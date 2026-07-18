Мини-кемпер Piccolo Smile на базе Honda N-VAN — спальня, кухня и терраса в кей-каре за 1,5 млн рублей

18 июля 2026, 13:41
Мини-кемпер Piccolo Smile на базе Honda N-VAN: двухметровая кровать и гибкий салон
Мини-кемпер Piccolo Smile на базе Honda N-VAN: двухметровая кровать и гибкий салон
Японский мини-автодом Piccolo Smile на платформе Honda N-VAN удивляет продуманной планировкой и возможностью ночевки в салоне. Модель выделяется среди конкурентов благодаря универсальности и доступной цене, что особенно актуально для любителей автопутешествий.
Японский рынок мини-кемперов продолжает удивлять нестандартными решениями. Новый Piccolo Smile от Auto One, построенный на базе Honda N-VAN, наглядно демонстрирует, как даже компактный кей-кар может превращаться в полноценный дом на колесах благодаря двухметровой кровати и гибкой планировке салона.
В отличие от большинства мини-кемперов, которые обычно строят на базе Suzuki Every или Daihatsu Hijet, Piccolo Smile использует Honda N-VAN. Эта модель с момента дебюта в 2018 году быстро завоевала популярность среди компаний, занимающихся переоборудованием автомобилей, благодаря высокому кузову, ровному полу и отсутствию центральных стоек со стороны пассажира. Такое инженерное решение позволяет максимально эффективно использовать внутреннее пространство.
Главная особенность Piccolo Smile — трансформируемый интерьер. Водительское кресло можно разложить, а передние и задние сиденья складываются в уютную зону отдыха, напоминающую мини-гостиную. Это удобно для работы, отдыха или остановки в пути. Несмотря на компактные размеры, салон рассчитан на четверых, что делает автомобиль универсальным как для городского использования, так и для путешествий с ночевками.
Второй ряд сидений полностью складывается, образуя ровный пол. Благодаря отсутствию центральных стоек со стороны пассажира загрузка крупногабаритных вещей — велосипедов, туристического снаряжения или спортивного инвентаря — не вызывает затруднений. Ещё один плюс — возможность организовать U-образную зону отдыха со столиком, которую легко использовать для работы или приёма пищи. При открытых наружных дверях салон превращается в открытую террасу.
Для ночёвки предусмотрено полноценное спальное место: после раскладывания матрасов получается ровная кровать длиной более двух метров со стороны пассажира. Высокий потолок обеспечивает комфорт даже в положении лёжа, что редко встречается среди мини-кемперов такого класса. В задней части салона размещён компактный кухонный модуль с тумбочкой, полками и шкафчиками для хранения вещей. Мягкая потолочная подсветка создаёт уютную атмосферу в тёмное время суток.
Практичность Piccolo Smile дополняет складной столик, который можно закрепить на стенке и использовать для работы или еды, а затем убрать, чтобы освободить пространство. В задней части салона установлено большое зеркало с отдельной панелью — это удобно для переодевания или подготовки к поездке вечером. Также предусмотрена возможность установки наружного стола для организации обеденной зоны на природе.
Во время движения задние сиденья поднимаются, освобождая вместительный багажник. Такая компоновка позволяет использовать автомобиль не только в поездках, но и в качестве обычного городского транспорта. Особое внимание уделяется комфорту сна: многослойные матрасы с дышащими наполнителями сохраняют низкий уровень влажности и обеспечивают хорошую поддержку тела. В заднем отсеке расположены аккумулятор и электрическая система для питания оборудования кемпера.
Стоимость Piccolo Smile в Японии начинается от 3 137 200 иен, что примерно соответствует 1,5 миллиона рублей по текущему курсу. Это делает модель одной из самых доступных в сегменте мини-кемперов с полноценным спальным и кухонным модулем.
Интересно, что спрос на компактные решения для путешествий растёт не только в Японии, но и в других странах. Например, популярность электровелосипедов с увеличенным запасом хода, таких как OS01 от ADISTAR, также указывает на тенденцию к мобильности и универсальности — подробнее об этом можно узнать в материале о современных электровелосипедах .
