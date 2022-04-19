Минивэн на шасси от дома на колесах – самый безумный способ потратить 250 тысяч рублей
Фото: thedrive.com
Польстившись на бесплатный транспорт, Стив Бот вместе с друзьями отбуксировал его домой и буквально за четыре дня умудрился соединить кузов минивэна с шасси дома на колесах. По словам блогеров, потребовались «очень небольшие» модификации, чтобы рулевое управление, дроссельная заслонка и тормоза заработали между шасси и его новым кузовом. Самое интересное, что местный Департамент транспортных средств технически готов выдать ему все необходимые разрешения и классифицирует эту дикую помесь минивэна с автодомом как хот-род. Вдоволь наигравшись с своей поделкой, ребята выставили ее на продажу по вполне разумной цене – 3 000 долларов или порядка 250 тысяч рублей в пересчете по курсу.
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