Яркий автодом Dodge Tradesman B200 удивил интерьером и ценой — как выглядит культовый пати-бас

Минивэн Dodge 70-х с кроватью и баром продан за 40 тысяч долларов

Редкий минивэн Dodge из 70-х превратили в стильный автодом. Внутри - кровать, мини-бар и техника для вечеринок. Необычный автомобиль недавно ушел с аукциона за крупную сумму. Узнайте, чем он так привлекателен.

Редкий минивэн Dodge из 70-х превратили в стильный автодом. Внутри - кровать, мини-бар и техника для вечеринок. Необычный автомобиль недавно ушел с аукциона за крупную сумму. Узнайте, чем он так привлекателен.

На американском аукционе Bring a Trailer недавно завершились торги за необычный минивэн Dodge Tradesman B200 1977 года. Этот автомобиль, которому уже почти полвека, был полностью переосмыслен и превратился в настоящий дом на колесах для вечеринок. Ярко-желтый кузов, овальные иллюминаторы и эффектный обвес сразу выделяют его среди других ретро-авто.

Фото: ex-roadmedia.ru / Bring a Trailer

Внутри минивэна царит атмосфера уюта и роскоши: мягкая бежевая обивка, дерево, кожа и винил создают ощущение настоящей гостиной. Центральное место занимает полноценная кровать, рассчитанная на двоих, а для комфорта пассажиров установлены вращающиеся кресла с ромбовидной прострочкой. Эти кресла можно развернуть на 180 градусов, чтобы общаться лицом к лицу или смотреть телевизор.

Для развлечений в салоне предусмотрены современный ЖК-телевизор, аудиосистема Boss с сабвуферами и радио. Особое внимание уделено мини-бару: здесь есть холодильник, отдельные отсеки для бутылок и бокалов, что делает этот минивэн идеальным для вечеринок на колесах. Сбоку расположены распашные двери, а под ними - выхлопная труба, подчеркивающая индивидуальность машины.

Фото: ex-roadmedia.ru / Bring a Trailer

Техническая часть тоже не осталась без внимания. В 2017 году в подвеске заменили амортизаторы и пружины, а недавно обновили тормозные колодки. Под капотом установлен 5,9-литровый V8 с карбюратором, который работает в паре с трехступенчатым автоматом. Пробег минивэна составляет всего 46,6 тысячи километров, что для такого возраста - редкость.

Как сообщает motor, этот уникальный Dodge был продан за 40 тысяч долларов, что по нынешнему курсу почти 3,14 миллиона рублей. Интересно, что ранее на рынке появился еще один необычный Dodge - Grand Caravan 2008 года, также переделанный в компактный автодом со спальным местом и всем необходимым для путешествий. Его стоимость составляла 24 тысячи долларов.