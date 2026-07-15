Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

15 июля 2026, 14:16

Мини байк БР-Байк: российский мотовездеход для сложных маршрутов и активного отдыха

Мини байк БР-Байк: российский мотовездеход для сложных маршрутов и активного отдыха

БР-Байк всего за 80 000 ₽: проедет там, где не пройдёт внедорожник — 60 км/ч и 200 кг нагрузки

Мини байк БР-Байк: российский мотовездеход для сложных маршрутов и активного отдыха

БР-Байк - компактный мини байк российского производства, который выделяется простотой конструкции, экономичностью и возможностью преодолевать сложные участки вне дорог. Модель ориентирована на рыболовов, охотников и всех, кто ищет надежный транспорт для активного отдыха в условиях российской природы.

БР-Байк - компактный мини байк российского производства, который выделяется простотой конструкции, экономичностью и возможностью преодолевать сложные участки вне дорог. Модель ориентирована на рыболовов, охотников и всех, кто ищет надежный транспорт для активного отдыха в условиях российской природы.

Мини-байк БР-Байк — это ответ на запрос тех, кто ищет лёгкий и надёжный транспорт для передвижения по пересечённой местности. Российский мотовездеход сочетает компактные размеры, прочную раму и экономичный бензиновый двигатель, что делает его востребованным среди рыбаков, охотников и любителей активного отдыха. Благодаря небольшому весу и простоте обслуживания, БР-Байк подходит для эксплуатации в деревне, на даче, в лесу и на полях, где обычная техника часто бессильна.

В комплектацию мини-байка входят: двигатель DM107P20 мощностью 7 л.с., прочная двухсекционная рама, задние дисковые тормоза Honda и гидравлическая передняя вилка. Максимальная скорость достигает 60 км/ч, грузоподъёмность — до 200 кг. Объём топливного бака составляет 3,6 литра, что позволяет совершать длительные поездки без частых заправок. Также в оснащение входят одноместное сиденье Delta, усиленные подшипники, вариатор или полуавтоматическая трансмиссия, а также колёса размером 19×7–8.

Владельцы мини-байка отмечают его высокую ремонтопригодность и большой потенциал для доработок под собственные нужды. По отзывам, техника доставляет массу удовольствия при эксплуатации по грунтовым дорогам и лесным тропам, а компактные размеры позволяют легко транспортировать её даже в небольшом кемпер-фургоне. 

Производитель постоянно совершенствует мини-байк, учитывая обратную связь от пользователей. В обновлённых версиях были внесены многочисленные улучшения: перенесён глушитель, чтобы сиденье не нагревалось, усилена рама, установлены новые колёса низкого давления и модернизирована подвеска. Также была изменена конструкция ступиц для исключения биения колёс и добавлены антивибрационные подушки для двигателя, что значительно повышает комфорт и надёжность.

Интересно, что компактные мотовездеходы становятся всё более популярными не только среди любителей природы, но и среди обычных жителей, которым важно мобильное решение для выездов за город. Например, в материале рассматривался опыт использования Honda Motocompo - это вызывает растущий интерес к компактным ТС для разных случаев.

Упомянутые марки: Honda
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