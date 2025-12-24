Huawei и Chery удивят новым уровнем защиты пассажиров – инновация или маркетинг?

24 декабря 2025, 10:50
Минивэн Luxeed V9 дебютирует с уникальной «шлемной» подушкой безопасности в 2026 году
В 2026 году на рынке появится необычный минивэн. Luxeed V9 предложит новую систему безопасности. Производитель обещает инновационный подход к защите пассажиров. Подробности о технологии держатся в секрете. Ожидается, что модель вызовет интерес у автолюбителей.
Китайский альянс Huawei и Chery готовит к выпуску минивэн Luxeed V9, который может стать настоящим прорывом в области автомобильной безопасности. По информации «Российской Газеты», эта модель будет первой в мире, где появится интегрированная в сиденья «шлемная» подушка безопасности. Ожидается, что новинка поступит в продажу весной 2026 года и будет доступна на китайском рынке.
Система безопасности Luxeed V9 разработана с учетом последних тенденций в автомобильной индустрии. В случае аварии сиденья автоматически возвращаются в вертикальное положение, а затем срабатывает специальная подушка, которая охватывает голову и верхнюю часть тела пассажира. Это решение должно значительно снизить риск травм при боковых столкновениях и других опасных ситуациях на дороге. Вместе с «шлемной» подушкой активируются и боковые эйрбэги, что создает дополнительный уровень защиты.
Технология, которую планируют внедрить в Luxeed V9, была впервые представлена в 2023 году компанией Yanfeng Automotive Interior Systems. Она предусматривает не только экстренное возвращение сиденья в безопасное положение по сигналу от систем помощи водителю, но и раннее срабатывание подушки для минимизации нагрузки на позвоночник. Пока производитель официально не подтвердил все детали, однако инсайдеры уверяют, что именно эта система станет одной из главных особенностей нового минивэна.
Luxeed V9 построен на современной платформе E0X-L, разработанной Chery. Длина автомобиля превысит 5,3 метра, что делает его одним из самых крупных представителей сегмента. В техническом плане минивэн получит 800-вольтовую электрическую архитектуру, а также системы автономного вождения Huawei Qiankun ADS, которые обеспечат уровень автоматизации L3. Покупателям предложат как полностью электрическую, так и гибридную версию с аккумуляторами от CATL.
Бренд Luxeed был создан в 2023 году в рамках альянса HIMA. Сейчас в линейке марки уже есть седан S7 и кроссовер R7, оба доступны с электрическими и гибридными силовыми установками. По данным China EV DataTracker, за одиннадцать месяцев 2025 года компания реализовала более 81 тысячи автомобилей, что говорит о растущем интересе к марке на внутреннем рынке.
Появление Luxeed V9 с инновационной системой безопасности может стать важным шагом для всей отрасли. Если технология оправдает ожидания, другие производители, вероятно, начнут внедрять подобные решения в свои модели. Остается дождаться официальной премьеры и узнать, насколько эффективной окажется новая «шлемная» подушка безопасности в реальных условиях.
