Каким получился новый кроссовер Chery Tiggo на 242 силы, которому не нужен бензин

Каталог Минпрома КНР раскрыл данные о Tiggo E7. У него передний привод и один электромотор на 242 л.с.; снаряженная масса составляет 1870 кг. Кузов сохраняет черты бензиновых моделей Chery. Емкость батареи и запас хода ведомство не указало.

Каталог Минпрома КНР раскрыл данные о Tiggo E7. У него передний привод и один электромотор на 242 л.с.; снаряженная масса составляет 1870 кг. Кузов сохраняет черты бензиновых моделей Chery. Емкость батареи и запас хода ведомство не указало.

Передний электромотор TZ180YMZA0 развивает 178 кВт, или около 242 л.с. Максимальная скорость электрического кроссовера составляет 180 км/ч. Эти данные приведены в каталоге Министерства промышленности и информационных технологий КНР. По сведениям Autohome о Tiggo E7, модель оснащена одним передним электромотором и литий-железо-фосфатной тяговой батареей от Anhui Deyi Energy Technology.

По фотографиям из базы ведомства новинка внешне близка к бензиновым моделям семейства «семерок» Chery. Спереди установлены крупные фары, в каждом блоке по два L-образных светодиодных элемента. Массивная решетка, вероятно, выполняет декоративную функцию. Длина автомобиля составляет 4600 мм, ширина 1852 мм, высота 1737 мм. Колесная база равна 2700 мм. Пятиместный Tiggo E7 описывается как самый крупный автомобиль линейки Tiggo 7.

На передних крыльях видны дополнительные камеры. Над лобовым стеклом размещен лидар. Подобный набор датчиков может указывать на продвинутую систему автономного вождения Falcon. Тема лидара в китайских кроссоверах также затрагивалась в материале об Aito M7.

Ручки дверей у Tiggo E7 обычные, без выдвижного механизма. Автомобиль комплектуется 18-дюймовыми колесами с шинами 225/60 R18. Сзади установлен единый блок светодиодных фонарей, по центру которого размещена надпись «Chery». В бампере предусмотрено место для номерного знака.

Подвеска полностью независимая. Снаряженная масса составляет 1870 кг, полная масса достигает 2295 кг. Углы въезда и съезда одинаковы, по 20 градусов.