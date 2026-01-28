Как изменился MINI Countryman E после рестайлинга и стоит ли ждать революции

28 января 2026, 19:29
MINI Countryman E: обновленный электрокроссовер с увеличенным запасом хода
MINI Countryman E получил свежий дизайн и увеличенную батарею, впервые преодолев отметку в 500 км на одном заряде. В статье разбираем, что изменилось в новом поколении, какие плюсы и минусы появились, и почему обновление оказалось не столь революционным, как ожидали многие поклонники марки.
MINI Countryman E нового поколения официально выходит на рынок с заметно доработанным внешним видом и увеличенной емкостью аккумулятора. Теперь электрокроссовер может проезжать до 500 километров без подзарядки - это рекордный показатель для модели, который позволяет ей конкурировать с более современными электромобилями.
Производитель решил не ограничиваться лишь косметическими изменениями. Внешность Countryman E стала чуть более строгой и современной: переработанные линии кузова, новые аэродинамические элементы и свежая оптика сделали автомобиль узнаваемым, но не отличающимся от предшественника. Тем не менее, сторонники MINI наверняка оценят сохранение фирменного стиля, который всегда был визитной карточкой бренда.
Главное новшество - увеличенная батарея. Благодаря ей запас хода вырос до 500 километров, что особенно актуально для российских условий, где дальние поездки на электромобиле часто становятся настоящими испытаниями. Теперь Countryman E позволяет преодолевать большие расстояния между крупными городами без необходимости использования зарядных станций для подзарядки.
Внутри автомобиль также претерпел ряд изменений. Интерьер стал более технологичным: обновленная мультимедийная система, улучшенные материалы отделки и расширенный набор электронных ассистентов делают поездку комфортнее и безопаснее. Однако революционных решений здесь не появилось – MINI по-прежнему предлагает проверенные временем решения, лишь слегка модернизируя их под современные требования.
Что касается динамики, то здесь изменений не так уж и много. Электромотор остался прежним, а значит, разгон и управляемость остались на уровне современного поколения. Это может разочаровать тех, кто ждал обновления и настоящего прорыва в плане драйва. Тем не менее, для эксплуатации в городских и загородных условиях динамики Countryman E более чем достаточен.
Интересно, что, несмотря на все доработки, MINI не стал делать революцию. Обновленный Countryman E - это скорее эволюция, чем революция. Автомобиль стал современнее, практичнее и технологичнее, но не потерял своей индивидуальности. Для многих поклонников марки это, пожалуй, даже плюс: MINI остается верен себе, не поддаваясь моде на радикальные перемены.
Появление обновленного Countryman E в продаже намечено на март. Официальные дилеры гарантируют, что новинка будет доступна в нескольких комплектациях, а цены пока держатся в секрете. В любом случае MINI делает уверенный шаг вперед.
Похожие материалы Мини, БМВ
-
24.12.2025, 04:28
Как MINI Countryman стал неожиданной альтернативой Tesla Model Y Performance
Тест-драйв обновленного Tesla Model Y изменил взгляд на электрокары. Но ICE-альтернатива оказалась не менее впечатляющей. Почему MINI Countryman может стать достойной заменой? Читать далее
-
07.02.2021, 17:57
Три кроссовера с самым комфортабельным салоном
Комфорт и эргономика имеют не менее важное значение при выборе автомобиля, чем мощность мотора, надежность, оснащение и дизайн. Расскажем о трехлетних кроссоверах с лучшим салоном.Читать далее
-
26.11.2019, 15:56
Самые надежные кроссоверы в возрасте до 10 лет
Немецкая ассоциация технического надзора (TÜV) опубликовала очередной рейтинг самых надежных кроссоверов. Названы победители по пяти возрастным категориям. Эксперты каждый год проводят техосмотры, документируют техническое состояние различных автомобилей и сообщают об их сильных и слабых сторонах. Читать далее
-
03.07.2018, 10:16
Mini Cooper меняет «автомат» на «робот»
В декабре прошлого года стало известно, что Mini готовит новую роботизированную коробку передач. Первыми ее получили рестайлинговые хэтчбеки и кабриолеты. Сейчас настала очередь универсалов Clubman и кроссоверов Countryman. Однако «роботизация» пока коснется только бензиновых версий.Читать далее
-
29.01.2026, 08:50
Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей
Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.Читать далее
-
29.01.2026, 08:27
Как Belgee меняет рынок: белорусские кроссоверы для России
Белорусский бренд Belgee вышел на российский рынок с адаптированными кроссоверами, собранными на современном заводе. Чем эти машины отличаются от китайских моделей, как устроено производство и какие перспективы у марки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:18
NHTSA проверяет эффективность отзыва Mazda CX-90 из-за проблем с рулевым управлением
Mazda CX-90 попала под пристальное внимание американских регуляторов: спустя два года после масштабного отзыва из-за внезапного увеличения усилия на руле, NHTSA начала проверку эффективности предпринятых мер. Почему проблема оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд, и что теперь ждет владельцев этих автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:10
Tesla внедрила автоматизацию по принципу IFTTT в своих электромобилях для Китая
Tesla представила в Китае обновление, позволяющее настраивать автоматические сценарии работы автомобиля по принципу IFTTT. Как это повлияет на привычки водителей, какие возможности открываются и почему такие функции появляются сначала в Китае - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 08:03
Chery Exlantix ET на российском рынке с доработанным гибридом
Chery вывел в продажу в России премиальный кроссовер Exlantix ET, который получил уникальные доработки для местных условий. Гибридная силовая установка, полный привод и обновленный экстерьер - что еще изменилось в модели для РФ, и почему этот автомобиль может стать новым ориентиром в сегменте?Читать далее
-
29.01.2026, 07:44
BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм
В 2026 году BMW вынуждена уменьшить мощность знаменитого V8 в M5 и XM Label, чтобы соответствовать стандарту Euro 7. Как это повлияет на динамику и стоит ли ждать новых сюрпризов от немецкого бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:38
Mercedes-AMG S 63 2027: обновленный седан с новым V8 и свежим дизайном
Mercedes-AMG S 63 2027 модельного года выходит на рынок с заметными изменениями: более 2 700 новых и доработанных деталей, уникальная оптика, обновленная решетка радиатора и совершенно новый V8 с плоским коленвалом. Разбираемся, что еще приготовил Mercedes для флагманского седана и почему эта версия может стать самой интересной за последние годы.Читать далее
