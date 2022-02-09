Mini раскрывает секреты: появились подробности о новой линейке машин специального выпуска
Cooper получит зеленоватый оттенок Rebel Green, который раньше был только у Mini John Cooper Works, крыша и боковые зеркала останутся белыми, у кабриолета они будут черными. Также в этих версиях у Mini не будет хромированного декора, его заменили бронзовым Resolute Bronze в сочетании с черным Piano Black.
Пожалуй, самым привлекательным из специального выпуска станет Untold Edition Cooper Clubman, который окрашен в салатово-зеленый цвет с пластиковой облицовкой кузова, 18-дюймовыми колесными дисками с латунным акцентом и полосатым рисунком капота. Интерьер Clubman украшен кожаной обивкой цвета шалфея, а также защитными накладками на пороги с латунными вставками и вентиляционными отверстиями на приборной панели.
В Mini отметили, что 60% ее продаж приходится на автомобили, изготовленные на заказ, и надеется, что этот специальный выпуск предоставит клиентам еще больше выбора. Производство этих обновленных мини начнется в марте, и компания заявляет, что первые машины должны появиться у дилеров в апреле 2022 года.
Цены на Mini Cooper Resolute Edition начинаются с 36 750 долларов за жесткий верх и 41 250 долларов за кабриолет. Untold Edition Clubman начинается с 42 500 долларов, а Untamed Edition Clubman начинается с 42 750 долларов.
- 3 990 000 РMINI Clubman 2021 в Москве
- 6 210 000 РMINI Countryman 2021 в Москве
- 6 110 000 РMINI Countryman 2021 в Москве
- 4 450 000 РMINI Clubman 2021 в Москве
- 4 690 000 РMINI Clubman 2022 в Москве
- 4 380 000 РMINI Countryman 2021 в Москве
- 4 390 000 РMINI Clubman 2022 в Москве
- 4 240 000 РMINI Clubman 2021 в Москве
- 4 520 000 РMINI Clubman 2021 в Москве
- 4 600 000 РMINI Clubman 2021 в Москве
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