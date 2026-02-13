Как изменится стоимость ввоза автомобилей через Армению, Казахстан и Киргизию после реформы утильсбора

13 февраля 2026, 16:13
Минпромторг меняет правила: новые расчеты утильсбора для авто из ЕАЭС
Минпромторг меняет правила: новые расчеты утильсбора для авто из ЕАЭС
В России готовят реформу утильсбора для машин из ЕАЭС. Новые правила могут закрыть популярные схемы экономии, а цены на авто - вырасти. Какие последствия ждут рынок и водителей - в нашем материале.
Российских автомобилистов ждет важное изменение: Минпромторг подготовил проект, который полностью меняет подход к расчету утилизационного сбора на машины, ввозимые через страны ЕАЭС. Это решение напрямую затрагивает тех, кто привык экономить на покупке авто, используя параллельный импорт через Армению, Казахстан или Киргизию. Теперь привычные схемы могут уйти в прошлое, а стоимость ввоза - заметно вырасти.
Суть реформы заключается в том, что для всех автомобилей, которые физические лица ввозят в Россию через страны ЕАЭС, будет применяться единая формула расчета утильсбора. Как сообщает Autonews, новая методика учитывает разницу между российскими и зарубежными ставками пошлин, НДС и акцизов. Это значит, что больше не получится воспользоваться разницей в налогах и сборах, чтобы сэкономить на покупке машины.
Ранее расчет утильсбора по такой формуле применялся только к тем авто, которые оформлялись по таможенной декларации. Однако существовала лазейка: если машина завозилась на физлицо по таможенно-приходному ордеру (ТПО), сумма сбора могла быть значительно ниже. После принятия новых правил эта возможность исчезнет - теперь формула будет обязательна для всех случаев, независимо от способа оформления.
Эксперты уверены: нововведение закроет популярные схемы, которыми пользовались серые импортеры. По словам президента Союза автомобильных дилеров Вячеслава Жигалова, многочисленные уловки позволяли недобросовестным игрокам демпинговать цены, создавая неравные условия на рынке. Теперь, когда Минпромторг решил навести порядок, конкуренция станет честнее, но для покупателей это обернется ростом цен.
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр отмечает, что раньше при ввозе авто из ЕАЭС часто занижалась стоимость машины в документах - иногда в два-три раза. После этого утильсбор платился по минимальной ставке. Теперь такие автомобили будут тщательно проверять, а недостающие суммы - доначислять. Особенно это коснется машин, которые ввозились через Киргизию: раньше их оформляли по грузовой декларации, а затем продавали в России. Теперь придется доплачивать разницу по всем налогам и сборам, а коммерческий утильсбор станет обязательным даже для частных лиц.
Директор CarPoint Марат Сахапов считает, что эти изменения приведут к сокращению серого импорта, охлаждению рынка и неизбежному росту цен. По его словам, лазейка с ТПО, когда автомобиль завозился на физлицо, фактически закрыта - теперь начисляется коммерческий утильсбор, и экономить больше не получится.
Юрист Лев Воропаев подчеркивает: цель реформы - защитить внутренний рынок и поддержать отечественных производителей. Однако для покупателей это означает удорожание не только импортных, но и российских автомобилей. Вице-президент НАС Антон Шапарин приводит конкретные цифры: на базовую китайскую модель утильсбор уже сейчас составляет 900 тысяч рублей плюс растаможка. Это делает импорт невыгодным, а некоторые бренды могут вовсе уйти с рынка из-за неконкурентных цен. В результате конкуренция снизится, а внутренние цены продолжат расти.
Стоит отметить, что ранее схемы с временной пропиской в Киргизии позволяли экономить сотни тысяч, а иногда и миллионы рублей, но были связаны с серьезными рисками для водителей. Теперь же, по мнению экспертов, рынок ждет охлаждение, а покупателям придется искать новые пути экономии или смириться с ростом цен.
В контексте ужесточения контроля за автомобильным рынком стоит вспомнить и другие инициативы: например, в 2026 году в России вводятся новые правила по тюнингу, которые могут привести к штрафам и аннулированию регистрации. Подробнее о том, какие доработки теперь под запретом и что грозит владельцам, можно узнать в материале о новых штрафах за неоформленный тюнинг.
