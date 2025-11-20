Скандинавский минимализм и мобильный комфорт – как Tiny Rainbow меняет представление о маленьких домах

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

20 ноября 2025, 05:49

Мини-дом Tiny Rainbow из Польши: уют, стиль и минимализм в одном фургоне

Мини-дом Tiny Rainbow из Польши: уют, стиль и минимализм в одном фургоне

Скандинавский минимализм и мобильный комфорт – как Tiny Rainbow меняет представление о маленьких домах

Мини-дом Tiny Rainbow из Польши: уют, стиль и минимализм в одном фургоне

Tiny Rainbow из Польши удивляет сочетанием минимализма и уюта. Внутри – стиль и продуманность. Даже в компактном формате дом кажется просторным. Оцените, как мобильное жилье может быть по-настоящему домашним. Вдохновляющий пример для любителей минимализма.

Tiny Rainbow из Польши удивляет сочетанием минимализма и уюта. Внутри – стиль и продуманность. Даже в компактном формате дом кажется просторным. Оцените, как мобильное жилье может быть по-настоящему домашним. Вдохновляющий пример для любителей минимализма.

В Польше появился необычный мини-дом на колесах, который сразу привлек внимание поклонников минимализма и настоящего образа жизни. Tiny Rainbow – это не просто очередной компактный фургон, а настоящий образец того, как можно совместить уют, функциональность и современный стиль даже на ограниченной площади.

Вдохновленный скандинавскими традициями, Tiny Rainbow отличается светлым интерьером, лаконичными формами и продуманной эргономикой. Внутри нет ничего лишнего: каждый элемент мебели и декора выполняет сразу несколько функций, грамотное зонирование позволяет создать ощущение простора даже в самом небольшом помещении.

Особое внимание уделено деталям. В доме использованы натуральные материалы, приятные текстуры и мягкие детали, которые делают пространство по-настоящему модным. Несмотря на скромные размеры, здесь нашлось место для полноценной кухни, уютной зоны отдыха и даже скромной рабочей зоны. Все коммуникации и техника интегрированы максимально удобно, чтобы не загромождать интерьер.

Мобильность Tiny Rainbow позволяет владельцам менять место жительства в зависимости от настроения или времени года. Такой дом отлично подойдет как для путешествий, так и для постоянного проживания. Разработчики уделили особое внимание энергоэффективности и автономности: в доме установлены современные системы отопления и вентиляции, а также предусмотрены решения для экономии пространства и ресурсов.

Этот проект показывает, что даже в небольшом доме можно создать атмосферу уюта и гармонии. Tiny Rainbow – отличный пример того, как современные технологии и дизайнерские решения делают мобильное жилье не только практичным, но и по-настоящему стильным. Такой подход к организации пространства вдохновляет на переменны и доказывает, что размер дома не главное, если в нем есть душа.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Как превратить бюджетный фургон в зимний кемпер своими руками: советы начинающим
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Самые дорогие «Нивы», которые можно купить в ноябре 2025 года: всем им больше 25 лет
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Благовещенск Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться