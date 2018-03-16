16 марта 2018, 09:15
Минивен Kia Carnival пережил рестайлинг
Компания Kia представила обновленную версию минивена Carnival, продающегося на некоторых рынках как Sedona. Автомобиль получил светодиодную оптику и новый 2,2-литровый турбодизель.
KIA Carnival
Выпускается с 1998 г.
Новый от 849 900 до 1 199 900 Р
Отзывов: 3
Дизель 2.2 адресован корейскому рынку. В США автомобиль поставляется под именем Sedona и оснащается 3,3-литровой бензиновой «шестеркой» мощностью 280 сил. После рестайлинга мотор, скорее всего, останется прежний, а вот коробку могут заменить на новую. Но официального подтверждения этому пока нет. Публичный дебют версии минивена для североамериканского рынка вполне может состояться уже в апреле на автосалоне в Нью-Йорке.
Kia Carnival/Sedona в разных странах предлагается с разными двигателями. Всего же моторная гамма минивена состоит из бензиновых агрегатов объемом от 2,7 до 3,8 литра и дизельных моторов объемом 2.2 и 2.9 литра. В Россию официально модель не поставляется.
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| Кому: Евгений такая же беда
| Кому: psnik Сдается мне дело не в форсунках. От того, что их сняли и назад поставили они сломаться не могут. Вероятнее всего головку отремонтировали неквалифицированно. Просто заменили прокладку головки без шлифовки поверхности ГБЦ, которая скорее всего покороблена от перегрева. На трех то цилиндрах ...
из плюсов большой просторный салон из минусов большой расход бензина.
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