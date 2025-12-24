Huawei и Chery удивят новым уровнем защиты пассажиров – инновация или маркетинг?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

24 декабря 2025, 10:50

Минивэн Luxeed V9 дебютирует с уникальной «шлемной» подушкой безопасности в 2026 году

В 2026 году на рынке появится необычный минивэн. Luxeed V9 предложит новую систему безопасности. Производитель обещает инновационный подход к защите пассажиров. Подробности о технологии держатся в секрете. Ожидается, что модель вызовет интерес у автолюбителей.

Китайский альянс Huawei и Chery готовит к выпуску минивэн Luxeed V9, который может стать настоящим прорывом в области автомобильной безопасности. По информации «Российской Газеты», эта модель будет первой в мире, где появится интегрированная в сиденья «шлемная» подушка безопасности. Ожидается, что новинка поступит в продажу весной 2026 года и будет доступна на китайском рынке.

Система безопасности Luxeed V9 разработана с учетом последних тенденций в автомобильной индустрии. В случае аварии сиденья автоматически возвращаются в вертикальное положение, а затем срабатывает специальная подушка, которая охватывает голову и верхнюю часть тела пассажира. Это решение должно значительно снизить риск травм при боковых столкновениях и других опасных ситуациях на дороге. Вместе с «шлемной» подушкой активируются и боковые эйрбэги, что создает дополнительный уровень защиты.

Технология, которую планируют внедрить в Luxeed V9, была впервые представлена в 2023 году компанией Yanfeng Automotive Interior Systems. Она предусматривает не только экстренное возвращение сиденья в безопасное положение по сигналу от систем помощи водителю, но и раннее срабатывание подушки для минимизации нагрузки на позвоночник. Пока производитель официально не подтвердил все детали, однако инсайдеры уверяют, что именно эта система станет одной из главных особенностей нового минивэна.

Фото: IThome

Luxeed V9 построен на современной платформе E0X-L, разработанной Chery. Длина автомобиля превысит 5,3 метра, что делает его одним из самых крупных представителей сегмента. В техническом плане минивэн получит 800-вольтовую электрическую архитектуру, а также системы автономного вождения Huawei Qiankun ADS, которые обеспечат уровень автоматизации L3. Покупателям предложат как полностью электрическую, так и гибридную версию с аккумуляторами от CATL.

Бренд Luxeed был создан в 2023 году в рамках альянса HIMA. Сейчас в линейке марки уже есть седан S7 и кроссовер R7, оба доступны с электрическими и гибридными силовыми установками. По данным China EV DataTracker, за одиннадцать месяцев 2025 года компания реализовала более 81 тысячи автомобилей, что говорит о растущем интересе к марке на внутреннем рынке.

Появление Luxeed V9 с инновационной системой безопасности может стать важным шагом для всей отрасли. Если технология оправдает ожидания, другие производители, вероятно, начнут внедрять подобные решения в свои модели. Остается дождаться официальной премьеры и узнать, насколько эффективной окажется новая «шлемная» подушка безопасности в реальных условиях.

Упомянутые марки: Luxeed
