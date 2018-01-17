17 января 2018, 16:38
Минпромторг намерен субсидировать экспортные машины
Автомобили, произведенные в России, могут субсидировать при продаже за рубежом. С соответствующей инициативой выступил Минпромторг РФ. В ближайшее время документ обсудят в Правительстве.
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Что касается продаваемого автомобиля, то он должен быть произведен не позднее 1 октября 2017 года. Такое нововведение, по замыслу Минпромторга, должно заметно увеличить спрос на российские машины и, как следствие, увеличить экспорт.
Сколько планируется потратить на новую меру поддержки автопрома, пока не сообщается. Ранее сообщалось, что иностранным покупателям российских автомобилей в ближайшее время планируют предоставить льготные автокредиты.
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