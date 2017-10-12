Mini посвятила хэтчбек ретро-модели
С конвейера сойдет 1499 экземпляров особенного хэтчбека. Под капотом «малышей» разместится 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом Twin Power, выдающий 102 «лошади». Развить скорость в 100 км/ч авто сможет за 10,1 секунды.
Также для этой модели предназначены аксессуары из каталога John Cooper Works Sport Pack. В их число входят 17-дюймовые колесные диски, особенные бамперы, кресла и руль. Хэтчбека получила небольшой спойлер, боковые «юбки», спортивную подвеску и сиденья, обтянутые белой кожей со вставками красного цвета.
Все автомобили предназначены для рынка Великобритании. Стоимость каждой составляет 16 900 фунтов стерлингов. Сумма эквивалентна 1,3 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Mini выпустила гоночный концерт-кар John Cooper Works GP. Модель получила агрессивный дизайн экстерьера и спортивные элементы в салоне. Премьера автомобиля состоялась на Франкфуртском автосалоне.
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