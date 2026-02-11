Когда и на каких условиях возобновят производство на площадках Toyota и VW в РФ: теперь официально

Минпромторг назвал сроки запуска бывших заводов Toyota и Volkswagen в России

Вышло заявление: Минпромторг впервые официально обозначил дату перезапуска заводов Toyota и Volkswagen. Какие перемены ждут рынок, что изменится для российских автолюбителей и почему это событие может стать поворотным - разбираемся в деталях.

Вышло заявление: Минпромторг впервые официально обозначил дату перезапуска заводов Toyota и Volkswagen. Какие перемены ждут рынок, что изменится для российских автолюбителей и почему это событие может стать поворотным - разбираемся в деталях.

Новость о скором возобновлении работы бывших заводов Toyota в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области стала одной из самых обсуждаемых среди российских автомобилистов. Причина проста: эти предприятия долгие годы были символом стабильности и качества на отечественном рынке, а их остановка после ухода иностранных брендов вызвала немало опасений по поводу будущего российского автопрома. Теперь, когда Минпромторг официально объявил о планах перезапуска производства в 2026 году, у многих появилась надежда на возвращение привычного уровня предложения и, возможно, даже на снижение дефицита новых автомобилей.

Глава ведомства Антон Алиханов подчеркнул, что министерство не только готовит техническую и кадровую базу для старта, но и разрабатывает дополнительные механизмы защиты инвестиций для отечественных компаний. Это особенно актуально на фоне недавних событий, когда зарубежные производители массово покидали российский рынок, оставляя после себя не только пустующие цеха, но и тысячи работников без работы. По словам Алиханова, новые меры должны минимизировать риски для бизнеса и создать условия, при которых даже в случае очередной волны санкций или политических изменений предприятия смогут продолжать работу.

Интересно, что за последние годы структура российского авторынка заметно изменилась. Если еще недавно доля автомобилей, собранных в России, составляла менее половины от общего объема продаж, то сейчас этот показатель вырос до 56%. Это стало возможным благодаря активному запуску новых производств на площадках, ранее принадлежавших иностранным концернам. В 2025 году, по данным Минпромторга, объем выпуска на этих предприятиях увеличился на треть и достиг 368 тысяч автомобилей. Такой рост не только укрепил позиции отечественного автопрома, но и позволил частично компенсировать уход западных брендов.

Стоит отметить, что интерес к возрожденным заводам проявляют не только крупные российские компании, но и новые игроки, в том числе из стран Азии. Впрочем, эксперты предупреждают: несмотря на оптимистичные заявления, запуск производства на уровне, сопоставимом с докризисными годами, потребует времени и значительных инвестиций. Не исключено, что первые партии автомобилей будут отличаться по качеству и оснащению от привычных моделей Toyota и Volkswagen, однако для многих покупателей сам факт возвращения производства уже является позитивным сигналом.

Параллельно с этим на рынке продолжают появляться уникальные предложения, связанные с автомобилями, которые долгое время простаивали без движения. Например, недавно в Волгограде выставили на продажу седан Audi A4 с минимальным пробегом, который простоял в гараже 17 лет. Подробности этой истории можно узнать в материале о редкой Audi A4 с минимальным пробегом - такие случаи наглядно показывают, как меняется спрос и ценовая политика на вторичном рынке в условиях ограниченного предложения новых машин.

Как сообщает Autonews, Минпромторг также рассматривает возможность внедрения новых инструментов поддержки для инвесторов, чтобы защитить их от возможных потерь в случае повторного ухода иностранных партнеров. Это может стать дополнительным стимулом для развития локального производства и привлечения новых технологий. В любом случае, предстоящий перезапуск заводов Toyota и Volkswagen - событие, которое способно изменить баланс сил на российском авторынке и задать новые стандарты для всей отрасли.