Похожие материалы Хонда, Сузуки
-
18.07.2026, 14:12
Chevrolet меняет стратегию: новые седаны, гибриды и обновление Corvette до 2030
Chevrolet корректирует пятилетний план: компания отказывается от агрессивного перехода на электромобили и делает ставку на модернизацию бензиновых моделей, гибриды и возвращение культовых седанов. Это решение может повлиять на весь сегмент массовых авто в ближайшие годы.Читать далее
-
18.07.2026, 12:56
Новые спальные вагоны РЖД: двухметровые полки, душевая и современные удобства
РЖД внедряют спальные вагоны нового поколения с увеличенной длиной полок, личной душевой и современными сервисами. Это решение может изменить представление о комфорте в дальних поездках по России и повысить требования к стандартам железнодорожных перевозок.Читать далее
-
18.07.2026, 12:27
Mitsubishi ASX снова на российском рынке: цены ниже Tenet и китайских кроссоверов
На российском рынке вновь появился кроссовер Mitsubishi ASX, который теперь доступен по цене ниже популярных Tenet и ряда китайских моделей. Возвращение японской машины через параллельный импорт может изменить расстановку сил среди компактных кроссоверов.Читать далее
-
18.07.2026, 11:56
Stellantis готовит выпуск нового электромобиля Fiat: старт продаж в 2028 году
Stellantis анонсировал выпуск компактного электромобиля Fiat с ценой от 15 000 евро. Модель обещает стать одной из самых доступных на рынке и привлечь внимание покупателей, ищущих бюджетные решения для города. В чем особенности новинки - в материале.Читать далее
-
18.07.2026, 11:43
MARS ULTRA PLUS: трехколесный электробайк для семьи и бизнеса с грузоподъемностью 250 кг
Трехколесный электробайк MARS ULTRA PLUS сочетает в себе легкость, высокую грузоподъемность и стильный дизайн. Модель подходит для семейных прогулок и перевозки грузов, что делает ее актуальной для частных домовладельцев и малого бизнеса в 2026 году.Читать далее
-
18.07.2026, 08:29
Вагон 1Б на маршруте Москва - Санкт-Петербург: одноместные купе без соседей
В поездах между Москвой и Петербургом появился вагон 1Б с одноместными купе, где пассажир получает личное пространство и сервис повышенного уровня. Такой формат особенно актуален для тех, кто ценит тишину и комфорт в дороге.Читать далее
-
18.07.2026, 04:21
Minako U2 PRO: электровелосипед с запасом хода 100 км и нагрузкой до 180 кг
Электровелосипед Minako U2 PRO выделяется сочетанием прочной конструкции, мощного аккумулятора и высокой грузоподъемности. Модель рассчитана на ежедневные поездки по городу, доставку и работу, что особенно актуально в условиях роста спроса на практичные транспортные решения.Читать далее
-
18.07.2026, 03:34
Audi Q3 2027: новые опции, три экрана и обновленная мультимедиа для Европы
Audi Q3 2027 модельного года выходит на европейский рынок с расширенным списком стандартных опций, обновленной цифровой панелью и улучшенной мультимедийной системой. Эти изменения могут повлиять на расстановку сил в сегменте премиальных кроссоверов уже в ближайшие месяцы.Читать далее
-
18.07.2026, 02:31
Tesla выпустила детский беговел с магниевой рамой и регулируемым сиденьем
Tesla представила детский беговел без мотора и педалей, рассчитанный на малышей от 2 до 5 лет. Новинка выделяется легкой рамой из магниевого сплава и возможностью регулировки сиденья, что делает ее актуальной на фоне роста интереса к баланс-байкам.Читать далее
-
17.07.2026, 22:18
KAYO Alkaid eC2i: электромотоцикл с 29 л.с. и запасом хода 129 км для бездорожья
KAYO Alkaid eC2i - первый электрический эндуро мотоцикл бренда с мощным мотором и продуманной подвеской. Новинка выделяется динамикой и возможностями для сложных трасс, что особенно актуально на фоне роста интереса к экологичному транспорту.Читать далее
