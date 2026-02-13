Как изменится стоимость ввоза автомобилей через Армению, Казахстан и Киргизию после реформы утильсбора

Минпромторг меняет правила: новые расчеты утильсбора для авто из ЕАЭС

В России готовят реформу утильсбора для машин из ЕАЭС. Новые правила могут закрыть популярные схемы экономии, а цены на авто - вырасти. Какие последствия ждут рынок и водителей - в нашем материале.

Российских автомобилистов ждет важное изменение: Минпромторг подготовил проект, который полностью меняет подход к расчету утилизационного сбора на машины, ввозимые через страны ЕАЭС. Это решение напрямую затрагивает тех, кто привык экономить на покупке авто, используя параллельный импорт через Армению, Казахстан или Киргизию. Теперь привычные схемы могут уйти в прошлое, а стоимость ввоза - заметно вырасти.

Суть реформы заключается в том, что для всех автомобилей, которые физические лица ввозят в Россию через страны ЕАЭС, будет применяться единая формула расчета утильсбора. Как сообщает Autonews, новая методика учитывает разницу между российскими и зарубежными ставками пошлин, НДС и акцизов. Это значит, что больше не получится воспользоваться разницей в налогах и сборах, чтобы сэкономить на покупке машины.

Ранее расчет утильсбора по такой формуле применялся только к тем авто, которые оформлялись по таможенной декларации. Однако существовала лазейка: если машина завозилась на физлицо по таможенно-приходному ордеру (ТПО), сумма сбора могла быть значительно ниже. После принятия новых правил эта возможность исчезнет - теперь формула будет обязательна для всех случаев, независимо от способа оформления.

Эксперты уверены: нововведение закроет популярные схемы, которыми пользовались серые импортеры. По словам президента Союза автомобильных дилеров Вячеслава Жигалова, многочисленные уловки позволяли недобросовестным игрокам демпинговать цены, создавая неравные условия на рынке. Теперь, когда Минпромторг решил навести порядок, конкуренция станет честнее, но для покупателей это обернется ростом цен.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр отмечает, что раньше при ввозе авто из ЕАЭС часто занижалась стоимость машины в документах - иногда в два-три раза. После этого утильсбор платился по минимальной ставке. Теперь такие автомобили будут тщательно проверять, а недостающие суммы - доначислять. Особенно это коснется машин, которые ввозились через Киргизию: раньше их оформляли по грузовой декларации, а затем продавали в России. Теперь придется доплачивать разницу по всем налогам и сборам, а коммерческий утильсбор станет обязательным даже для частных лиц.

Директор CarPoint Марат Сахапов считает, что эти изменения приведут к сокращению серого импорта, охлаждению рынка и неизбежному росту цен. По его словам, лазейка с ТПО, когда автомобиль завозился на физлицо, фактически закрыта - теперь начисляется коммерческий утильсбор, и экономить больше не получится.

Юрист Лев Воропаев подчеркивает: цель реформы - защитить внутренний рынок и поддержать отечественных производителей. Однако для покупателей это означает удорожание не только импортных, но и российских автомобилей. Вице-президент НАС Антон Шапарин приводит конкретные цифры: на базовую китайскую модель утильсбор уже сейчас составляет 900 тысяч рублей плюс растаможка. Это делает импорт невыгодным, а некоторые бренды могут вовсе уйти с рынка из-за неконкурентных цен. В результате конкуренция снизится, а внутренние цены продолжат расти.

Стоит отметить, что ранее схемы с временной пропиской в Киргизии позволяли экономить сотни тысяч, а иногда и миллионы рублей, но были связаны с серьезными рисками для водителей. Теперь же, по мнению экспертов, рынок ждет охлаждение, а покупателям придется искать новые пути экономии или смириться с ростом цен.

