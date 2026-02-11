Когда и на каких условиях возобновят производство на площадках Toyota и VW в РФ: теперь официально

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

11 февраля 2026, 14:01

Минпромторг назвал сроки запуска бывших заводов Toyota и Volkswagen в России

Минпромторг назвал сроки запуска бывших заводов Toyota и Volkswagen в России

Когда и на каких условиях возобновят производство на площадках Toyota и VW в РФ: теперь официально

Минпромторг назвал сроки запуска бывших заводов Toyota и Volkswagen в России

Вышло заявление: Минпромторг впервые официально обозначил дату перезапуска заводов Toyota и Volkswagen. Какие перемены ждут рынок, что изменится для российских автолюбителей и почему это событие может стать поворотным - разбираемся в деталях.

Вышло заявление: Минпромторг впервые официально обозначил дату перезапуска заводов Toyota и Volkswagen. Какие перемены ждут рынок, что изменится для российских автолюбителей и почему это событие может стать поворотным - разбираемся в деталях.

Новость о скором возобновлении работы бывших заводов Toyota в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области стала одной из самых обсуждаемых среди российских автомобилистов. Причина проста: эти предприятия долгие годы были символом стабильности и качества на отечественном рынке, а их остановка после ухода иностранных брендов вызвала немало опасений по поводу будущего российского автопрома. Теперь, когда Минпромторг официально объявил о планах перезапуска производства в 2026 году, у многих появилась надежда на возвращение привычного уровня предложения и, возможно, даже на снижение дефицита новых автомобилей.

Глава ведомства Антон Алиханов подчеркнул, что министерство не только готовит техническую и кадровую базу для старта, но и разрабатывает дополнительные механизмы защиты инвестиций для отечественных компаний. Это особенно актуально на фоне недавних событий, когда зарубежные производители массово покидали российский рынок, оставляя после себя не только пустующие цеха, но и тысячи работников без работы. По словам Алиханова, новые меры должны минимизировать риски для бизнеса и создать условия, при которых даже в случае очередной волны санкций или политических изменений предприятия смогут продолжать работу.

Интересно, что за последние годы структура российского авторынка заметно изменилась. Если еще недавно доля автомобилей, собранных в России, составляла менее половины от общего объема продаж, то сейчас этот показатель вырос до 56%. Это стало возможным благодаря активному запуску новых производств на площадках, ранее принадлежавших иностранным концернам. В 2025 году, по данным Минпромторга, объем выпуска на этих предприятиях увеличился на треть и достиг 368 тысяч автомобилей. Такой рост не только укрепил позиции отечественного автопрома, но и позволил частично компенсировать уход западных брендов.

Стоит отметить, что интерес к возрожденным заводам проявляют не только крупные российские компании, но и новые игроки, в том числе из стран Азии. Впрочем, эксперты предупреждают: несмотря на оптимистичные заявления, запуск производства на уровне, сопоставимом с докризисными годами, потребует времени и значительных инвестиций. Не исключено, что первые партии автомобилей будут отличаться по качеству и оснащению от привычных моделей Toyota и Volkswagen, однако для многих покупателей сам факт возвращения производства уже является позитивным сигналом.

Параллельно с этим на рынке продолжают появляться уникальные предложения, связанные с автомобилями, которые долгое время простаивали без движения. Например, недавно в Волгограде выставили на продажу седан Audi A4 с минимальным пробегом, который простоял в гараже 17 лет. Подробности этой истории можно узнать в материале о редкой Audi A4 с минимальным пробегом - такие случаи наглядно показывают, как меняется спрос и ценовая политика на вторичном рынке в условиях ограниченного предложения новых машин.

Как сообщает Autonews, Минпромторг также рассматривает возможность внедрения новых инструментов поддержки для инвесторов, чтобы защитить их от возможных потерь в случае повторного ухода иностранных партнеров. Это может стать дополнительным стимулом для развития локального производства и привлечения новых технологий. В любом случае, предстоящий перезапуск заводов Toyota и Volkswagen - событие, которое способно изменить баланс сил на российском авторынке и задать новые стандарты для всей отрасли.

Упомянутые марки: Toyota, Volkswagen
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота, Фольксваген

Похожие материалы Тойота, Фольксваген

Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Вологда Иркутск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться