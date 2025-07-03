Минпромторг хочет резко увеличить утильсбор на мощные авто, ввозимые физлицами

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Накануне глава Минпромторга Антон Алиханов пообещал увеличить скидку по программе льготного автокредования для собранных в России моделей, чтобы приостановить обвал продаж новых автомобилей. Такой шаг потребует дополнительного финансирования. Днем позже стало известно, откуда возьмут деньги.

Сейчас физлица при растаможке машин платят утильсбор по льготным ставкам – 3400 рублей за автомобили возрастом до трех лет и 5200 рублей – старше, если объем двигателя не превышает 3 литров. Введение коммерческого сбора означает многократное увеличение суммы. По оценкам экспертов, владельцы двухлитровых моделей будут вынуждены заплатить около 1,2 млн рублей, а на трехлитровые авто сумма достигнет 3 млн рублей. Более того, Минпромторг предлагает дополнить шкалу новой графой – мощность. Тогда повышенный сбор заплатят даже покупатели электрокаров и машин, оснащенных 1,6-литровыми моторами, с которых снимают по 160 сил и больше. Это сделает ввоз таких автомобилей экономически невыгодным.

Фото: Pixabay

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Опрошенные «Газетой.Ru» представители автомобильного рынка уже назвали изменения критичными для потребителей. Большинство мощных иномарок перестанут завозить в Россию. Ограничения коснутся прежде всего обычных граждан, а не бизнеса. Следствием станет сокращение выбора и рост цен на новые автомобили, поскольку отечественные производители лишатся конкурентов.

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