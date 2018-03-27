27 марта 2018, 12:45

Mini приглашает посмотреть на новый Cooper

Компания Mini опубликовала видео-тизер нового Cooper. По всей видимости, речь идет об электрической версии Cooper E. Подробности узнаем уже завтра, на автосалоне в Нью-Йорке.
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  Mini приглашает посмотреть на новый Cooper Mini Cooper S Mini приглашает посмотреть на новый Cooper
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В следующем году в Китае стартует производство электрических версий автомобилей Mini. Соответствующее соглашение ...
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В ролике представлен классический «Купер» с белой крышей, двумя полосами на капоте и комплектом дополнительных раллийных фар. На мысль о том, что перед нами электрокар наводит новая эмблема на капоте Mini Cooper. По слухам, именно таким логотипом Mini будет оснащать свои новые электрические модели. Но электрокары Mini уже много раз попадались в объективы фотошпионов, да и прототип Cooper EV мы видели на прошлогоднем автосалоне во Франкфурте. Они совершенно не похожи на классическую модель из тизера. В финале ролика компания приглашает прийти и посмотреть, что внутри. Узнаем уже завтра и обязательно расскажем!

По предварительным данным, запас хода серийного Mini Cooper E составит более 300 километров. Разгон с места до 100 км/ч займет 7,5 секунд. Продажи новинки должны начаться в 2019 году. Сборку новинки наладят в Великобритании. Кроме того, компания ведет переговоры с китайскими партнерами. Власти Поднебесной в последнее время активно поощряют развитие электротранспорта.
Новинки и концепт кары Мини Купер С
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Отзывы по теме
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Владимир
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Сброс сервисных интервалов
Сброс сервисных интервалов для Mini cooper 2006 MINI; MINI (R56) ; Cooper S Включить зажигание в положение «1″. Подождать 10 секунд (-ы) . Нажать кнопку сброса. (1) На дисплее появляется следующее мероприятие по сервисному обслуживанию. Одновременно появляется символ маслёнки. (3) Выбрать нужное мероприятие ...
Игорь
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Mini приглашает посмотреть на новый Cooper
{{material_122638}}В ролике представлен классический «Купер» с белой крышей, двумя полосами на капоте и комплектом дополнительных раллийных фар. На мысль о том, что перед нами электрокар наводит новая эмблема на капоте Mini Cooper. По слухам, именно таким логотипом Mini будет оснащать свои новые электрические модели. Но электрокары Mini уже много раз попадались в объективы фотошпионов, да и прототип Cooper EV мы видели на прошлогоднем автосалоне во Франкфурте. Они совершенно не похожи на классическую модель из тизера. В финале ролика компания приглашает прийти и посмотреть, что внутри. Узнаем уже завтра и обязательно расскажем!По предварительным данным, запас хода серийного Mini Cooper E составит более 300 километров. Разгон с места до 100 км/ч займет 7,5 секунд. Продажи новинки должны начаться в 2019 году. Сборку новинки наладят в Великобритании. Кроме того, компания ведет переговоры с китайскими партнерами. Власти Поднебесной в последнее время активно поощряют развитие электротранспорта.
2018-03-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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