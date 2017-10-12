12 октября 2017, 12:59

Mini посвятила хэтчбек ретро-модели

Британская компания Mini выпустила особую модификацию трехдверного хэтчбека, посвященную модели 1275 GT. Новинка называется 1499 GT. На рынке она появится в ограниченном количестве.
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  Mini посвятила хэтчбек ретро-модели Mini Mini посвятила хэтчбек ретро-модели Mini Mini посвятила хэтчбек ретро-модели Mini Mini посвятила хэтчбек ретро-модели Mini Mini посвятила хэтчбек ретро-модели
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Создатели вдохновились дизайном классической модели 1275 GT, которая выпускалась с 1969 по 1980 годы. От серийной версии особенная модификация отличается окраской кузова - покупатели смогут выбрать между черным колером Midnight Black и белым цветом Pepper White. На бортах автомобиля наклеены стикеры с логотипами 1499 GT. На черных моделях наклейки желтого цвета, а на белых - черного.

С конвейера сойдет 1499 экземпляров особенного хэтчбека. Под капотом «малышей» разместится 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом Twin Power, выдающий 102 «лошади». Развить скорость в 100 км/ч авто сможет за 10,1 секунды.

Также для этой модели предназначены аксессуары из каталога John Cooper Works Sport Pack. В их число входят 17-дюймовые колесные диски, особенные бамперы, кресла и руль. Хэтчбека получила небольшой спойлер, боковые «юбки», спортивную подвеску и сиденья, обтянутые белой кожей со вставками красного цвета.

Все автомобили предназначены для рынка Великобритании. Стоимость каждой составляет 16 900 фунтов стерлингов. Сумма эквивалентна 1,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Mini выпустила гоночный концерт-кар John Cooper Works GP. Модель получила агрессивный дизайн экстерьера и спортивные элементы в салоне. Премьера автомобиля состоялась на Франкфуртском автосалоне.

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Отзывы по теме
Форум Mini Cooper S
Машина понравилась очень. Не буду сравнивать с другими, это всё-таки Бентли!
Владимир
По городскому бездорожью
а где nissan juke, или он вне конкуренции) ) ) ...
жуке
«Десятка» Mini – то, что надо
Недавно побывал в РРТ на Захарова. Изначально заезжал, чтобы резину на лето оставить, но в итоге кондишн почистил и масло поменял. Настоящий сервис от производителя. Из плюсов: ценовая политика, толковые мастера, и на вопросы ответят и сделают качественно.
ramis078
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Mini посвятила хэтчбек ретро-модели
{{material_120845}}Создатели вдохновились дизайном классической модели 1275 GT, которая выпускалась с 1969 по 1980 годы. От серийной версии особенная модификация отличается окраской кузова - покупатели смогут выбрать между черным колером Midnight Black и белым цветом Pepper White. На бортах автомобиля наклеены стикеры с логотипами 1499 GT. На черных моделях наклейки желтого цвета, а на белых - черного.С конвейера сойдет 1499 экземпляров особенного хэтчбека. Под капотом «малышей» разместится 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом Twin Power, выдающий 102 «лошади». Развить скорость в 100 км/ч авто сможет за 10,1 секунды.Также для этой модели предназначены аксессуары из каталога John Cooper Works Sport Pack. В их число входят 17-дюймовые колесные диски, особенные бамперы, кресла и руль. Хэтчбека получила небольшой спойлер, боковые «юбки», спортивную подвеску и сиденья, обтянутые белой кожей со вставками красного цвета.Все автомобили предназначены для рынка Великобритании. Стоимость каждой составляет 16 900 фунтов стерлингов. Сумма эквивалентна 1,3 млн рублей.Ранее сообщалось, что Mini выпустила гоночный концерт-кар John Cooper Works GP. Модель получила агрессивный дизайн экстерьера и спортивные элементы в салоне. Премьера автомобиля состоялась на Франкфуртском автосалоне.
2017-10-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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