MINI 2026: пятизвездочная безопасность, жесткий каркас и интеллектуальная Pre-Crash система

MINI 2026: новые стандарты безопасности и технологии защиты пассажиров

MINI 2026 года удивляет не только дизайном, но и уровнем безопасности: все модели получили высшие оценки Euro NCAP. В чем секрет успеха и какие технологии теперь защищают водителей и пассажиров - разбираемся в деталях.

В 2026 году MINI совершит настоящий прорыв в области безопасности, превратившись из некогда спорного по защите автомобиля в одного из самых надежных представителей своего класса. Пять звезд Euro NCAP для всей линейки — это не просто формальность, а результат комплексной работы инженеров, которые внедряют современные технологии и материалы. Теперь MINI не только радует глаз, но и внушает уверенность на дороге.

Ключевую роль в обеспечении безопасности играет жесткий каркас кузова, усиленный зонами программируемой деформации. В зависимости от модели и рынка автомобили MINI оснащены девятью адаптированными подушками безопасности, включая передние, боковые, центральные и коленные. Например, Countryman в Германии комплектуется семью подушками уже в базовой версии; центральная подушка обеспечивает дополнительную защиту водителя и переднего пассажира при боковых столкновениях. Для моделей с самыми маленькими свесами используется высокопрочная борная сталь, что позволяет эффективно распределять силу удара даже при ограниченном пространстве для деформации.

Особое внимание уделено деталям: алюминиевые краш-боксы и подрамники, которые при лобовом столкновении могут смещаться или отсоединяться, минимизируя последствия для пассажиров. Важной инновацией стали пиротехнические приводы капота — они автоматически приподнимают заднюю часть капота при наезде на пешехода, создавая дополнительную зону безопасности между двигателем и капотом. Это особенно актуально для MINI Cooper с малым передним свесом, где жесткие элементы двигателя расположены близко к поверхности.

Система автоматического натяжения ремней и адаптивные ограничители усилия ремней — ещё один уровень защиты. В некоторых версиях MINI используются натяжители, встроенные в замки ремней, что снижает риск «подныривания» пассажира под поясной ремень при аварии. Подныривание — это опасное явление, когда тело смещается вперёд и вниз, ремень соскальзывает с таза на мягкие ткани живота, что может привести к тяжёлым травмам.

Технология MINI Pre-Crash — это своего рода «предчувствие» аварии. Система заранее закрывает окна и люк, а также автоматически корректирует положение спинок сидений, чтобы пассажиры заняли оптимальную позу для защиты. Всё это происходит ещё до столкновения, повышая эффективность работы подушек безопасности и других пассивных систем.

Для моделей Cooper, Aceman и Countryman доступен пакет Driving Assistant Plus, который включает в себя частично автоматизированное управление на хорошо размеченных дорогах, ассистент контроля скоростного режима и адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go. В основе работы этих систем — целый комплекс датчиков: до 12 ультразвуковых датчиков, 5 радаров и 5 камер, которые позволяют точно распознавать дорожную разметку и своевременно реагировать на потенциальные угрозы.

Таким образом, MINI 2026 года доказывает, что современные технологии и грамотный подход к конструкции могут полностью изменить восприятие автомобиля. Теперь MINI — это не только стиль и компактность, но и уверенность в безопасности на каждом километре пути.