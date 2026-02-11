Когда и на каких условиях возобновят производство на площадках Toyota и VW в РФ: теперь официально

11 февраля 2026, 14:01
Минпромторг назвал сроки запуска бывших заводов Toyota и Volkswagen в России
Минпромторг назвал сроки запуска бывших заводов Toyota и Volkswagen в России
Вышло заявление: Минпромторг впервые официально обозначил дату перезапуска заводов Toyota и Volkswagen. Какие перемены ждут рынок, что изменится для российских автолюбителей и почему это событие может стать поворотным - разбираемся в деталях.
Новость о скором возобновлении работы бывших заводов Toyota в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области стала одной из самых обсуждаемых среди российских автомобилистов. Причина проста: эти предприятия долгие годы были символом стабильности и качества на отечественном рынке, а их остановка после ухода иностранных брендов вызвала немало опасений по поводу будущего российского автопрома. Теперь, когда Минпромторг официально объявил о планах перезапуска производства в 2026 году, у многих появилась надежда на возвращение привычного уровня предложения и, возможно, даже на снижение дефицита новых автомобилей.
Глава ведомства Антон Алиханов подчеркнул, что министерство не только готовит техническую и кадровую базу для старта, но и разрабатывает дополнительные механизмы защиты инвестиций для отечественных компаний. Это особенно актуально на фоне недавних событий, когда зарубежные производители массово покидали российский рынок, оставляя после себя не только пустующие цеха, но и тысячи работников без работы. По словам Алиханова, новые меры должны минимизировать риски для бизнеса и создать условия, при которых даже в случае очередной волны санкций или политических изменений предприятия смогут продолжать работу.
Интересно, что за последние годы структура российского авторынка заметно изменилась. Если еще недавно доля автомобилей, собранных в России, составляла менее половины от общего объема продаж, то сейчас этот показатель вырос до 56%. Это стало возможным благодаря активному запуску новых производств на площадках, ранее принадлежавших иностранным концернам. В 2025 году, по данным Минпромторга, объем выпуска на этих предприятиях увеличился на треть и достиг 368 тысяч автомобилей. Такой рост не только укрепил позиции отечественного автопрома, но и позволил частично компенсировать уход западных брендов.
Стоит отметить, что интерес к возрожденным заводам проявляют не только крупные российские компании, но и новые игроки, в том числе из стран Азии. Впрочем, эксперты предупреждают: несмотря на оптимистичные заявления, запуск производства на уровне, сопоставимом с докризисными годами, потребует времени и значительных инвестиций. Не исключено, что первые партии автомобилей будут отличаться по качеству и оснащению от привычных моделей Toyota и Volkswagen, однако для многих покупателей сам факт возвращения производства уже является позитивным сигналом.
Параллельно с этим на рынке продолжают появляться уникальные предложения, связанные с автомобилями, которые долгое время простаивали без движения. Например, недавно в Волгограде выставили на продажу седан Audi A4 с минимальным пробегом, который простоял в гараже 17 лет. Подробности этой истории можно узнать в материале о редкой Audi A4 с минимальным пробегом - такие случаи наглядно показывают, как меняется спрос и ценовая политика на вторичном рынке в условиях ограниченного предложения новых машин.
Как сообщает Autonews, Минпромторг также рассматривает возможность внедрения новых инструментов поддержки для инвесторов, чтобы защитить их от возможных потерь в случае повторного ухода иностранных партнеров. Это может стать дополнительным стимулом для развития локального производства и привлечения новых технологий. В любом случае, предстоящий перезапуск заводов Toyota и Volkswagen - событие, которое способно изменить баланс сил на российском авторынке и задать новые стандарты для всей отрасли.
Похожие материалы Тойота, Фольксваген
-
11.02.2026, 15:11
МАЗ-200: символ тяжелого автопрома СССР, который изменил подход к грузовикам
МАЗ-200, изначально ЯАЗ-200, стал первым тяжелым грузовиком СССР, вобравшим в себя западные технологии и опыт. Его появление определило развитие отечественного автопрома на десятилетия вперед и до сих пор вызывает интерес у экспертов.Читать далее
-
11.02.2026, 14:49
Что выбрать Geely Atlas или Atlas Pro: ключевые отличия в моторах, трансмиссии и оснащении
Geely Atlas и Atlas Pro - два кроссовера, которые часто сравнивают при покупке. В чем их принципиальные различия, как они ведут себя на дороге и что стоит учитывать при выборе? Эксперты выделяют нюансы, которые могут повлиять на решение.Читать далее
-
11.02.2026, 14:49
Электрогрузовик Sova 35: старт продаж новой модели на российском рынке
В России начались продажи второго электромобиля от компании Сова Моторс - Sova 35. Модель доступна как в виде шасси, так и в исполнении с рефрижератором, что открывает новые возможности для бизнеса. Почему этот запуск может стать поворотным моментом для отечественного рынка коммерческого электротранспорта, и какие нюансы стоит учитывать - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 14:29
Пять бизнес-джетов, определяющих структуру частной авиации в России в 2026 году
В условиях закрытого неба и новых маршрутов российский рынок бизнес-авиации опирается на пять ключевых моделей джетов. Эксперты отмечают, что именно эти самолеты формируют основу чартерных перевозок и корпоративных перелетов в 2026 году.Читать далее
-
11.02.2026, 14:13
Испытания Москвич М70 и М90: как новые кроссоверы проходят суровые морозы России
