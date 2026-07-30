Больше свободы для приключений: как Mini превращает компактный кроссовер в приличного проходимца

Mini готовит внедорожный Countryman: испытания в США и новые возможности

Mini выходит на финишную прямую с новым Countryman для бездорожья: финальные тесты в США, камуфляжные фото и неожиданные детали конструкции. Что ждет поклонников марки, какие изменения заметны уже сейчас и почему премьера этой осенью может стать поворотной для сегмента кроссоверов - объясняем, что важно знать.

Mini выходит на финишную прямую с новым Countryman для бездорожья: финальные тесты в США, камуфляжные фото и неожиданные детали конструкции. Что ждет поклонников марки, какие изменения заметны уже сейчас и почему премьера этой осенью может стать поворотной для сегмента кроссоверов - объясняем, что важно знать.

Для российских автолюбителей новость о появлении новой внедорожной версии Mini Countryman может стать поводом пересмотреть свои взгляды на компактные кроссоверы. В условиях, когда спрос на универсальные автомобили растет, а путешествия по сложным маршрутам становятся все популярнее, Mini делает ставку на практичность и расширяет возможности своей модели.

Как сообщает Autonews, компания Mini завершает испытания обновленного Countryman на территории США. Прототип, скрытый под плотным камуфляжем, проходит тесты на каменистых и гравийных дорогах в штате Колорадо. Уже по первым снимкам видно: дорожный просвет увеличен, а сам автомобиль явно рассчитан на преодоление сложных участков вне асфальта. Это может заинтересовать тех, кто ищет не только стиль, но и реальную проходимость.

Руководитель Mini Жан-Филипп Парайн отметил, что идея нового Countryman - дать владельцам больше свободы для приключений и путешествий. По его словам, проект задумывался как ответ на растущий интерес к активному отдыху и поездкам за пределы города. При этом внешность автомобиля осталась узнаваемой: производитель не стал добавлять массивные расширители арок или менять бамперы. Вместо этого акцент сделали на функциональности - например, на крыше появился большой тент, который можно использовать для кемпинга. Подобные решения уже встречались в фирменных аксессуарах Mini, но теперь они интегрированы в саму концепцию модели.

Интересно, что компания пока не раскрывает, будет ли внедорожная версия доступна только с бензиновыми моторами или появится и полностью электрическая модификация. Это может стать важным моментом для тех, кто следит за развитием электромобилей и гибридов. После мировой премьеры, запланированной на октябрь 2026 года, Countryman отправится на женское ралли Rebelle - одно из самых сложных соревнований для внедорожников, где участницы преодолевают более 2500 километров по пустыням и бездорожью без GPS-навигации.

Стоит отметить, что Mini не впервые экспериментирует с новыми форматами кроссоверов. В последние годы рынок активно пополняется моделями, рассчитанными на сложные условия эксплуатации. Например, недавно эксперты обсуждали, как новые бюджетные кроссоверы могут изменить представления о практичности и доступности - подробнее об этом можно узнать в материале о неожиданно практичном выборе в сегменте.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: Mini Countryman уже не раз становился объектом внимания из-за своей надежности, а в свежем антирейтинге марок бренд оказался не на самых высоких позициях. Тем не менее, новая версия может изменить восприятие модели среди российских покупателей, особенно если появится электрическая модификация. Для тех, кто ищет компактный, но способный кроссовер для путешествий и активного отдыха, обновленный Countryman может стать интересной альтернативой привычным вариантам.