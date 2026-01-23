Свобода без границ — стоит ли выбирать БЕЛКУ для дальних поездок?

Мини-дом на колесах БЕЛКА: как компактный прицеп меняет автопутешествия в России

БЕЛКА - это не просто прицеп, а полноценный мобильный дом. Внутри - продуманный интерьер, трансформируемое спальное место и автономные опции. Узнайте, почему этот мини-дом подходит для любых дорог и сезонов.

БЕЛКА - это не просто прицеп, а полноценный мобильный дом. Внутри - продуманный интерьер, трансформируемое спальное место и автономные опции. Узнайте, почему этот мини-дом подходит для любых дорог и сезонов.

Современные путешественники все чаще ищут свободу передвижения и уединение от гостиницы. Именно для таких людей создан компактный прицеп БЕЛКА - мини-дом на колесах, который умеет удивлять даже бывалых автотуристов. Его главная конструкция - сочетание мобильности, комфорта и продуманности мелочей интерьера.

БЕЛКА весит всего 500 килограммов, поэтому его можно буксировать практически любым легковым автомобилем. Это открывает новые горизонты для тех, кто не хочет ограничивать себя в выборе маршрута. Габариты прицепа позволяют легко маневрировать даже на узких проселочных дорогах, а благодаря небольшим размерам его можно припарковать почти где угодно.

Фото: autocamper.pr o

Внутри прицепа скрывается настоящий жилой модуль. Здесь все организовано так, чтобы каждый сантиметр пространства работал комфортно. Спальное место рассчитано на двоих, но при необходимости легко трансформируется и вмещает троих взрослых. Это решение особенно оценят дети или друзья компании, которые любят проводить время с семьей на природе.

Кухонный блок реализован в выдвижном формате - готовить можно как внутри, так и снаружи. В комплектации есть дверь с окном, сервисный люк и два окна разного размера, чтобы в салоне всегда было светло. В более дорогих вариантах предусмотрены мойка, откидной столик, полки и шкафы для хранения вещей. Все это превращается БЕЛКУ в настоящий мини-дом, где можно жить неделями.

Фото: autocamper.pr o

Для тех, кто хочет не зависеть от внешних условий, предусмотрены резервы автономного электроснабжения: розетки на 12 и 220 В, освещение в четырех зонах, USB-порты, наружное освещение и возможность подключения внешних источников питания. Дополнительно можно установить солнечные панели, гелевый аккумулятор, холодильник, автономный обогреватель, биотуалет, бак для воды и даже бойлер. Это делает прицеп пригодным для круглогодичного использования - хоть зимой, хоть летом.

Размеры БЕЛКИ - 2820 мм в длину, 1400 мм в длину и 1450 мм в высоту. Спальное место - 2000 на 1340 мм, что вполне достаточно для комфортного сна. Внутри есть три сидячих места, рюкзаки и полки для хранения вещей. Для любителей активного отдыха предусмотрены крепления для двух велосипедов и рейлинги на крыше – можно взять с собой все необходимое для приключений.

Стоимость прицепа зависит от комплектации. Базовая версия стоит 410 тысяч рублей, стандартная — 590 тысяч, топовая «Оптима» — 670 тысяч. Дополнительные опции позволяют собрать индивидуальный комплект под свои задачи. Это не просто прицеп, а полноценный мини-дом, который открывает новые возможности для автотуризма. С БЕЛКОЙ можно отправиться в любое путешествие, не жертвуя комфортом и автономностью, и быть уверенным, что ночлег и уют всегда под рукой.