Удивительный Borox — мини-дом на колесах, который вмещает троих и поражает уютом

28 декабря 2025, 12:18
Мини-дом на колесах Borox: компактный автодом с тремя спальными местами
Мини-дом на колесах Borox: компактный автодом с тремя спальными местами
Borox от Green Wood's Motors - это не просто очередной автодом. Его компактные размеры и необычная планировка удивляют даже опытных поклонников кемпинга. Внутри скрывается больше, чем кажется снаружи. Почему этот мини-дом на колесах так привлекает внимание? Узнайте, что делает Borox особенным.
В мире, где кажется, что возможно абсолютно все, иногда самые желанные вещи оказываются недосягаемыми. Именно к ним относится Borox — миниатюрный автодом от Green Wood's Motors, который умеет удивлять даже самых искушенных любителей путешествий на колесах.
За последние годы интерес к жизни в фургонах и автодомах вырос в разы. Социальные сети буквально наводнены фотографиями стильных интерьеров и идеальных маршрутов. Однако большинство подобных решений либо слишком громоздки, либо не подходят для российских дорог и реалий. Borox же ломает стереотипы: он крошечный, но при этом невероятно функциональный.
Снаружи Borox выглядит как обычный минивэн, но стоит открыть дверь — и перед вами открывается удачно продуманное пространство. Внутри расположены три полноценных спальных места, что для такой формы кажется почти невозможным. Каждый сантиметр салона использован с умом: трансформируемые сиденья, складные полки и скрытые ниши для хранения вещей. Даже кухня и мини-санузел нашли свое место, не загромождая пространство.
Как отмечают эксперты, Borox идеально подходит даже для спонтанных выездов на природу. Его легко припарковать даже в центре города, а расход топлива не ударит по бюджету. При этом внутри достаточно места для комфортного отдыха небольшой семьи или компании друзей. В отличие от громоздких домов на колесах, этот мини-автодом не требует особых навыков вождения и не вызывает сложностей при маневрировании.
Внутреннее оформление выполнено в светлых тонах, что визуально расширяет пространство. Мебель изготовлена из легких, но прочных материалов, окна обеспечивают хорошую вентиляцию и естественное освещение. В Borox предусмотрены все базовые удобства: от розетки для зарядки гаджетов до небольшого холодильника и плиты. Даже в дождливую погоду здесь можно чувствовать себя уютно и защищенно.
Похожие материалы
-
28.12.2025, 20:12
Пять самых маленьких домов на колесах для городских путешествий и отдыха
Компактные дома на колесах меняют представление о путешествиях. Они легко помещаются на парковке и не требуют больших затрат. Узнайте, какие модели удивят вас сочетанием удобства и мобильности. Откройте новые возможности для отдыха и поездок.Читать далее
-
28.12.2025, 19:48
Kia K4 2026: сможет ли седан за 22 тысячи долларов удивить американцев
Kia K4 2026 модельного года уже на рынке США. Автомобиль выделяется доступной ценой и свежим дизайном. Но сможет ли он конкурировать с другими популярными седанами? В материале разбираемся, что ждет покупателей и почему этот сегмент снова в центре внимания.Читать далее
-
28.12.2025, 19:27
В Лас-Вегасе показали жилой модуль CyberGlad для Tesla Cybertruck с оплатой в Bitcoin
В Лас-Вегасе дебютировал уникальный жилой модуль для Tesla Cybertruck. Его можно купить за Bitcoin. Внутри - кухня, спальные места и автономные системы. Модуль легкий и подходит для дальних поездок. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
28.12.2025, 18:57
ГАЗель Некст MultiStyle: российский автодом с немецким интерьером удивил
На выставке Caravanex в Сокольниках показали необычный автодом на базе ГАЗель Некст. Двухцветный кузов и продуманный интерьер сразу привлекли внимание. Внутри - комфорт для четверых и множество интересных решений. Цена и детали - в нашем материале.Читать далее
-
28.12.2025, 18:42
Evelo Compass - современный электровелосипед-трицикл для взрослых с дифференциалом
Трициклы для взрослых возвращаются в новом формате. Evelo Compass - это не просто велосипед с тремя колесами, а современное решение для комфортных поездок по городу. Модель сочетает мощность, устойчивость и удобство, а также оснащена настоящим дифференциалом. Узнайте, чем этот электровелосипед отличается от привычных вариантов и почему он может стать отличной альтернативой привычному транспорту.Читать далее
-
28.12.2025, 18:35
Великолепный мини-дом на колесах: как выглядит самый маленький фургон для жизни
В мире появился необычный жилой фургон, который удивляет своими размерами. Его площадь меньше полутора квадратных метров, но внутри есть все для жизни. Как удалось уместить кухню, кровать и даже туалет в таком миниатюрном пространстве? Узнайте, кто и зачем создал этот уникальный кемпер.Читать далее
-
28.12.2025, 18:08
Пара превратила фургон в компактный дом на колесах с огромной кухней для аренды
Планируете купить автодом? Не спешите с выбором. Аренда поможет понять, что вам действительно нужно. В этой статье расскажем о необычном фургоне, который можно взять купить или взять на прокат. Узнайте, почему он так популярен у путешественников.Читать далее
-
28.12.2025, 17:54