Похожие материалы Хонда, Сузуки
-
18.07.2026, 14:12
Chevrolet меняет стратегию: новые седаны, гибриды и обновление Corvette до 2030
Chevrolet корректирует пятилетний план: компания отказывается от агрессивного перехода на электромобили и делает ставку на модернизацию бензиновых моделей, гибриды и возвращение культовых седанов. Это решение может повлиять на весь сегмент массовых авто в ближайшие годы.Читать далее
-
18.07.2026, 12:56
Новые спальные вагоны РЖД: двухметровые полки, душевая и современные удобства
РЖД внедряют спальные вагоны нового поколения с увеличенной длиной полок, личной душевой и современными сервисами. Это решение может изменить представление о комфорте в дальних поездках по России и повысить требования к стандартам железнодорожных перевозок.Читать далее
-
18.07.2026, 12:27
Mitsubishi ASX снова на российском рынке: цены ниже Tenet и китайских кроссоверов
На российском рынке вновь появился кроссовер Mitsubishi ASX, который теперь доступен по цене ниже популярных Tenet и ряда китайских моделей. Возвращение японской машины через параллельный импорт может изменить расстановку сил среди компактных кроссоверов.Читать далее
-
18.07.2026, 11:56
Stellantis готовит выпуск нового электромобиля Fiat: старт продаж в 2028 году
Stellantis анонсировал выпуск компактного электромобиля Fiat с ценой от 15 000 евро. Модель обещает стать одной из самых доступных на рынке и привлечь внимание покупателей, ищущих бюджетные решения для города. В чем особенности новинки - в материале.Читать далее
-
18.07.2026, 11:43
MARS ULTRA PLUS: трехколесный электробайк для семьи и бизнеса с грузоподъемностью 250 кг
Трехколесный электробайк MARS ULTRA PLUS сочетает в себе легкость, высокую грузоподъемность и стильный дизайн. Модель подходит для семейных прогулок и перевозки грузов, что делает ее актуальной для частных домовладельцев и малого бизнеса в 2026 году.Читать далее
-
18.07.2026, 08:29
Вагон 1Б на маршруте Москва - Санкт-Петербург: одноместные купе без соседей
В поездах между Москвой и Петербургом появился вагон 1Б с одноместными купе, где пассажир получает личное пространство и сервис повышенного уровня. Такой формат особенно актуален для тех, кто ценит тишину и комфорт в дороге.Читать далее
-
18.07.2026, 04:21
Minako U2 PRO: электровелосипед с запасом хода 100 км и нагрузкой до 180 кг
Электровелосипед Minako U2 PRO выделяется сочетанием прочной конструкции, мощного аккумулятора и высокой грузоподъемности. Модель рассчитана на ежедневные поездки по городу, доставку и работу, что особенно актуально в условиях роста спроса на практичные транспортные решения.Читать далее
-
18.07.2026, 03:34
Audi Q3 2027: новые опции, три экрана и обновленная мультимедиа для Европы
Audi Q3 2027 модельного года выходит на европейский рынок с расширенным списком стандартных опций, обновленной цифровой панелью и улучшенной мультимедийной системой. Эти изменения могут повлиять на расстановку сил в сегменте премиальных кроссоверов уже в ближайшие месяцы.Читать далее
-
18.07.2026, 02:31
Tesla выпустила детский беговел с магниевой рамой и регулируемым сиденьем
Tesla представила детский беговел без мотора и педалей, рассчитанный на малышей от 2 до 5 лет. Новинка выделяется легкой рамой из магниевого сплава и возможностью регулировки сиденья, что делает ее актуальной на фоне роста интереса к баланс-байкам.Читать далее
-
17.07.2026, 22:18
KAYO Alkaid eC2i: электромотоцикл с 29 л.с. и запасом хода 129 км для бездорожья
KAYO Alkaid eC2i - первый электрический эндуро мотоцикл бренда с мощным мотором и продуманной подвеской. Новинка выделяется динамикой и возможностями для сложных трасс, что особенно актуально на фоне роста интереса к экологичному транспорту.Читать далее