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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

15 июня 2026, 15:04

Минивэн Hyundai Custin стал самым доступным на рынке: цены и оснащение удивляют

Минивэн Hyundai Custin стал самым доступным на рынке: цены и оснащение удивляют

Семейный минивэн Hyundai Custin официально на российском рынке — сравнение с конкурентами и особенности

Минивэн Hyundai Custin стал самым доступным на рынке: цены и оснащение удивляют

Hyundai Custin появился в России и сразу выделился на фоне конкурентов благодаря минимальной цене и богатому оснащению. В условиях роста цен и ограниченного выбора эта модель может стать новым ориентиром для семейных автомобилей. Разбираемся, чем она интересна именно сейчас.

Hyundai Custin появился в России и сразу выделился на фоне конкурентов благодаря минимальной цене и богатому оснащению. В условиях роста цен и ограниченного выбора эта модель может стать новым ориентиром для семейных автомобилей. Разбираемся, чем она интересна именно сейчас.

Появление Hyundai Custin на российском рынке стало настоящим вызовом для сегмента семейных минивэнов. В условиях, когда цены на автомобили продолжают расти, а выбор моделей заметно сузился, выход Custin сразу привлекает внимание автолюбителей, ищущих современный и функциональный транспорт для семьи. Эта новинка не просто дешевле — она предлагает набор опций, которые редко встречаются в доступных моделях.

Стартовая цена Hyundai Custin в России составляет 4,05 млн рублей, что делает его самым бюджетным предложением среди минивэнов. Для сравнения: ближайший конкурент JAC RF8 стоит минимум 4,775 млн рублей, Sollers SP7 — от 5,075 млн, а GAC M8 стартует почти с 6 миллионов. На фоне этих цифр Custin выглядит особенно выгодно: экономия достигает десятков тысяч рублей, а по оснащению он не уступает более дорогим моделям.

Большинство автомобилей поступило к дилерам через Казахстан по схеме параллельного импорта. В Екатеринбурге за 4,05 млн рублей можно найти Custin в комплектации Travel, где уже есть цифровая приборная панель, кожаный салон и кожаный руль, большой вертикальный сенсорный экран, выдвижная система, светодиодная оптика, камера кругового обзора с парктрониками, климат-контроль, круиз-контроль, а также система бесключевого доступа. В Санкт-Петербурге встречаются версии с черным кузовом и светлым салоном, где дополнительно установлены подогрев и вентиляция кресел первых двух рядов, беспроводная зарядка для гаджетов, складные столики на задних сиденьях и 18-дюймовые легкосплавные диски.

Более дорогая комплектация Luxe в Екатеринбурге оценивается в 4,65 миллиона рублей, тогда как в Москве за аналогичный автомобиль просят почти 5 миллионов. Несмотря на разницу в цене, техническая часть у всех Custin одинакова: под капотом установлен бензиновый турбодвигатель Smartstream объемом 1,5 литра, мощностью 170 лошадиных сил, работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Такой минивэн разгоняется примерно за 8 секунд, расход топлива в городе составляет 9–10 литров на 100 км, на трассе — 6–7 литров.

Появление Hyundai Custin может серьезно изменить расстановку сил на рынке семейных автомобилей. На фоне ограниченного выбора и постоянного роста цен эта модель отличается не только доступностью, но и богатым оснащением, что редко встречается в данном классе. Для многих семей это шанс приобрести современный и удобный минивэн без переплат за бренд или дополнительные опции.

Упомянутые модели: Hyundai Custin, Sollers SP7, GAC M8
Упомянутые марки: Hyundai, Sollers, JAC, GAC
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