Виртуальный Corvette SUV: как мог бы выглядеть конкурент Lamborghini Urus
В сети появился эффектный рендер внедорожника Corvette. Дизайнер объединил спортивные черты купе с практичностью кроссовера. Модель может составить конкуренцию люксовым SUV, но по более доступной цене. Подробности о возможных характеристиках и перспективах - в нашем материале.Читать далее
-
28.12.2025, 17:46
Lexus IS 2026: как обновленный спорт-седан конкурирует с премиальными соперниками
Lexus IS появился в конце 90-х и сразу стал заметным игроком среди спортивных седанов. Модель прошла несколько поколений, сохраняя драйверский характер. В 2026 году седан вновь выходит на арену, чтобы бросить вызов европейским премиум-брендам. Чем удивит обновленный IS и сможет ли он удержать позиции?Читать далее
-
28.12.2025, 14:22
Пять самых незаметных, но быстрых серийных моделей Buick за всю историю марки
Buick не раз удивлял сочетанием роскоши и мощности. Некоторые его автомобили выглядели скромно, но под капотом скрывали настоящий потенциал. Эти модели часто оставались незамеченными на дорогах, но могли дать фору многим спортивным авто. Узнайте, какие машины Buick стали настоящими «спящими» хитами.Читать далее
Похожие материалы
-
28.12.2025, 20:12
Пять самых маленьких домов на колесах для городских путешествий и отдыха
Компактные дома на колесах меняют представление о путешествиях. Они легко помещаются на парковке и не требуют больших затрат. Узнайте, какие модели удивят вас сочетанием удобства и мобильности. Откройте новые возможности для отдыха и поездок.Читать далее
-
28.12.2025, 19:48
Kia K4 2026: сможет ли седан за 22 тысячи долларов удивить американцев
Kia K4 2026 модельного года уже на рынке США. Автомобиль выделяется доступной ценой и свежим дизайном. Но сможет ли он конкурировать с другими популярными седанами? В материале разбираемся, что ждет покупателей и почему этот сегмент снова в центре внимания.Читать далее
-
28.12.2025, 19:27
В Лас-Вегасе показали жилой модуль CyberGlad для Tesla Cybertruck с оплатой в Bitcoin
В Лас-Вегасе дебютировал уникальный жилой модуль для Tesla Cybertruck. Его можно купить за Bitcoin. Внутри - кухня, спальные места и автономные системы. Модуль легкий и подходит для дальних поездок. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
28.12.2025, 18:57
ГАЗель Некст MultiStyle: российский автодом с немецким интерьером удивил
На выставке Caravanex в Сокольниках показали необычный автодом на базе ГАЗель Некст. Двухцветный кузов и продуманный интерьер сразу привлекли внимание. Внутри - комфорт для четверых и множество интересных решений. Цена и детали - в нашем материале.Читать далее
-
28.12.2025, 18:42
Evelo Compass - современный электровелосипед-трицикл для взрослых с дифференциалом
Трициклы для взрослых возвращаются в новом формате. Evelo Compass - это не просто велосипед с тремя колесами, а современное решение для комфортных поездок по городу. Модель сочетает мощность, устойчивость и удобство, а также оснащена настоящим дифференциалом. Узнайте, чем этот электровелосипед отличается от привычных вариантов и почему он может стать отличной альтернативой привычному транспорту.Читать далее
-
28.12.2025, 18:35
Великолепный мини-дом на колесах: как выглядит самый маленький фургон для жизни
В мире появился необычный жилой фургон, который удивляет своими размерами. Его площадь меньше полутора квадратных метров, но внутри есть все для жизни. Как удалось уместить кухню, кровать и даже туалет в таком миниатюрном пространстве? Узнайте, кто и зачем создал этот уникальный кемпер.Читать далее
-
28.12.2025, 18:08
Пара превратила фургон в компактный дом на колесах с огромной кухней для аренды
Планируете купить автодом? Не спешите с выбором. Аренда поможет понять, что вам действительно нужно. В этой статье расскажем о необычном фургоне, который можно взять купить или взять на прокат. Узнайте, почему он так популярен у путешественников.Читать далее
-
28.12.2025, 17:54
Виртуальный Corvette SUV: как мог бы выглядеть конкурент Lamborghini Urus
В сети появился эффектный рендер внедорожника Corvette. Дизайнер объединил спортивные черты купе с практичностью кроссовера. Модель может составить конкуренцию люксовым SUV, но по более доступной цене. Подробности о возможных характеристиках и перспективах - в нашем материале.Читать далее
-
28.12.2025, 17:46
Lexus IS 2026: как обновленный спорт-седан конкурирует с премиальными соперниками
Lexus IS появился в конце 90-х и сразу стал заметным игроком среди спортивных седанов. Модель прошла несколько поколений, сохраняя драйверский характер. В 2026 году седан вновь выходит на арену, чтобы бросить вызов европейским премиум-брендам. Чем удивит обновленный IS и сможет ли он удержать позиции?Читать далее
-
28.12.2025, 14:22
Пять самых незаметных, но быстрых серийных моделей Buick за всю историю марки
Buick не раз удивлял сочетанием роскоши и мощности. Некоторые его автомобили выглядели скромно, но под капотом скрывали настоящий потенциал. Эти модели часто оставались незамеченными на дорогах, но могли дать фору многим спортивным авто. Узнайте, какие машины Buick стали настоящими «спящими» хитами.Читать далее