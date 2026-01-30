В США стартовали продажи свежих спортивных компонентов JCW для MINI — что изменилось и сколько теперь стоит тюнинг

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

30 января 2026, 08:22

MINI расширяет линейку аксессуаров JCW: новые детали для любителей драйва

MINI USA представила обновленный каталог аксессуаров JCW, доступных только через специальную программу установки. В числе новинок - эффектные колесные диски и спортивная подвеска. Разбираемся, чем интересны новые опции и как они влияют на характер автомобиля.

MINI USA представила обновленный каталог аксессуаров JCW, доступных только через специальную программу установки. В числе новинок - эффектные колесные диски и спортивная подвеска. Разбираемся, чем интересны новые опции и как они влияют на характер автомобиля.

MINI неожиданно расширила ассортимент фирменных аксессуаров John Cooper Works, сделав акцент на отдельных деталях, которые теперь доступны исключительно через портовую программную установку в США. Это событие привлекло внимание не только поклонников марки, но и тех, кто следует тенденциям в мире автомобильного тюнинга. Новые компоненты обещают не просто обновить внешний вид MINI, но и заметно изменить его поведение на дороге.

Одной из самых передовых новинок стали колесные диски JCW Rallye Spoke 964 в эффектном цвете Frozen Midnight Grey. За комплект таких дисков покупателям платят почти три тысячи долларов - хотя это небольшая сумма, но для ценителей индивидуальности и фирменного стиля MINI это вполне оправдано. Диски не только подчеркивают спортивный характер автомобиля, но и обещают улучшить управляемость за счет снижения неподрессоренной массы.

В дополнение к колесам в каталоге появились и другие аксессуары, среди которых особое место занимает спортивная подвеска JCW. Она рассчитана на тех, кто хочет получить от MINI максимум эмоций на извилистых дорогах и треках. Подвеска обеспечивает более жесткую реакцию, снижение кренов и улучшение состояния автомобиля. Такой апгрейд особенно актуален для владельцев, которые не готовы мириться с компромиссом между комфортом и драйвом.

Как отмечают эксперты, расширение каталога JCW – это не просто маркетинговый ход. MINI стремится сохранять интерес к моделям на фоне растущей конкуренции со стороны других производителей компактных и прочных автомобилей. Новые аксессуары позволяют сделать каждый автомобиль престижным, а также индивидуализировать владельца. При этом все детали проходят строгую сертификацию и полностью соответствуют стандартам безопасности.

Стоит отметить, что программа портовой установки аксессуаров действует только на территории США. Это означает, что приобретение и установка новинки может осуществляться исключительно через официальных дилеров MINI, что гарантирует качество работ и сохранение заводской гарантии. Такой подход особенно важен для тех, кто ценит надежность и не готов рисковать, обращаясь к стороннему тюнинг-ателье.

В общем, обновленный каталог JCW – это ответ MINI на запросы самых требовательных клиентов. Новые детали не только делают автомобиль ярким, но и позволяют раскрыть его потенциал на все сто. Для российского рынка такие опции пока отсутствуют, однако тенденция очевидна: индивидуализация и спортивный стиль становятся все более востребованными даже в сегменте компактных машин.

Упомянутые марки: MINI
Похожие материалы Мини

