Минималистичный микро-кемпер на базе Ford Transit Custom 2015 года
Одним из главных преимуществ жизни в автомобиле является возможность отправиться в путь в любой момент и исследовать новые места без ограничений. Такой образ жизни учит ценить время, наслаждаться неспешными утрами и самостоятельно выбирать свой маршрут. При этом далеко не всегда для комфортного путешествия требуется большой и сложный автодом — на примере одного из последних проектов видно, что компактный и простой микро-кемпер может быть не менее удобным и практичным.
Речь идет о короткобазном Ford Transit Custom 2015 года, который был переоборудован в уютное мобильное жилище Гэретом из Уэльса. После службы в армии он решил сменить образ жизни и выбрал передвижной дом, чтобы обрести свободу и возможность уединения. Выбор пал на Ford Transit Custom, который он превратил в минималистичный, но функциональный микро-кемпер, максимально эффективно используя внутреннее пространство для удовлетворения всех своих потребностей.
Особое внимание при переоборудовании уделялось скрытности. Внешне фургон сохранил оригинальный белый цвет и не имеет ярких внешних элементов, которые могли бы выдать его назначение. Тем не менее, были установлены затемненные стекла на сдвижных дверях, солнечные панели на крыше и система спутникового интернета Starlink для стабильного подключения даже в отдаленных районах. Благодаря этому микро-кемпер легко сливается с городским потоком и не привлекает лишнего внимания.
Для автономного проживания Гэрет оснастил автомобиль солнечной электростанцией мощностью 400 Вт, что позволяет оставаться вне цивилизации до двух недель без проблем с энергоснабжением. Также в наличии 25-литровый бак для пресной воды и дизельный отопитель, обеспечивающий комфорт в холодное время года.
Внутреннее пространство компактного фургона организовано с умом. Гэрет установил перегородку между кабиной и жилой зоной для приватности и сохранения тепла. Задняя часть осталась открытой, что позволило создать просторное помещение с отдельными зонами для сна, готовки и отдыха.
Интерьер выполнен в темных тонах, создающих атмосферу настоящей мужской «пещеры». Несмотря на мрачную палитру, пространство выглядит уютным и функциональным благодаря использованию натурального дерева. Потолок, пол, шкафы и столешницы изготовлены вручную с тщательной отделкой. Дерево было обработано огнем и морилкой, что придало ему винтажный, деревенский вид, напоминающий старинную охотничью хижину.
Каждый элемент интерьера продуман для максимального комфорта и удобства. Для развлечений предусмотрен развлекательный центр с большим смарт-телевизором и игровой приставкой Playstation, расположенный у изножья кровати. Кухонная зона занимает одну сторону фургона и сочетает в себе рустикальный стиль с современными решениями. Здесь есть деревянные шкафы, столешница из дерева, черная плитка на стене, а также все необходимое для готовки: индукционная плита, переносная газовая горелка, фритюрница и небольшой холодильник.
Рабочая поверхность кухни достаточно велика, чтобы использовать ее как стол для работы. Встроены беспроводная зарядка и розетки для удобства. Одноместная кровать расположена с пассажирской стороны и служит одновременно местом для сна, отдыха, просмотра ТВ, игр и приготовления пищи. Под ней организовано пространство для хранения одежды и личных вещей.
Общая стоимость переоборудования составила около 5500 фунтов стерлингов (примерно 7360 долларов). Гэрет уже более года живет и путешествует в своем микро-кемпере и отмечает, что для него главным преимуществом такого образа жизни является свобода перемещений и возможность иметь «комнату с видом» в любом уголке страны.
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-
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