16 марта 2018, 09:15

Минивен Kia Carnival пережил рестайлинг

Компания Kia представила обновленную версию минивена Carnival, продающегося на некоторых рынках как Sedona. Автомобиль получил светодиодную оптику и новый 2,2-литровый турбодизель.
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  Минивен Kia Carnival пережил рестайлинг KIA Carnival Минивен Kia Carnival пережил рестайлинг KIA Carnival Минивен Kia Carnival пережил рестайлинг KIA Carnival Минивен Kia Carnival пережил рестайлинг KIA Carnival Минивен Kia Carnival пережил рестайлинг
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фото
  
KIA Carnival
Выпускается с 1998 г.
Новый от 849 900 до 1 199 900 Р
Отзывов: 3
Нынешнюю Kia Carnival третьего поколения представили в 2014 году. Поэтому фейслифтинг в середине жизненного цикла был вполне ожидаемым. Обновленный минивен может похвастаться светодиодными фарами головного света, измененной формой бамперов и радиаторной решетки. Сзади видоизменились только фонари. Автомобиль получил усовершенствованный турбированный двигатель объемом 2,2 литра мощностью 200 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом 434 Нм. Аналогичным мотором оснастят новые внедорожники Hyundai Santa Fe и Kia Sorento. Новому двигателю – новую трансмиссию. Покупателям минивена предложат 8-диапазонный «автомат». 

Дизель 2.2 адресован корейскому рынку. В США автомобиль поставляется под именем Sedona и оснащается 3,3-литровой бензиновой «шестеркой» мощностью 280 сил. После рестайлинга мотор, скорее всего, останется прежний, а вот коробку могут заменить на новую. Но официального подтверждения этому пока нет. Публичный дебют версии минивена для североамериканского рынка вполне может состояться уже в апреле на автосалоне в Нью-Йорке.

Kia Carnival/Sedona в разных странах предлагается с разными двигателями. Всего же моторная гамма минивена состоит из бензиновых агрегатов объемом от 2,7 до 3,8 литра и дизельных моторов объемом 2.2 и 2.9 литра. В Россию официально модель не поставляется. 

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Комментарии
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Обсуждение на форуме (1)
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Отзывы по теме
Форум KIA Carnival
| Кому: Евгений такая же беда
Михаил
Насос форсунки Kia Carnival 2.9 CRDI
| Кому: psnik Сдается мне дело не в форсунках. От того, что их сняли и назад поставили они сломаться не могут. Вероятнее всего головку отремонтировали неквалифицированно. Просто заменили прокладку головки без шлифовки поверхности ГБЦ, которая скорее всего покороблена от перегрева. На трех то цилиндрах ...
Инокентий
Отзыв о KIA Carnival 2003 года
из плюсов большой просторный салон из минусов большой расход бензина.
prusergey
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Минивен Kia Carnival пережил рестайлинг
{{model_607}}Нынешнюю Kia Carnival третьего поколения представили в 2014 году. Поэтому фейслифтинг в середине жизненного цикла был вполне ожидаемым. Обновленный минивен может похвастаться светодиодными фарами головного света, измененной формой бамперов и радиаторной решетки. Сзади видоизменились только фонари. Автомобиль получил усовершенствованный турбированный двигатель объемом 2,2 литра мощностью 200 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом 434 Нм. Аналогичным мотором оснастят новые внедорожники Hyundai Santa Fe и Kia Sorento. Новому двигателю – новую трансмиссию. Покупателям минивена предложат 8-диапазонный «автомат». Дизель 2.2 адресован корейскому рынку. В США автомобиль поставляется под именем Sedona и оснащается 3,3-литровой бензиновой «шестеркой» мощностью 280 сил. После рестайлинга мотор, скорее всего, останется прежний, а вот коробку могут заменить на новую. Но официального подтверждения этому пока нет. Публичный дебют версии минивена для североамериканского рынка вполне может состояться уже в апреле на автосалоне в Нью-Йорке.Kia Carnival/Sedona в разных странах предлагается с разными двигателями. Всего же моторная гамма минивена состоит из бензиновых агрегатов объемом от 2,7 до 3,8 литра и дизельных моторов объемом 2.2 и 2.9 литра. В Россию официально модель не поставляется. 
2018-03-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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