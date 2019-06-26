26 июня 2019, 14:22
MINI представила «горячий» John Cooper Works GP
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В модельной линейке MINI появился самый быстрый в истории марки хэтчбек. Автомобиль под названием John Cooper Works GP будет выпущен ограниченным тиражом в количестве 3000 экземпляров.
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По предварительным данным, в конструкции MINI John Cooper Works GP будут использованы композитные материалы. Кроме того, инженеры модернизируют шасси, подвеску и тормозные механизмы.
А вот внешность автомобиля выполнят в стилистике одноименного концепта, представленного на автосалоне во Франкфурте. В частности, хэтчбек обзаведется аналогичными сдвоенными патрубками выхлопной системы, колесными дисками и массивным задним антикрылом. Продажи John Cooper Works GP намечены на 2020 год.
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