Внутри этого крошечного дома скрывается удивительный уют и функциональность – как это возможно?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

23 ноября 2025, 11:12

Мини-дом Mobi Fantasy: белоснежный интерьер и комфорт для шести гостей

Мини-дом Mobi Fantasy: белоснежный интерьер и комфорт для шести гостей

Внутри этого крошечного дома скрывается удивительный уют и функциональность – как это возможно?

Мини-дом Mobi Fantasy: белоснежный интерьер и комфорт для шести гостей

Mobi Fantasy удивляет сочетанием воздушного дизайна и практичности. Внешне он компактен, но внутри просторен. Белоснежный интерьер создает ощущение легкости. Дом рассчитан на шестерых гостей. Оборудован современной кухней и стильной ванной. Узнайте, чем еще он способен удивить.

Mobi Fantasy удивляет сочетанием воздушного дизайна и практичности. Внешне он компактен, но внутри просторен. Белоснежный интерьер создает ощущение легкости. Дом рассчитан на шестерых гостей. Оборудован современной кухней и стильной ванной. Узнайте, чем еще он способен удивить.

Современные мини-дома продолжают удивлять своим подходом к организации пространства, и Mobi Fantasy – тому пример. С первого взгляда этот домик кажется небольшим и даже скромным, но стоит переступить порог, как попадаешь в совершенно иной мир. Внутри царит абсолютная белизна, создающая ощущение легкости и простора, как будто находишься на пушистом облаке.

Дизайнеры сделали ставку на светлую палитру, чтобы визуально увеличить пространство. Благодаря этому даже при компактных размерах дом не кажется тесным. Белые стены, мебель и аксессуары сочетаются между собой, а продуманное освещение придает интерьеру воздушность. В каждом уголке уделяется внимание деталям: от аккуратных полок до стильных аксессуаров.

Несмотря на визуальную легкость, Mobi Fantasy удивляет своей функциональностью. Здесь с комфортом могут разместиться до шести человек – редкость для мини-домов такой формы. Планировка продумана так, чтобы каждый гость чувствовал себя уютно. В доме есть полноценная кухня с современным оборудованием, где можно приготовить ужин на всю компанию. Простая столовая зона легко трансформируется, а спальные места организованы максимально рационально.

Ванная комната также соответствует требованиям комфорта: стильная сантехника, качественные материалы и продуманное обслуживание делают ее не только красивой, но и удобной. В интерьере нет ничего лишнего – только то, что действительно нужно для отдыха и жизни. При этом дом легко адаптируется под разные условия: семейные поездки, встречи с друзьями или уединенный отдых.

Как отмечают эксперты, Mobi Fantasy – это не просто красивый проект, а пример того, как современные технологии и дизайнерские решения позволяют создавать по-настоящему универсальные и уютные пространства даже на ограниченной площади. Такой домик подойдет тем, кто ценит эстетику, комфорт и практичность в одном флаконе.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Германии продают за копейки почти новый ВАЗ-2103
Как превратить бюджетный фургон в зимний кемпер своими руками: советы начинающим
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Ставропольский край Пермский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться