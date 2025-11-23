Деревянный дом на колесах с ванной и спальней в мансарде – мечта для двоих

Мини-дом Candlewick из Австралии: уютный замок на колесах для романтиков

Можно ли совместить атмосферу старинного замка и комфорт современного отдыха в мини-доме? Австралийский проект Candlewick доказывает, что это реально. Внутри – только дерево, уютная спальня на втором уровне, просторная ванная и светлая гостиная. Снаружи – лаконичный дизайн и романтика путешествий. Оригинальный подход к мобильному жилью удивляет.

В мире современных путешествий все чаще встречаются необычные дома на колесах, которые способны удивить даже самых искушенных любителей уюта. Австралийский минидом Candlewick – как раз из таких. Его создатели вдохновились идеей соединить атмосферу старинного замка с удобствами современного жилья, и результат получился действительно впечатляющим.

Компактный, но продуманный до мелочей, этот домик полностью сделан из дерева. Внутри царят особая атмосфера: теплый цвет из натуральных материалов, мягкий свет и ощущение защищенности. На нижнем уровне расположена уютная спальня-лофт, где можно спрятаться от суеты и насладиться тишиной. Ванная комната удивляет – здесь установлена ​​полноценная ванна, что является большой редкостью для любого автодома. Гостиная зона открытая и светлая, идеально подходит для отдыха или приема гостей.

Внешний вид Candlewick лаконичный, но не лишен шарма. Минидом словно приглашает в путешествие по живописным дорогам Австралии, где каждый день может стать новым приключением. Такой формат жилья отлично подойдет тем, кто ценит мобильность, но не готов жертвовать комфортом и стилем. Проект Candlewick – это не просто дом на колесах, а настоящее произведение искусства для современных романтиков.