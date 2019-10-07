7 октября 2019, 08:42
Mini готовит компактный кроссовер на базе BMW X3
- 118
- 0
Фото: autocar.co.uk
Принадлежащая BMW британская марка Mini приступила к разработке следующего поколения своих автомобилей. Новинки должны увидеть свет через 3 – 4 года. Базовый хэтчбек хотят сделать более компактным. Кроме того, модельный ряд дополнят компактным кроссовером, по размерам превосходящим нынешний Countryman.
Фото: autocar.co.uk
Ранее мы писали
Впервые в истории MINI выпустил хэтчбек с электрической силовой установкой. Модель под названием Cooper SE ...Читать далее
Ожидается, что автомобили Mini сменят поколение в 2022 – 2023 годах. В модельной линейке бренда останутся 3- и 5-дверные хэтчбеки и кабриолеты, а также более крупные минивен Clubman и кроссовер Countryman. При этом хэтчбек должен стать компактнее. По мнению Кёрбера, автомобиль нынешнего поколения серьезно подрос. Ему не хватает компактности более ранних моделей. Изменение пропорций, особенно спереди, должно придать автомобилю более компактный вид. Кроме того, новинку ждет определенный уровень электрификации - свое дальнейшее развитие получат электрические технологии, использованные при создании электрокара Mini Cooper SE.
В модельной линейке Mini появится еще один кроссовер, который будет больше, чем нынешний Countryman. Специально для него марка может возродить имя Traveller, использовавшееся в 1960-е годы. По словам Кёрбера, «трудно представить Mini размером с BMW X3 или X5», однако необходимость такого автомобиля диктует современный рынок. Кроссовер Countryman – слишком мал. У покупателей в США и Китае существует запрос на более крупные машины. Новый кроссовер будет самым большим в линейке Mini, но по-прежнему останется одним из самых компактных в своем сегменте.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Mini Countryman: разрывая шаблоны…
08.04.2017, 23:45
Тест-драйв Mini Paceman: каприз на колесах
17.04.2015, 07:08
Тест Mini Paceman: взрослые игры
02.06.2013, 17:03
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Mini Countryman: разрывая шаблоны…
08.04.2017, 23:45
Тест-драйв Mini Paceman: каприз на колесах
17.04.2015, 07:08
Тест Mini Paceman: взрослые игры
02.06.2013, 17:03
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Машина понравилась очень. Не буду сравнивать с другими, это всё-таки Бентли!
Равона R2 на механике Нет!
а где nissan juke, или он вне конкуренции) ) ) ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве