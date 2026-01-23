Почему американцы не увидят культовый электрокар этим летом — интрига года

MINI Paul Smith Edition 2026: электрическая новинка не доедет до США из-за пошлин

MINI готовит лимитированную версию Paul Smith Edition. Электрический Cooper должен был появиться в США. Но высокие пошлины спутали все карты. Американские фанаты останутся без новинки. Что случилось - читайте далее.

Компания MINI, находящаяся под контролем BMW, неожиданно удивила поклонников, представив лимитированную серию Paul Smith Edition на базе своего самого узнаваемого автомобиля. В этот раз речь идет о полностью электрической версии, которая должна была стать настоящим событием для рынка США. Однако, вопреки ожиданиям, американские автолюбители не могут приобрести этот электрокар - и причина кроется в жесткой тарифной политике.

Первоначально британцы планировали поставлять электрические Cooper, собранные в Великобритании, на североамериканский рынок. Такой ход позволил бы обойти высокие пошлины на импорт автомобилей из Китая, где также производятся некоторые версии MINI. Но, как стало известно, планы пришлось отложить: теперь MINI не сможет реализовать задуманное из-за новых, еще более жестких тарифов на ввоз электромобилей.

Для поклонников американской марки это стало настоящим разочарованием. Paul Smith Edition – не просто очередная спецверсия, это символ сотрудничества с культовым британским дизайнером и MINI. Внешний вид автомобиля выполнен в узнаваемом стиле Пола Смита: лаконичные линии, яркие акценты, особая палитра цветов. Внутри - фирменные детали, которые делают каждый экземпляр высокого уровня. Но все эти дизайнерские изыски не созданы для покупателей из США.

Ситуация с пошлинами на электромобили в США становится все более тревожной. Власти ряда стран ужесточили правила, чтобы поддержать местных производителей и сократить приток зарубежных моделей. В результате даже такие крупные игроки, как MINI, пересматривают свою стратегию.

Интересно, что ранее MINI уже сталкивалась с трудностями. Компания пытается найти компромисс, организовав сборку некоторых моделей с учетом предпочтений Китая. Но новые тарифы оказались настолько высокими, что даже этот вариант оказался невыгодным. Теперь судьба электрического Cooper для США остается под вопросом, ограниченная серия Paul Smith Edition, скорее всего, станет эксклюзивом для Европы и других регионов.

Пока неизвестно, как изменится ситуация в последние годы. Но одно ясно: MINI Paul Smith Edition 2026 года — это не просто автомобиль, а символ того, что политика и экономика могут отражать судьбу даже самых ярких новинок автопрома. Американским фанатам остается только наблюдать за развитием событий и надеяться, что когда-нибудь культовый электрокар все же появится на их дорогах.