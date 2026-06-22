БЕЛКА – мини-дом на колесах для любых дорог и сезонов – что скрыто внутри и сколько стоит

22 июня 2026, 13:52
Миникараван «Белка»: как компактный прицеп меняет формат автопутешествий в России
Миникараван «Белка»: как компактный прицеп меняет формат автопутешествий в России
На российском рынке появился миникараван «Белка» - легкий и утепленный прицеп, который подходит для большинства легковых автомобилей. Его продуманная конструкция и гибкая комплектация могут изменить привычный подход к автотуризму.
Появление миникаравана «Белка» на рынке — заметное событие для всех, кто ценит мобильность и независимость в путешествиях. В условиях растущего спроса на компактные и универсальные решения для автотуризма этот прицеп выделяется удачным сочетанием лёгкости, продуманного утепления и эргономичности.
Габариты «Белки» составляют 2800×1300×1400 мм, а масса — всего 450 кг. Это означает, что буксировать прицеп можно практически на любом легковом автомобиле, не испытывая лишних сложностей ни на трассе, ни в городе. Инженеры предусмотрели регулировку высоты сцепного устройства, чтобы обеспечить совместимость с разными моделями машин.
Корпус миникаравана выполнен по принципу полноразмерных автодомов: мягкая рессорная подвеска сглаживает неровности дороги, а стены утеплены 30-миллиметровым пенополистиролом. «Белка» пригодна для эксплуатации в любое время года, а при необходимости можно установить автономное отопление. Внешний вид прицепа предлагается в нескольких вариантах, но крыша всегда остаётся белой — это позволяет избежать перегрева в летний период.
Комплектация «Белки» гибко настраивается по желанию владельца: доступны маркизы, велобагажники, рейлинги и другие аксессуары. В сочетании с маркизой пространство превращается практически в двухкомнатную квартиру на колёсах, где можно разместить походную мебель и обустроить столовую зону в тени.
Главная особенность — оригинальная планировка. В отличие от классических прицепов-капель, где кухня вынесена назад, у «Белки» кухонный блок выдвигается вбок. Это удобное решение обеспечивает доступ к шкафу прямо с улицы и создаёт комфортную зону отдыха. На кухне есть холодильник, обеденный стол, подключение к водопроводу и ниша для принадлежностей для барбекю. В непогоду кухонный блок можно сдвинуть внутрь, сохранив доступ к нему из салона.
Внутри миникараван напоминает настоящий мини-дом: полноценная кровать размером 2000×1330 мм легко трансформируется для одного или нескольких человек, предусмотрена установка детской кроватки и откидного стульчика. Рядом расположены полки, шкафы и потайные ящики для удобного хранения вещей, а под кроватью находится самый вместительный отсек. Для биотуалета выделено отдельное место в изножье кровати. Мягкая кровать обеспечивает комфорт, которого нет во многих аналогах. Вешалка для верхней одежды в полный рост — редкая деталь даже для крупных автодомов.
Проект «Белка» разработан компаниями «Пилигрим» и «Автокемпер Пром». Каждый прицеп собирается индивидуально, с учётом пожеланий клиента: цвет корпуса и дополнительные опции можно выбрать уже на этапе заказа. Базовая стоимость начинается от 410 000 рублей, итоговая цена зависит от выбранной комплектации.
Интересно, что появление подобных решений может стать отправной точкой для новой волны интереса к автотуризму в России. Как и в случае с виртуальными проектами, которые переосмысливают привычные формы — например, необычный взгляд на Alfa Romeo Milano — миникараван «Белка» предлагает свежий подход к организации пространства и комфорта на дороге.
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