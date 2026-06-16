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Автор: Дарья Климова

16 июня 2026, 17:28

Минпромторг одобрил баллы локализации для Atom, но у «Камы» есть долги

Минпромторг одобрил баллы локализации для Atom, но у «Камы» есть долги

Cможет ли электромобиль Atom преодолеть финансовые препятствия на пути к серийному производству?

Минпромторг одобрил баллы локализации для Atom, но у «Камы» есть долги

Минпромторг выдал заключение по локализации электромобиля Atom, что открывает путь к госзакупкам. Однако у компании «Кама» обнаружились странные долги, которые могут затормозить старт сборки. Почему это важно для рынка и что будет с ценами - разбираемся в деталях.

Минпромторг выдал заключение по локализации электромобиля Atom, что открывает путь к госзакупкам. Однако у компании «Кама» обнаружились странные долги, которые могут затормозить старт сборки. Почему это важно для рынка и что будет с ценами - разбираемся в деталях.

Российских автомобилистов ждет непростая развязка вокруг старта производства электромобиля Atom: Минпромторг официально присвоил модели баллы локализации, что позволяет участвовать в государственных закупках и рассчитывать на компенсацию утилизационного сбора. Но на фоне этого у разработчика - компании «Кама» - всплыли неожиданные долги, которые могут поставить под угрозу запуск серийной сборки.

Согласно свежему заключению министерства, Atom в обеих версиях - стандартной четырехместной и специальной трехместной для такси - набрал 960 баллов за локализацию. Основная часть баллов начислена за сварку и окраску кузова, а остальное - за мелкие операции, включая установку модуля ЭРА-ГЛОНАСС. Это один из самых низких показателей среди новых автомобилей на российском рынке. Дополнительно за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы начислено еще 1000 баллов, но этот бонус действует только год и требует подтверждения дальнейших разработок.

В сумме Atom стартует с 1960 баллами, что формально позволяет ему участвовать в госзакупках и получать полную компенсацию утилизационного сбора - почти миллион рублей на каждую машину. Однако даже с учетом этой поддержки цена Atom без субсидии начинается от 3 980 000 рублей, что делает его одним из самых дорогих отечественных электромобилей. Для сравнения, чтобы получить аналогичную компенсацию обычному автомобилю с ДВС, производителю нужно набрать более 4200 баллов, а для электрокаров по «Зеленой шкале» достаточно всего тысячи.

Пока рынок обсуждает перспективы Atom, у «Камы» обнаружились странные долги, выяснил портал Дром. В июне 2026 года Арбитражный суд Москвы принял иск от ООО «Сэлф Софт Продакшн» к АО «Кама» на сумму 239 800 рублей за невыплаченные работы по заказу 2025 года. Еще один иск - от «ТСД Эксперт Солюшен» - касается задолженности по поставке на 592 084 рубля и пени в 60 тысяч. В марте был подан, но затем отозван иск на 3,2 миллиона рублей, вероятно, после поступления оплаты. В ноябре 2025 года суд удовлетворил иск о нарушении авторских прав на 100 тысяч рублей. Суммы небольшие для крупного предприятия, но их наличие может указывать на внутренние финансовые сложности или задержки с выплатами.

Интересно, что несмотря на такие долги, Atom допускают к госзакупкам, а «Каме» компенсируют утильсбор в полном объеме. Это стало возможным благодаря программе поддержки «Зеленая шкала», которая заметно снижает требования к локализации для электромобилей. Такая политика государства вызывает вопросы: почему для электрокаров действуют столь мягкие условия, тогда как для обычных машин планка гораздо выше? Эксперты отмечают, что подобные меры могут стимулировать развитие сегмента, но при этом создают неравные условия для разных производителей.

В условиях, когда запуск массового производства Atom откладывается уже второй год, а поставщики комплектующих не спешат заключать новые контракты, ситуация выглядит неоднозначно. Не исключено, что правительство может использовать административные рычаги, например, обязать таксопарки крупных городов пересаживаться на Atom, чтобы создать спрос. Подобные шаги уже обсуждаются в кулуарах, и если они будут реализованы, цена на электромобиль может вырасти еще сильнее.

Для сравнения, интерес к новым моделям и их ценам остается высоким: например, недавно на рынке появились масштабные копии Aurus Senat, которые вызвали ажиотаж среди коллекционеров и автолюбителей - подробнее об этом можно узнать в материале о неожиданном спросе на миниатюрные версии Aurus. Это показывает, что даже нестандартные предложения способны привлечь внимание, если правильно выстроить стратегию продвижения.

В итоге, судьба Atom и перспективы его массового производства зависят не только от технических и финансовых показателей, но и от решений на государственном уровне. Важно помнить, что программа «Зеленая шкала» действует ограниченное время, а требования к локализации могут быть пересмотрены. Для покупателей и рынка это означает, что стоимость и доступность электромобилей в ближайшие годы останутся под вопросом.

Упомянутые марки: Atom
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