На базе Suzuki Carry создали компактный автодом для семьи из 4 человек — смотрим что внутри

Мини-автодом FABULA на Suzuki Carry: компактный формат для семейных путешествий

Японский мини-автодом FABULA на платформе Suzuki Carry сочетает компактность, функциональность и доступную цену. В условиях роста интереса к автотуризму в Японии, эта модель может стать новым стандартом для семейных поездок и вдохновить российский рынок.

Японский мини-автодом FABULA на платформе Suzuki Carry сочетает компактность, функциональность и доступную цену. В условиях роста интереса к автотуризму в Японии, эта модель может стать новым стандартом для семейных поездок и вдохновить российский рынок.

Японский рынок автотуризма переживает настоящий всплеск интереса к компактным автомобилям, и FABULA на базе Suzuki Carry - явный пример того, как производители обеспечивают этот спрос. В условиях плотной городской застройки и ограниченного пространства, такие мини-кемперы становятся не просто модой, а настоящим решением для семей, которые хотят путешествовать без лишних хлопот.

FABULA разработана на платформе Suzuki Carry - кей-трака, который давно зарекомендовал себя как надежный и маневренный городской грузовик. После переоборудования автомобиль получил жилой модуль с надстройкой над кабиной, этот ресурс увеличил пространство и создал полноценные спальные места для четверых. Габариты машины - длина 3395 мм, ширина 1475 мм, высота 1765 мм - делают ее удобной для передвижения даже по самым узким улицам.

Внутри автодома все организовано максимально рационально: предусмотрены места для установки детских кресел, мебель трансформируется в спальные зоны, а для приготовления еды есть компактная рабочая поверхность. В оснащение входят внешняя розетка, выдвижной багажный отсек и наружный душ. Такой набор опций позволяет с комфортом путешествовать семьей из двух взрослых и двух детей, не жертвуя мобильностью.

Фото: CoastLine

Техническая часть осталась без изменений. Доступны как заднеприводные, так и полноприводные версии. Единственный минус - отсутствие санузла, что может стать проблемой на длительных маршрутах.

Тренд на мини-автодома набирает обороты не только в Японии. В Беларуси, например, растет популярность мини-прицепов-капель, о чем недавно рассказывалось в материалах о новых тенденциях для автотуристов и семейных путешествий - подробнее об этом можно узнать в публикации .

Стоимость FABULA в Японии составляет около 4,6 миллионов иен (примерно 2,1 миллиона рублей по современному курсу). На фоне других мини-кемперов, это предложение выглядит конкурентоспособно, особенно с учетом уровня оснащения и качества исполнения. Для российского рынка подобные решения могут быть интересны тем, кто ищет компактный и недорогой вариант для семейного отдыха, особенно в условиях ограниченного бюджета и нехватки парковочных мест.

Сегмент мини-автодомов продолжает расти. Кей-траки, такие как Suzuki Carry, давно используются в Японии для самых разных задач — от коммерческих перевозок до переоборудования в кемперах. Их популярность характеризуется экономичностью, простотой обслуживания и желанием путешествовать даже по труднодоступным уголкам стран.