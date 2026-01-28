Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

28 января 2026, 19:29

MINI Countryman E: обновленный электрокроссовер с увеличенным запасом хода

MINI Countryman E: обновленный электрокроссовер с увеличенным запасом хода

Как изменился MINI Countryman E после рестайлинга и стоит ли ждать революции

MINI Countryman E: обновленный электрокроссовер с увеличенным запасом хода

MINI Countryman E получил свежий дизайн и увеличенную батарею, впервые преодолев отметку в 500 км на одном заряде. В статье разбираем, что изменилось в новом поколении, какие плюсы и минусы появились, и почему обновление оказалось не столь революционным, как ожидали многие поклонники марки.

MINI Countryman E получил свежий дизайн и увеличенную батарею, впервые преодолев отметку в 500 км на одном заряде. В статье разбираем, что изменилось в новом поколении, какие плюсы и минусы появились, и почему обновление оказалось не столь революционным, как ожидали многие поклонники марки.

MINI Countryman E нового поколения официально выходит на рынок с заметно доработанным внешним видом и увеличенной емкостью аккумулятора. Теперь электрокроссовер может проезжать до 500 километров без подзарядки - это рекордный показатель для модели, который позволяет ей конкурировать с более современными электромобилями.

Производитель решил не ограничиваться лишь косметическими изменениями. Внешность Countryman E стала чуть более строгой и современной: переработанные линии кузова, новые аэродинамические элементы и свежая оптика сделали автомобиль узнаваемым, но не отличающимся от предшественника. Тем не менее, сторонники MINI наверняка оценят сохранение фирменного стиля, который всегда был визитной карточкой бренда.

Главное новшество - увеличенная батарея. Благодаря ей запас хода вырос до 500 километров, что особенно актуально для российских условий, где дальние поездки на электромобиле часто становятся настоящими испытаниями. Теперь Countryman E позволяет преодолевать большие расстояния между крупными городами без необходимости использования зарядных станций для подзарядки. 

Внутри автомобиль также претерпел ряд изменений. Интерьер стал более технологичным: обновленная мультимедийная система, улучшенные материалы отделки и расширенный набор электронных ассистентов делают поездку комфортнее и безопаснее. Однако революционных решений здесь не появилось – MINI по-прежнему предлагает проверенные временем решения, лишь слегка модернизируя их под современные требования.

Что касается динамики, то здесь изменений не так уж и много. Электромотор остался прежним, а значит, разгон и управляемость остались на уровне современного поколения. Это может разочаровать тех, кто ждал обновления и настоящего прорыва в плане драйва. Тем не менее, для эксплуатации в городских и загородных условиях динамики Countryman E более чем достаточен.

Интересно, что, несмотря на все доработки, MINI не стал делать революцию. Обновленный Countryman E - это скорее эволюция, чем революция. Автомобиль стал современнее, практичнее и технологичнее, но не потерял своей индивидуальности. Для многих поклонников марки это, пожалуй, даже плюс: MINI остается верен себе, не поддаваясь моде на радикальные перемены.

Появление обновленного Countryman E в продаже намечено на март. Официальные дилеры гарантируют, что новинка будет доступна в нескольких комплектациях, а цены пока держатся в секрете. В любом случае MINI делает уверенный шаг вперед.

Упомянутые модели: MINI Countryman (от 1 690 000 Р)
Упомянутые марки: MINI, BMW
