От овечьей шерсти до солнечных панелей: зимний технологичный дом на колесах для России — что скрыто внутри

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 февраля 2026, 09:21

Мини-кемпер с утеплением из овечьей шерсти: новый стандарт для зимних путешествий

Мини-кемпер с утеплением из овечьей шерсти: новый стандарт для зимних путешествий

От овечьей шерсти до солнечных панелей: зимний технологичный дом на колесах для России — что скрыто внутри

Мини-кемпер с утеплением из овечьей шерсти: новый стандарт для зимних путешествий

Aero Build вывела на рынок мини-кемпер, который способен поддерживать комфорт даже в морозы. Внутри - полноценная кухня, спальня и душ, а автономность обеспечивают солнечные панели и аккумулятор. Решение для тех, кто не хочет зависеть от сезона.

Aero Build вывела на рынок мини-кемпер, который способен поддерживать комфорт даже в морозы. Внутри - полноценная кухня, спальня и душ, а автономность обеспечивают солнечные панели и аккумулятор. Решение для тех, кто не хочет зависеть от сезона.

Современные путешественники все чаще ищут решения, которые позволят не зависеть от сезона и капризов погоды. Новинка от компании Aero Build — именно такой вариант. Этот мини-кемпер создан для комфортного круглогодичного использования, включая суровые зимние месяцы. Это не просто трейлер, а полноценный мобильный дом, в котором можно жить без компромиссов.

Главная особенность новинки - утепление каркаса овечьей шерсти. Такой материал не только экологичен, но и отлично сохраняет тепло, что особенно важно для российской зимы. Внутри кемпера обеспечивается стабильная температура, и даже при отрицательных значениях за бортом можно не беспокоиться о холоде. Это альтернативное решение предлагает Aero Build, как альтернатива, где чаще используются синтетические утеплители.

Фото: ivd.ru

Внутреннее пространство кемпера организовано максимально разумно. Несмотря на компактные размеры, здесь нашлось место для полноценной кухни с плитой, столешницы с большим холодильником. Рядом расположена столовая зона, где можно пообедать или поработать. В отдельной части трейлера размещена спальня с настоящим диваном, а также душевая и санузел. Для отделки выбраны светлые тона и натуральная древесина – это визуально расширяет пространство и создает ощущение уюта, несмотря на ограниченную площадь.

Еще один важный плюс – автономность. На крыше установлены солнечные панели, которые вырабатывают электроэнергию для нужд потребителей. В комплекте идет аккумуляторная батарея, позволяющая заряжать гаджеты и поддерживать работу всех систем даже вдали от цивилизации. Душевая оснащена системой, экономящей экономить до 50% воды, а в санузле реализована система сухого смыва, что особенно актуально для длительных поездок без доступа к инфраструктуре.

По сути, Aero Build предлагает не просто средство передвижения, а полноценный дом на колесах, которым можно пользоваться в любое время года. Такой подход может изменить представление о путешествиях и сделать их доступными для тех, кто раньше опасался зимних холодов. Мини-кемпер с утеплением из овечьей шерсти - это шаг вперед в развитии мобильного жилья для российских условий.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Саратов Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться