27 марта 2018, 12:45
Mini приглашает посмотреть на новый Cooper
Компания Mini опубликовала видео-тизер нового Cooper. По всей видимости, речь идет об электрической версии Cooper E. Подробности узнаем уже завтра, на автосалоне в Нью-Йорке.
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В следующем году в Китае стартует производство электрических версий автомобилей Mini. Соответствующее соглашение ...Читать далее
По предварительным данным, запас хода серийного Mini Cooper E составит более 300 километров. Разгон с места до 100 км/ч займет 7,5 секунд. Продажи новинки должны начаться в 2019 году. Сборку новинки наладят в Великобритании. Кроме того, компания ведет переговоры с китайскими партнерами. Власти Поднебесной в последнее время активно поощряют развитие электротранспорта.
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Меня турбину + бензонасос
Сброс сервисных интервалов для Mini cooper 2006 MINI; MINI (R56) ; Cooper S Включить зажигание в положение «1″. Подождать 10 секунд (-ы) . Нажать кнопку сброса. (1) На дисплее появляется следующее мероприятие по сервисному обслуживанию. Одновременно появляется символ маслёнки. (3) Выбрать нужное мероприятие ...
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