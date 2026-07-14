Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

14 июля 2026, 13:53

Мини-электрокемпер Ari 458 Pro Camper: компактные размеры и новые возможности для путешествий

Мини-электрокемпер Ari 458 Pro Camper: компактные размеры и новые возможности для путешествий

Ari 458 Pro Camper: 3,82 метра, 230 км хода и полная свобода планировки за €30 381

Мини-электрокемпер Ari 458 Pro Camper: компактные размеры и новые возможности для путешествий

Ari 458 Pro Camper - один из самых компактных электрокемперов на рынке Европы. Модель выделяется минималистичным подходом к оснащению и доступной ценой, что делает ее интересной для тех, кто ищет мобильность и экономию в условиях роста популярности автотуризма.

Ari 458 Pro Camper - один из самых компактных электрокемперов на рынке Европы. Модель выделяется минималистичным подходом к оснащению и доступной ценой, что делает ее интересной для тех, кто ищет мобильность и экономию в условиях роста популярности автотуризма.

В условиях, когда спрос на компактные и экономичные решения для автотуризма в Европе только растёт, немецкая компания Ari Motors вывела на рынок необычный продукт — миниатюрный электрокемпер Ari 458 Pro Camper. Эта модель сразу привлекла внимание благодаря своим размерам: длина всего 3,82 метра, что делает её одной из самых компактных среди всех кемперов, доступных в Германии и, возможно, во всей Европе. Для сравнения: современный Fiat 500e длиннее всего на 20 сантиметров, а Mini Cooper и вовсе превосходит Ari 458 Pro Camper по длине.

Внешне автомобиль сохраняет узнаваемый «дружелюбный» облик и двухместную кабину, характерную для коммерческих моделей Ari. Основная часть — задний модуль, представляющий собой небольшой шкаф с окнами, где и размещается жилое пространство площадью 2,8 кв. метра и высотой до 1,85 метра. Это позволяет использовать машину в качестве мобильного жилья для одного-двух человек, не жертвуя манёвренностью в городе.

Фото: Ari Motors

Базовая комплектация кемпера максимально упрощена: внутри нет мебели, только необходимая инфраструктура — система водоснабжения с баками для чистой и сточной воды, а также розетка на 230 В. Всё остальное — кровать, стол, сиденья, мини-кухня и биотуалет — покупатель подбирает самостоятельно. Для желающих Ari Motors предлагает минималистичный вариант внутренней отделки, но подробности пока не разглашаются.

В передней части салона — стандартный набор для бюджетного электромобиля: электростеклоподъёмники, центральный замок, Bluetooth, цифровая приборная панель, камера заднего вида и единственный подстаканник. Климат-контроль, солнечные панели и фаркоп доступны за доплату. Мощность электродвигателя — 15 кВт (20 л.с.), что соответствует требованиям норм для категории L7e, максимальная скорость ограничена 70 км/ч. Запас хода зависит от выбранной батареи: от 120 до 230 км, чего достаточно для поездок по дорогам и обычным маршрутам.

Техническая простота — ещё одна черта Ari 458 Pro Camper. Как и большинство квадрициклов, он не подчиняется строгим требованиям, предъявляемым к легковым автомобилям. Это позволяет снизить стоимость: базовая версия фургона стоит от 15 790 евро, а кемпер — от 30 381 евро с учётом НДС. Для сравнения, многие классические автодома стоят значительно дороже и требуют больше места для парковки.

Модель Ari 458 Pro Camper — лишь одна из более чем 30 модификаций на базе Ari 458 Pro: в линейке есть фургоны, фудтраки, самосвалы и даже мини-мусоровозы. Такой подход позволяет компании гибко реагировать на запросы рынка и предлагать решения для разных задач. Важно отметить, что интерес к электрокемперам растёт не только среди энтузиастов, но и у тех, кто ищет экономичный транспорт для бизнеса или отдыха. Подобные проекты, как и недавние инициативы по электрификации классических автомобилей и мотоциклов, о которых говорилось в материале о необычных электромодификациях Harley-Davidson и Land Rover, подтверждают этот тренд — подробнее о тренде на электрокемперы .

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