Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

18 июля 2026, 13:41

Мини-кемпер Piccolo Smile на базе Honda N-VAN: двухметровая кровать и гибкий салон

Мини-кемпер Piccolo Smile на базе Honda N-VAN: двухметровая кровать и гибкий салон

Мини-кемпер Piccolo Smile на базе Honda N-VAN — спальня, кухня и терраса в кей-каре за 1,5 млн рублей

Мини-кемпер Piccolo Smile на базе Honda N-VAN: двухметровая кровать и гибкий салон

Японский мини-автодом Piccolo Smile на платформе Honda N-VAN удивляет продуманной планировкой и возможностью ночевки в салоне. Модель выделяется среди конкурентов благодаря универсальности и доступной цене, что особенно актуально для любителей автопутешествий.

Японский мини-автодом Piccolo Smile на платформе Honda N-VAN удивляет продуманной планировкой и возможностью ночевки в салоне. Модель выделяется среди конкурентов благодаря универсальности и доступной цене, что особенно актуально для любителей автопутешествий.

Японский рынок мини-кемперов продолжает удивлять нестандартными решениями. Новый Piccolo Smile от Auto One, построенный на базе Honda N-VAN, наглядно демонстрирует, как даже компактный кей-кар может превращаться в полноценный дом на колесах благодаря двухметровой кровати и гибкой планировке салона.

В отличие от большинства мини-кемперов, которые обычно строят на базе Suzuki Every или Daihatsu Hijet, Piccolo Smile использует Honda N-VAN. Эта модель с момента дебюта в 2018 году быстро завоевала популярность среди компаний, занимающихся переоборудованием автомобилей, благодаря высокому кузову, ровному полу и отсутствию центральных стоек со стороны пассажира. Такое инженерное решение позволяет максимально эффективно использовать внутреннее пространство.

Фото: Auto One / daily-motor

Главная особенность Piccolo Smile — трансформируемый интерьер. Водительское кресло можно разложить, а передние и задние сиденья складываются в уютную зону отдыха, напоминающую мини-гостиную. Это удобно для работы, отдыха или остановки в пути. Несмотря на компактные размеры, салон рассчитан на четверых, что делает автомобиль универсальным как для городского использования, так и для путешествий с ночевками.

Второй ряд сидений полностью складывается, образуя ровный пол. Благодаря отсутствию центральных стоек со стороны пассажира загрузка крупногабаритных вещей — велосипедов, туристического снаряжения или спортивного инвентаря — не вызывает затруднений. Ещё один плюс — возможность организовать U-образную зону отдыха со столиком, которую легко использовать для работы или приёма пищи. При открытых наружных дверях салон превращается в открытую террасу.

Для ночёвки предусмотрено полноценное спальное место: после раскладывания матрасов получается ровная кровать длиной более двух метров со стороны пассажира. Высокий потолок обеспечивает комфорт даже в положении лёжа, что редко встречается среди мини-кемперов такого класса. В задней части салона размещён компактный кухонный модуль с тумбочкой, полками и шкафчиками для хранения вещей. Мягкая потолочная подсветка создаёт уютную атмосферу в тёмное время суток.

Практичность Piccolo Smile дополняет складной столик, который можно закрепить на стенке и использовать для работы или еды, а затем убрать, чтобы освободить пространство. В задней части салона установлено большое зеркало с отдельной панелью — это удобно для переодевания или подготовки к поездке вечером. Также предусмотрена возможность установки наружного стола для организации обеденной зоны на природе.

Во время движения задние сиденья поднимаются, освобождая вместительный багажник. Такая компоновка позволяет использовать автомобиль не только в поездках, но и в качестве обычного городского транспорта. Особое внимание уделяется комфорту сна: многослойные матрасы с дышащими наполнителями сохраняют низкий уровень влажности и обеспечивают хорошую поддержку тела. В заднем отсеке расположены аккумулятор и электрическая система для питания оборудования кемпера.

Стоимость Piccolo Smile в Японии начинается от 3 137 200 иен, что примерно соответствует 1,5 миллиона рублей по текущему курсу. Это делает модель одной из самых доступных в сегменте мини-кемперов с полноценным спальным и кухонным модулем.

Интересно, что спрос на компактные решения для путешествий растёт не только в Японии, но и в других странах. Например, популярность электровелосипедов с увеличенным запасом хода, таких как OS01 от ADISTAR, также указывает на тенденцию к мобильности и универсальности — подробнее об этом можно узнать в материале о современных электровелосипедах .

Упомянутые марки: Honda, Suzuki
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