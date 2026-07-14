До 925 тысяч рублей - но не всем: новые правила господдержки электромобилей

Минпромторг готовит новые правила для скидок на электромобили и гибриды

Госпрограмма поддержки электромобилей и гибридов может серьезно измениться: скидки на покупку теперь будут зависеть от уровня локализации производства. Какие модели попадут под новые условия, что грозит покупателям и как это скажется на рынке - объясняем, почему важно следить за этими изменениями именно сейчас.

Госпрограмма поддержки электромобилей и гибридов может серьезно измениться: скидки на покупку теперь будут зависеть от уровня локализации производства. Какие модели попадут под новые условия, что грозит покупателям и как это скажется на рынке - объясняем, почему важно следить за этими изменениями именно сейчас.

Российских автолюбителей ждет важное нововведение: государственная поддержка при покупке электромобилей и последовательных гибридов может стать менее доступной для некоторых моделей. Минпромторг рассматривает вариант, при котором размер субсидии будет напрямую зависеть от того, насколько глубоко локализовано производство автомобиля в России. Это решение способно заметно повлиять на выбор покупателей и структуру рынка новых технологий.

Сейчас при покупке отечественного электрокара или последовательного гибрида государство компенсирует до 35% стоимости машины, но не более 925 тысяч рублей. Эта мера распространяется только на модели, включенные в специальный перечень, который ежегодно обновляется. В списке на данный момент значатся такие автомобили, как «Москвич 3е», Lada e-Largus, Voyah Passion, Voyah Free, Voyah Dream, а также вся линейка Evolute и Amberauto A5. Однако уже в ближайшее время условия могут измениться: для машин с низким уровнем локализации скидка может сократиться до 10%.

Как отмечают в Минпромторге, обсуждается новый подход к стимулированию спроса на электромобили и гибриды. Предполагается, что максимальная скидка сохранится только для тех моделей, которые наберут достаточное количество баллов по критериям локализации, установленным постановлением № 719. Остальные автомобили смогут участвовать в программах льготного автокредитования и лизинга, но на менее выгодных условиях - размер скидки будет зависеть от категории заемщика и типа транспортного средства.

Для покупателей это означает, что при выборе электрокара или гибрида стоит внимательно изучать не только технические характеристики, но и происхождение автомобиля. Модели с высокой долей российских комплектующих и сборки смогут рассчитывать на максимальную поддержку, а вот импортные или с минимальной локализацией - только на базовую скидку. По информации Autonews, лизинговые компании уже получили уведомления о возможных изменениях, а нормативная база для новых правил находится в стадии подготовки.

Интересно, что в актуальном списке допущенных к субсидиям моделей недавно появился российский электрокар «Атом», который теперь разрешен для работы в такси. Это может стать дополнительным стимулом для развития отечественного электромобилестроения. Важно отметить, что подобные изменения в правилах поддержки могут повлиять не только на стоимость владения, но и на доступность новых технологий для широкого круга россиян. В условиях, когда рынок электромобилей только начинает набирать обороты, такие меры способны как ускорить, так и затормозить распространение экологичных машин.

Стоит напомнить, что государственные программы поддержки автолюбителей в России уже не раз менялись. Например, в вопросах автострахования обязательный досудебный порядок урегулирования споров стал обязательным, что подробно разбиралось в материале о работе финансового уполномоченного по ОСАГО - подробности о механизме досудебного урегулирования позволяют понять, как государство регулирует рынок в интересах граждан.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: постановление № 719 определяет критерии локализации, по которым оценивается каждая модель; ежегодное обновление перечня субсидируемых автомобилей позволяет оперативно реагировать на изменения рынка; а размер скидки напрямую влияет на конечную цену для потребителя. Для тех, кто планирует покупку электромобиля или гибрида в ближайшие месяцы, важно следить за новостями и уточнять условия поддержки - они могут измениться в любой момент.