Годовая отсрочка по утильсбору: как изменится финансовая нагрузка на автопром – поддержка или отсрочка проблем?

Минпромторг планирует отсрочить оплату утильсбора для российских автозаводов и производителей прицепов

Минпромторг готовит важные изменения для автопроизводителей. Власти обсуждают перенос сроков уплаты утильсбора. Решение может повлиять на финансовое состояние отрасли. Подробности инициативы пока не раскрываются. Следите за развитием событий.

Минпромторг готовит важные изменения для автопроизводителей. Власти обсуждают перенос сроков уплаты утильсбора. Решение может повлиять на финансовое состояние отрасли. Подробности инициативы пока не раскрываются. Следите за развитием событий.

Российские автозаводы и предприятия, выпускающие прицепы, могут получить дополнительную финансовую передышку. Минпромторг России разработал проект постановления, который предусматривает перенос сроков уплаты утилизационного сбора для отечественных производителей. Если инициатива будет одобрена, компании смогут перечислить платежи за последний квартал 2025 года и первые три квартала 2026 года не поэтапно, а одной суммой в декабре 2026 года.

Как сообщает Российская Газета, подобная мера поддержки применяется в стране уже не первый год. С 2016 года государство периодически предоставляет отсрочки по утильсбору, чтобы помочь автопроизводителям справляться с экономическими трудностями. В нынешних условиях, когда стоимость кредитов остается высокой, а долговая нагрузка на предприятия только растет, такая отсрочка становится особенно актуальной.

Эксперты отмечают, что временное освобождение от обязательных платежей позволит компаниям эффективнее распоряжаться оборотными средствами. Высвободившиеся ресурсы можно будет направить на развитие производства, закупку необходимых комплектующих и выполнение социальных обязательств перед сотрудниками. Это, в свою очередь, поможет избежать сбоев в производственных процессах и сохранить рабочие места.

Проект постановления уже опубликован для общественного обсуждения на официальном портале regulation.gov.ru. В ближайшее время документ пройдет процедуру согласования, после чего станет ясно, когда именно новые правила вступят в силу. Представители отрасли надеются, что инициатива Минпромторга поможет стабилизировать ситуацию на рынке и поддержит отечественных производителей в непростых экономических условиях.