Инженеры проверяют Москвич М70 и М90 в экстремальных условиях Сургута. Почему автолюбителям стоит следить за этими тестами, и какие детали часто остаются за кадром - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 13:51
Ограниченная серия Mercedes-Benz G 63 AMG 4x4²: что скрывает уникальный внедорожник за 50 млн рублей
В продаже появилась лимитированная версия Mercedes-Benz G 63 AMG 4x4², которую мало кто видел вживую. Почему этот внедорожник вызывает ажиотаж среди коллекционеров и что отличает его от обычных моделей - рассказываем, какие опции и технологии доступны только в этой серии.Читать далее
-
11.02.2026, 13:12
BMW лидирует на вторичном рынке: почему владельцы разочарованы покупкой
Вышло исследование: BMW вновь стал самым востребованным премиум-брендом среди подержанных авто в России. Но за привлекательной ценой скрываются неожиданные сложности. Какие подводные камни ждут новых владельцев, и что советуют эксперты - в нашем материале.Читать далее
-
11.02.2026, 12:57
Февраль 2026: автодилеры раскрыли, что ждет рынок новых машин в ближайший месяц
Эксперты отмечают, что февраль 2026 года может не принести роста продаж новых легковых автомобилей. Сезонные факторы, погодные условия и новые ставки утильсбора влияют на динамику рынка. Какие модели в дефиците, что происходит с ценами и почему дилеры не спешат с прогнозами - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 11:43
Mazda CX-5 против Changan UNI-S: ключевые отличия и нюансы выбора
Вышло исследование: два популярных кроссовера - Mazda CX-5 и Changan UNI-S - столкнулись в прямом сравнении. Какие параметры действительно влияют на выбор, и что может удивить даже опытных водителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 11:16
Продажи подержанных пикапов в России выросли: какие бренды и модели в топе в 2025 году
Вышло исследование: вторичный рынок пикапов в России в 2025 году показал рост, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Какие марки и модели оказались в центре внимания, и какие новые тренды появились на рынке, которые могут изменить расстановку сил уже в ближайшее время.Читать далее
Похожие материалы Тойота, Фольксваген
-
11.02.2026, 15:11
МАЗ-200: символ тяжелого автопрома СССР, который изменил подход к грузовикам
МАЗ-200, изначально ЯАЗ-200, стал первым тяжелым грузовиком СССР, вобравшим в себя западные технологии и опыт. Его появление определило развитие отечественного автопрома на десятилетия вперед и до сих пор вызывает интерес у экспертов.Читать далее
-
11.02.2026, 14:49
Что выбрать Geely Atlas или Atlas Pro: ключевые отличия в моторах, трансмиссии и оснащении
Geely Atlas и Atlas Pro - два кроссовера, которые часто сравнивают при покупке. В чем их принципиальные различия, как они ведут себя на дороге и что стоит учитывать при выборе? Эксперты выделяют нюансы, которые могут повлиять на решение.Читать далее
-
11.02.2026, 14:49
Электрогрузовик Sova 35: старт продаж новой модели на российском рынке
В России начались продажи второго электромобиля от компании Сова Моторс - Sova 35. Модель доступна как в виде шасси, так и в исполнении с рефрижератором, что открывает новые возможности для бизнеса. Почему этот запуск может стать поворотным моментом для отечественного рынка коммерческого электротранспорта, и какие нюансы стоит учитывать - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 14:29
Пять бизнес-джетов, определяющих структуру частной авиации в России в 2026 году
В условиях закрытого неба и новых маршрутов российский рынок бизнес-авиации опирается на пять ключевых моделей джетов. Эксперты отмечают, что именно эти самолеты формируют основу чартерных перевозок и корпоративных перелетов в 2026 году.Читать далее
-
11.02.2026, 14:13
Испытания Москвич М70 и М90: как новые кроссоверы проходят суровые морозы России
Инженеры проверяют Москвич М70 и М90 в экстремальных условиях Сургута. Почему автолюбителям стоит следить за этими тестами, и какие детали часто остаются за кадром - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 13:51
Ограниченная серия Mercedes-Benz G 63 AMG 4x4²: что скрывает уникальный внедорожник за 50 млн рублей
В продаже появилась лимитированная версия Mercedes-Benz G 63 AMG 4x4², которую мало кто видел вживую. Почему этот внедорожник вызывает ажиотаж среди коллекционеров и что отличает его от обычных моделей - рассказываем, какие опции и технологии доступны только в этой серии.Читать далее
-
11.02.2026, 13:12
BMW лидирует на вторичном рынке: почему владельцы разочарованы покупкой
Вышло исследование: BMW вновь стал самым востребованным премиум-брендом среди подержанных авто в России. Но за привлекательной ценой скрываются неожиданные сложности. Какие подводные камни ждут новых владельцев, и что советуют эксперты - в нашем материале.Читать далее
-
11.02.2026, 12:57
Февраль 2026: автодилеры раскрыли, что ждет рынок новых машин в ближайший месяц
Эксперты отмечают, что февраль 2026 года может не принести роста продаж новых легковых автомобилей. Сезонные факторы, погодные условия и новые ставки утильсбора влияют на динамику рынка. Какие модели в дефиците, что происходит с ценами и почему дилеры не спешат с прогнозами - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 11:43
Mazda CX-5 против Changan UNI-S: ключевые отличия и нюансы выбора
Вышло исследование: два популярных кроссовера - Mazda CX-5 и Changan UNI-S - столкнулись в прямом сравнении. Какие параметры действительно влияют на выбор, и что может удивить даже опытных водителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 11:16
Продажи подержанных пикапов в России выросли: какие бренды и модели в топе в 2025 году
Вышло исследование: вторичный рынок пикапов в России в 2025 году показал рост, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Какие марки и модели оказались в центре внимания, и какие новые тренды появились на рынке, которые могут изменить расстановку сил уже в ближайшее время.Читать далее