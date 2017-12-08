8 декабря 2017, 09:11
Минивен Mercedes-Benz Vito позеленел и получил приставку «e»
Подразделение Mercedes-Benz Vans планирует выпустить все малотоннажные автомобили в сочетании с электрическим приводом. Начало этому положит среднеразмерный eVito, который уже доступен для предзаказа в Германии, но начнёт поставляться клиентам со второй половины 2018 года (пока что автомобиль недоступен для заказа в России).
С 2019 года начнут предлагаться и другие модели. На семинаре в Берлине ведущий производитель малотоннажных автомобилей представил свою целостную стратегию по электрификации. Причём акцент делался не только на электрических LCV, но и на создании технологической экосистемы, в точности согласованной с экономической выгодой клиентов.
В целях решения этой задачи центральное значение в разработке продукта приобретает сотворчество с клиентами, когда в процесс разработки вовлекаются стратегические партнёры с их отраслевым экспертным опытом. Новый eVito стал первым серийным автомобилем, разработанным в соответствии с этим стратегическим подходом.
Коммерческий сегмент должен решать транспортные задачи экономичным и конкурентоспособным образом – эта максима справедлива независимо от типа привода. И чтобы при электрификации автопарка электродвигатели оказались как минимум на равных с классическими ДВС, должны быть верно просчитаны не только экономические параметры, как, например, затраты на приобретение и эксплуатационные расходы на автомобили. Не менее важны для общего учёта расходов и интеграция надёжной зарядной инфраструктуры, а также комплексное управление процессами сервисного и технического обслуживания.
В ближайшие годы Mercedes-Benz Vans планирует осуществить электрификацию всех типов малотоннажных автомобилей. Начинается это с дебюта eVito. За ним последует автомобиль eSprinter в 2019 году. Дополнит ассортимент предложений автомобиль Citan. Таким образом, коммерческие автомобили с электроприводом смогут перекрыть все потребности, начиная от пассажирских перевозок и заканчивая транспортировкой грузов.
Новый eVito будет обладать запасом хода без подзарядки до 150 км, его максимальная скорость составит 120 км/ч, грузоподъёмность – свыше 1000 кг; объём грузового пространства – 6,6 кв. м.
Полностью зарядить аккумулятор возможно примерно за шесть часов. Основу хороших динамических характеристик обеспечивают 84 кВт мощности и крутящий момент, достигающий 300 Нм.
Поначалу новый eVito будет доступен для заказа в двух вариантах с разной колёсной базой. В варианте с длинной колёсной базой общая длина автомобиля составит 5 140 мм, а в сверхдлинной версии – 5 370 мм. Свою повседневную практичность этот электромобиль подтверждает, не в последнюю очередь, за счёт своего просторного грузового отделения. Так, например, максимальная грузоподъёмность достигает 1073 кг. Неограниченной возможности использования всего объёма грузового пространства способствует также размещение аккумуляторных батарей под днищем автомобиля. Максимальная полная масса автомобиля составляет 3200 кг.
Читайте по теме
«Хочу такую красненькую»! ТОП-5 женских автомобилей
04.12.2017, 10:40
Люксовые и внедорожные: ТОП-5 потенциальных любимчиков россиян
28.09.2017, 19:50
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
В Подмосковье начали строить завод Mercedes-Benz
20.06.2017, 11:51
ТОП-5 главных июньских новинок рынка
07.06.2017, 22:23
В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class
02.06.2017, 08:41
Читайте по теме
«Хочу такую красненькую»! ТОП-5 женских автомобилей
04.12.2017, 10:40
Люксовые и внедорожные: ТОП-5 потенциальных любимчиков россиян
28.09.2017, 19:50
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
В Подмосковье начали строить завод Mercedes-Benz
20.06.2017, 11:51
ТОП-5 главных июньских новинок рынка
07.06.2017, 22:23
В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class
02.06.2017, 08:41
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Вито хорошая машина но в ремонте недешевая пневмоподвеска итд. Учтите что Транзит Коннект даже в пределах этой суммы можно взять НОВЫЙ. По крайней мере когда я свои Торнео покупал можно было сейчас может подороже немного стали. Грузопоъемность 700кг. Съездите в автосалон да гляньте. По городу гонять ...
to Robo1980: Вы можете разместить свое объявление в разделе Автозапчасти. Меня больше нет на форуме. Пожалуйста, не пишите в личку. По всем вопросам писать только на email
Интересные разделы
АвтоМосква Mercedes Benz Автомудрость Mercedes Benz АвтоПитер Mercedes Benz Дизайн и тюнинг Mercedes Benz Новинки и концепт кары Mercedes Benz Новости и акции автосалонов Mercedes Benz Автосалоны и дилеры марки Mercedes Benz Аренда и прокат авто марки Mercedes Benz Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mercedes Benz Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mercedes Benz
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное