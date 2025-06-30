Минпромторг хочет поддерживать разработки, а не копирование

30.06.2025, 12:23

Права, номера, документы: что подорожает для водителей с сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года российские автомобилисты столкнутся с серьезным увеличением государственных пошлин на получение и оформление важных документов. Согласно законопроекту Минфина, который уже согласован профильными ведомствами, почти все ключевые услуги ГИБДД подорожают в 1,5 – 3 раза. Читать далее