Похожие материалы
-
15.02.2026, 19:33
КАМАЗ на «Дакаре»: почему спортивные победы не превращаются в мировые продажи
КАМАЗ уверенно лидирует на ралли «Дакар», но его успехи в спорте не отражаются на мировой коммерции. Почему российский бренд не может конкурировать с мировыми гигантами и что мешает ему выйти на новый уровень - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.02.2026, 19:25
Почему Toyota Land Cruiser 100 до сих пор вызывает споры среди владельцев и экспертов
Toyota Land Cruiser 100 - автомобиль, который не оставляет равнодушными ни поклонников, ни скептиков. В материале разобраны ключевые достоинства и недостатки этой модели, которые до сих пор вызывают жаркие обсуждения.Читать далее
-
15.02.2026, 12:47
Porsche Panamera 2027: обновление дизайна и технологий для флагманского лифтбека
Porsche готовит масштабное обновление Panamera: изменения коснутся как внешности, так и технической начинки. Модель обещает стать еще безопаснее и технологичнее, сохраняя при этом узнаваемый стиль. Эксперты уже обсуждают, как новинка повлияет на сегмент люксовых лифтбеков.Читать далее
-
15.02.2026, 10:52
Импорт подержанных авто из Японии в Россию: новые правила не изменили спрос
В России сохраняется интерес к японским автомобилям. Новые правила не повлияли на объемы ввоза. В январе 2026 года зафиксирован рост импорта. Лидеры среди моделей остались прежними.Читать далее
-
15.02.2026, 10:44
Ужесточение утильсбора на авто из ЕАЭС: дилеры и покупатели готовятся к росту цен
В России обсуждают новые условия для уплаты утильсбора. Изменения затронут всех участников рынка. Ожидаются перемены в ценах и спросе. Эксперты прогнозируют непростое будущее для покупателей.Читать далее
-
15.02.2026, 10:29
Китай готовит новый запрет для автомобильных рулей
В Китае обсуждают новые правила для автомобильных рулей. Власти планируют изменить стандарты безопасности. Ожидаются ограничения для нестандартных конструкций. Решение может повлиять на рынок электрокаров.Читать далее
-
15.02.2026, 09:42
Tenet: российский бренд на базе завода Volkswagen, новые кроссоверы и цены 2026
В России производят автомобили под маркой Tenet на бывшем заводе Volkswagen. В линейке - три кроссовера с разными характеристиками и ценами. Разбираемся, что стоит за этим проектом и как он может повлиять на рынок.Читать далее
-
15.02.2026, 08:39
Реальные расходы на содержание Honda Accord 7: сколько стоит каждый километр пути
Владельцы Honda Accord 7 часто спорят о реальных расходах на содержание. Мы разобрали все траты на обслуживание, ремонт и топливо, чтобы понять, во сколько обходится эта модель сегодня. Актуальные цифры и неожиданные выводы.Читать далее
-
15.02.2026, 08:26
ГАЗ-51: советский грузовик, изменивший автопром и экспортировавшийся по всему миру
ГАЗ-51 стал символом целой эпохи и задал стандарты для грузовых автомобилей в СССР. Его история - это не только про технику, но и про влияние зарубежных идей, массовое производство и уникальные решения, актуальные и сегодня.Читать далее
-
15.02.2026, 08:17
МАЗ 5440: как белорусский тягач стал ответом времени, пройдя путь от кабин MAN до китайских моторов
МАЗ 5440 уверенно занимает позиции на рынке грузовых перевозок благодаря сочетанию надежности, экономичности и соответствию строгим стандартам. Разбираемся, какие особенности делают этот тягач востребованным для международных маршрутов.Читать далее
Похожие материалы
-
15.02.2026, 19:33
КАМАЗ на «Дакаре»: почему спортивные победы не превращаются в мировые продажи
КАМАЗ уверенно лидирует на ралли «Дакар», но его успехи в спорте не отражаются на мировой коммерции. Почему российский бренд не может конкурировать с мировыми гигантами и что мешает ему выйти на новый уровень - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.02.2026, 19:25
Почему Toyota Land Cruiser 100 до сих пор вызывает споры среди владельцев и экспертов
Toyota Land Cruiser 100 - автомобиль, который не оставляет равнодушными ни поклонников, ни скептиков. В материале разобраны ключевые достоинства и недостатки этой модели, которые до сих пор вызывают жаркие обсуждения.Читать далее
-
15.02.2026, 12:47
Porsche Panamera 2027: обновление дизайна и технологий для флагманского лифтбека
Porsche готовит масштабное обновление Panamera: изменения коснутся как внешности, так и технической начинки. Модель обещает стать еще безопаснее и технологичнее, сохраняя при этом узнаваемый стиль. Эксперты уже обсуждают, как новинка повлияет на сегмент люксовых лифтбеков.Читать далее
-
15.02.2026, 10:52
Импорт подержанных авто из Японии в Россию: новые правила не изменили спрос
В России сохраняется интерес к японским автомобилям. Новые правила не повлияли на объемы ввоза. В январе 2026 года зафиксирован рост импорта. Лидеры среди моделей остались прежними.Читать далее
-
15.02.2026, 10:44
Ужесточение утильсбора на авто из ЕАЭС: дилеры и покупатели готовятся к росту цен
В России обсуждают новые условия для уплаты утильсбора. Изменения затронут всех участников рынка. Ожидаются перемены в ценах и спросе. Эксперты прогнозируют непростое будущее для покупателей.Читать далее
-
15.02.2026, 10:29
Китай готовит новый запрет для автомобильных рулей
В Китае обсуждают новые правила для автомобильных рулей. Власти планируют изменить стандарты безопасности. Ожидаются ограничения для нестандартных конструкций. Решение может повлиять на рынок электрокаров.Читать далее
-
15.02.2026, 09:42
Tenet: российский бренд на базе завода Volkswagen, новые кроссоверы и цены 2026
В России производят автомобили под маркой Tenet на бывшем заводе Volkswagen. В линейке - три кроссовера с разными характеристиками и ценами. Разбираемся, что стоит за этим проектом и как он может повлиять на рынок.Читать далее
-
15.02.2026, 08:39
Реальные расходы на содержание Honda Accord 7: сколько стоит каждый километр пути
Владельцы Honda Accord 7 часто спорят о реальных расходах на содержание. Мы разобрали все траты на обслуживание, ремонт и топливо, чтобы понять, во сколько обходится эта модель сегодня. Актуальные цифры и неожиданные выводы.Читать далее
-
15.02.2026, 08:26
ГАЗ-51: советский грузовик, изменивший автопром и экспортировавшийся по всему миру
ГАЗ-51 стал символом целой эпохи и задал стандарты для грузовых автомобилей в СССР. Его история - это не только про технику, но и про влияние зарубежных идей, массовое производство и уникальные решения, актуальные и сегодня.Читать далее
-
15.02.2026, 08:17
МАЗ 5440: как белорусский тягач стал ответом времени, пройдя путь от кабин MAN до китайских моторов
МАЗ 5440 уверенно занимает позиции на рынке грузовых перевозок благодаря сочетанию надежности, экономичности и соответствию строгим стандартам. Разбираемся, какие особенности делают этот тягач востребованным для международных маршрутов.Читать далее