Минивэн Nissan Serena стал гибридным
Гибридное исполнение минивэна отличается от стандартной версии 20-дюймовыми алюминиевыми дисками, светодиодными задними фонарями и радиаторной решеткой с синими акцентами.
Автомобиль оснащен системой полуавтоматического управления ProPilot. В основе технологии лежит лазерный сканер, который способен точно определять расстояние между машиной и окружающими объектами. Также на помощь водителю придет система кругового обзора. ProPilot может функционировать как в условиях городской езды, так и на загородных трассах.
На домашнем рынке новинка появится осенью следующего года. Компания пока не озвучила свои планы относительно вывода минивэна в другие страны.
Напомним, что ранее появились сведения о концептуальном проекте скорой помощи, созданном специалистами Nissan. Модель называется Paramedic Concept. Она приводится в движение с помощью 2,5-литрового бензинового двигателя с четырьмя цилиндрами.
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