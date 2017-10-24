24 октября 2017, 18:56

Минивэн Nissan Serena стал гибридным

Компания Nissan подготовила еще одну новинку для автосалона в Токио. На мотор-шоу марка представит публике новую вариацию минивэна Serena, который получил инновационную гибридную установку e-Power.
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Минивэн Nissan Serena стал гибридным Nissan Serena

Nissan Serena
Выпускается с 1991 г.
Новый от 750 000 до 0 Р
Отзывов: 1
Технологию e-Power первой получила компактная модель Note. Силовой агрегат представляет собой электрический двигатель, работающий в паре с небольшим бензиновым мотором. Он используется только в качестве генератора для подзарядки батарей. Nissan планирует распространить эту разработку на все свои модели, включая кроссовер Juke.

Гибридное исполнение минивэна отличается от стандартной версии 20-дюймовыми алюминиевыми дисками, светодиодными задними фонарями и радиаторной решеткой с синими акцентами.

Автомобиль оснащен системой полуавтоматического управления ProPilot. В основе технологии лежит лазерный сканер, который способен точно определять расстояние между машиной и окружающими объектами. Также на помощь водителю придет система кругового обзора. ProPilot может функционировать как в условиях городской езды, так и на загородных трассах.

На домашнем рынке новинка появится осенью следующего года. Компания пока не озвучила свои планы относительно вывода минивэна в другие страны.

Напомним, что ранее появились сведения о концептуальном проекте скорой помощи, созданном специалистами Nissan. Модель называется Paramedic Concept. Она приводится в движение с помощью 2,5-литрового бензинового двигателя с четырьмя цилиндрами.

Новинки и концепт кары Нисан, Ниссан Серена, Сирена

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Передняя печка - самая высокая точка в системе охлаждения. Причины три: воздух в печке, забиты каналы печки, слетел тросик с кранчика.
PetruhaPlus
Отзыв о Nissan Serena 1993 года
1. 6л. 16 кл. Газ- бензин. 7+1 мест. Категория В. Магнитола с ТВ, сигнализация с обр. связью. Задний привод. Литье R15. Две печки. Хороший вместительный семейный минивэн.
guvlan
Горит инд. мин. давления масла.
заливал изначально Valvalin 10w40 (полусинтетика) доливал такое же Valvalin 10w40 (полусинтетика) предлогали взять долить точно такое масло только полусинтетику но я отказался и купил как выше указанное масло в другом магазине, итог купил масло видать с другой бочки дешевое подделку.....
kraftolog
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Минивэн Nissan Serena стал гибридным
{{model_2483}}Технологию e-Power первой получила компактная модель Note. Силовой агрегат представляет собой электрический двигатель, работающий в паре с небольшим бензиновым мотором. Он используется только в качестве генератора для подзарядки батарей. Nissan планирует распространить эту разработку на все свои модели, включая кроссовер Juke.Гибридное исполнение минивэна отличается от стандартной версии 20-дюймовыми алюминиевыми дисками, светодиодными задними фонарями и радиаторной решеткой с синими акцентами.Автомобиль оснащен системой полуавтоматического управления ProPilot. В основе технологии лежит лазерный сканер, который способен точно определять расстояние между машиной и окружающими объектами. Также на помощь водителю придет система кругового обзора. ProPilot может функционировать как в условиях городской езды, так и на загородных трассах.На домашнем рынке новинка появится осенью следующего года. Компания пока не озвучила свои планы относительно вывода минивэна в другие страны.Напомним, что ранее появились сведения о концептуальном проекте скорой помощи, созданном специалистами Nissan. Модель называется Paramedic Concept. Она приводится в движение с помощью 2,5-литрового бензинового двигателя с четырьмя цилиндрами.
2017-10-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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