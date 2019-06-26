26 июня 2019, 14:22

MINI представила «горячий» John Cooper Works GP

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В модельной линейке MINI появился самый быстрый в истории марки хэтчбек. Автомобиль под названием John Cooper Works GP будет выпущен ограниченным тиражом в количестве 3000 экземпляров.
MINI представила горячий John Cooper Works GP
MINI представила горячий John Cooper Works GP
MINI представила горячий John Cooper Works GP
MINI представила горячий John Cooper Works GP
MINI представила горячий John Cooper Works GP
MINI представила горячий John Cooper Works GP

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Новинка приводится в движение 2-литровым бензиновым турбированным агрегатом с четырьмя цилиндрами. Отдача мотора составляет более 300 «лошадей» (точная цифра пока не называется). С таким мотором модель преодолела «Северную петлю» «Нюрбургринга» менее чем за 8 минут. Для сравнения: предшественник демонстрировал время в 8 минут и 23 секунды.

По предварительным данным, в конструкции MINI John Cooper Works GP будут использованы композитные материалы. Кроме того, инженеры модернизируют шасси, подвеску и тормозные механизмы.

А вот внешность автомобиля выполнят в стилистике одноименного концепта, представленного на автосалоне во Франкфурте. В частности, хэтчбек обзаведется аналогичными сдвоенными патрубками выхлопной системы, колесными дисками и массивным задним антикрылом. Продажи John Cooper Works GP намечены на 2020 год.


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MINI представила «горячий» John Cooper Works GP
{{material_126401}}Новинка приводится в движение 2-литровым бензиновым турбированным агрегатом с четырьмя цилиндрами. Отдача мотора составляет более 300 «лошадей» (точная цифра пока не называется). С таким мотором модель преодолела «Северную петлю» «Нюрбургринга» менее чем за 8 минут. Для сравнения: предшественник демонстрировал время в 8 минут и 23 секунды. По предварительным данным, в конструкции MINI John Cooper Works GP будут использованы композитные материалы. Кроме того, инженеры модернизируют шасси, подвеску и тормозные механизмы. А вот внешность автомобиля выполнят в стилистике одноименного концепта, представленного на автосалоне во Франкфурте. В частности, хэтчбек обзаведется аналогичными сдвоенными патрубками выхлопной системы, колесными дисками и массивным задним антикрылом. Продажи John Cooper Works GP намечены на 2020 год.
2019-06-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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