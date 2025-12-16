Уникальный мини-прицеп для путешествий: стоит ли своих денег – подробности и нюансы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

16 декабря 2025, 14:13

Автодом из Китая: мини-дорожный прицеп для кемпинга из нержавеющей стали

Автодом из Китая: мини-дорожный прицеп для кемпинга из нержавеющей стали

Уникальный мини-прицеп для путешествий: стоит ли своих денег – подробности и нюансы

Автодом из Китая: мини-дорожный прицеп для кемпинга из нержавеющей стали

В России появился мини-дорожный прицеп для кемпинга из нержавеющей стали. Его цена составляет 1 470 480 рублей. Модель предназначена для путешествий и отдыха на природе. Прицеп производится в Китае и отличается прочной конструкцией. Подробности о комплектации и особенностях – в нашем материале.

В России появился мини-дорожный прицеп для кемпинга из нержавеющей стали. Его цена составляет 1 470 480 рублей. Модель предназначена для путешествий и отдыха на природе. Прицеп производится в Китае и отличается прочной конструкцией. Подробности о комплектации и особенностях – в нашем материале.

На российском рынке появился необычный мини-дорожный прицеп, который может заинтересовать любителей автопутешествий и кемпинга. Новинка изготовлена ​​из нержавеющей стали, что обеспечивает ей долгий срок службы и устойчивость к погодным условиям. Такой прицеп станет альтернативным решением для тех, кто предпочитает проводить время на природе с комфортом, не отказываясь от привычных удобств.

Фото: aliexpress.ru

Модель прицепа носит название Mooi и изготовлена ​​в Китае. Она рассчитана на одного владельца. Прицеп не известного бренда, однако это не мешает ему занимать лидирующие позиции среди недорогой продукции благодаря качеству материалов и продуманной конструкции. Внутри достаточно места для размещения спальных принадлежностей и необходимого снаряжения для отдыха.

Фото: aliexpress.ru

Корпус изготовлен из нержавеющей стали, что делает прицеп устойчивым к механическим повреждениям. Такой материал особенно актуален для российских условий, где перепады температуры и влажности могут быстро вывести из строя менее защищенные конструкции. Прицеп предназначен для эксплуатации на дорогах различного типа, включая проселочные и грунтовые дороги.

Фото: aliexpress.ru

Стоимость мини-дорожного прицепа составляет 1 470 480 рублей. За эти деньги покупатель получает полностью готовое к использованию транспортное средство для путешествий и походов. В комплекте идет все необходимое для быстрой установки и начала эксплуатации. 

Модель Mooi ориентирована на тех, кто ценит мобильность и независимость в путешествиях. Прицеп легко крепится к большинству легковых автомобилей, не требует сложного обслуживания и может использоваться круглый год. Благодаря компактным размерам его удобно хранить даже в условиях ограниченного пространства.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Li L6 официально: тест-драйв младшего кроссовера с большими возможностями
Китайский BAW 212 бросает вызов УАЗу: первый тест рамного внедорожника в РФ
Xiaomi YU7: новый китайский электрокроссовер готов потеснить Tesla Model Y
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Курган Красноярск Ростовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться