БЕЛКА – мини-дом на колесах для любых дорог и сезонов – что скрыто внутри и сколько стоит

Миникараван «Белка»: компактный дом на колесах для путешествий в любое время года

На рынке появился миникараван «Белка» - легкий, утепленный и продуманный до мелочей прицеп, который подходит для любых легковых автомобилей. В статье разбираем, чем он отличается от других моделей, и почему его функционал может изменить подход к автопутешествиям.

Появление миникаравана «Белка» — событие, способное изменить комфортность путешествий на легковом автомобиле. В условиях, когда мобильность и автономность становятся всё более востребованными, компактные дома на колёсах выходят на первый план. «Белка» — это результат глубокого анализа потребностей автолюбителей, которые ценят удобство, универсальность и возможность адаптации под разные задачи.

Габариты миникаравана составляют 2800×1300×1400 мм, масса — 450 кг, что позволяет буксировать его практически любой легковушкой без лишних хлопот. Инженеры предусмотрели регулировку высоты сцепного устройства для совместимости с разными автомобилями. Корпус выполнен по аналогии с большими автодомами, мягкая рессорная подвеска обеспечивает плавность хода, а стены утеплены 30-миллиметровым пенополистиролом, что делает «Белку» пригодной для эксплуатации зимой и летом. Возможна установка автономного отопления.

Внешний вид можно выбрать из нескольких вариантов, но крыша всегда остаётся белой — это предотвращает сильный нагрев в жару. После покупки прицеп доукомплектовывается по желанию владельца: доступны маркизы, велобагажники, рейлинги и другие аксессуары. В сочетании с маркизой пространство превращается почти в двухкомнатную квартиру на колёсах, где можно поставить походную мебель и пообедать в тени.

Главная особенность «Белки» — продуманная планировка. В отличие от классических прицепов-капель, где кухня вынесена назад, здесь кухонный блок выдвигается вбок. Это создаёт удобную зону отдыха и обеспечивает доступ к внутренним шкафам прямо с улицы. На кухне установлены холодильник, обеденный стол и подключение к водопроводу, рядом предусмотрена ниша для принадлежностей для барбекю.

В непогоду кухонный блок можно сдвинуть внутрь, сохранив полный доступ к нему из салона. Внутреннее пространство напоминает мини-дом: здесь есть полноценная кровать размером 2000×1330 мм, которую можно быстро трансформировать — от размещения одного путешественника до семьи с ребёнком. Предусмотрена установка детской кроватки и откидного стула.

Внутри «Белки» оборудовано множество полок, шкафов и скрытых ящиков. Все полки открываются вниз, что увеличивает их функциональность. Над окнами и дверями также есть дополнительные полки, а под кроватью находится самый большой отсек для вещей. Для биотуалета предусмотрено отдельное место в изножье кровати. В отличие от многих других, здесь установлена мягкая кровать, а не просто матрас на полу.

Вешалка для верхней одежды в полный рост — ещё одна деталь, редко встречающаяся даже в крупных автодомах. Такой подход к организации пространства делает миникараван максимально комфортным для длительного проживания в любых условиях.

Проект «Белка» разработан компаниями «Пилигрим» и «Автокемпер Пром». Каждый прицеп собирается с учётом пожеланий клиента: доступны разные цвета корпуса, комплектация расширяется по желанию владельца. Уже на этапе покупки можно выбрать необходимые опции и аксессуары, чтобы сделать свой мини-дом на колёсах максимально функциональным. Стоимость начинается от 410 000 рублей в зависимости от комплектации.

Миникараван «Белка» — это не просто транспортное средство, а полноценный инструмент для комфортных путешествий в любое время года. Его появление на рынке может стать отправной точкой для новой волны интереса к автотуризму и самостоятельным поездкам по России и за её пределами.