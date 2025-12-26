Годовая отсрочка по утильсбору: как изменится финансовая нагрузка на автопром – поддержка или отсрочка проблем?

26 декабря 2025, 08:21
Минпромторг планирует отсрочить оплату утильсбора для российских автозаводов и производителей прицепов
Минпромторг планирует отсрочить оплату утильсбора для российских автозаводов и производителей прицепов
Минпромторг готовит важные изменения для автопроизводителей. Власти обсуждают перенос сроков уплаты утильсбора. Решение может повлиять на финансовое состояние отрасли. Подробности инициативы пока не раскрываются. Следите за развитием событий.
Российские автозаводы и предприятия, выпускающие прицепы, могут получить дополнительную финансовую передышку. Минпромторг России разработал проект постановления, который предусматривает перенос сроков уплаты утилизационного сбора для отечественных производителей. Если инициатива будет одобрена, компании смогут перечислить платежи за последний квартал 2025 года и первые три квартала 2026 года не поэтапно, а одной суммой в декабре 2026 года.
Как сообщает Российская Газета, подобная мера поддержки применяется в стране уже не первый год. С 2016 года государство периодически предоставляет отсрочки по утильсбору, чтобы помочь автопроизводителям справляться с экономическими трудностями. В нынешних условиях, когда стоимость кредитов остается высокой, а долговая нагрузка на предприятия только растет, такая отсрочка становится особенно актуальной.
Эксперты отмечают, что временное освобождение от обязательных платежей позволит компаниям эффективнее распоряжаться оборотными средствами. Высвободившиеся ресурсы можно будет направить на развитие производства, закупку необходимых комплектующих и выполнение социальных обязательств перед сотрудниками. Это, в свою очередь, поможет избежать сбоев в производственных процессах и сохранить рабочие места.
Проект постановления уже опубликован для общественного обсуждения на официальном портале regulation.gov.ru. В ближайшее время документ пройдет процедуру согласования, после чего станет ясно, когда именно новые правила вступят в силу. Представители отрасли надеются, что инициатива Минпромторга поможет стабилизировать ситуацию на рынке и поддержит отечественных производителей в непростых экономических условиях.
Похожие материалы
-
27.12.2025, 14:26
Неожиданный автодом Taiga Pathfinder удивил возможностями для бездорожья и автономии
Российский автодом Taiga Pathfinder способен удивить даже бывалых любителей кемпинга. Его создатели сделали ставку на автономность и проходимость. Не спешите делать выводы - этот дом на колесах действительно заслуживает внимания. Внутри скрыто множество интересных решений. Почему о нем говорят за рубежом? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 07:26
Покупка Cadillac Escalade ESV: как водитель нашел идеальный внедорожник после неудач
Путь к покупке идеального Cadillac Escalade ESV оказался полон сюрпризов. Сначала внедорожник не оправдал ожиданий, потом сделка сорвалась из-за забытого дома кошелька. Но теперь герой наконец-то нашел свой автомобиль. Как ему это удалось? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 07:11
Камуфляжный КАМАЗ 5350: идеальный фургон-дом для охоты и рыбалки
Откройте для себя необычный фургон-дом на шасси КАМАЗ 5350. Этот автомобиль создан для охотников и рыбаков, ценящих комфорт и свободу. Внутри - все для автономной жизни. Узнайте, чем удивляет этот дом на колесах.Читать далее
-
27.12.2025, 06:25
Эксперт назвал плюсы и минусы Brilliance H530 как альтернативы Lada Granta
Brilliance H530 часто сравнивают с Lada Granta на вторичном рынке. Эксперт выделил четыре главных недостатка китайского седана. Узнайте, почему эта модель может стать неожиданной альтернативой и с какими трудностями столкнется владелец.Читать далее
-
27.12.2025, 05:24
Haval Jolion против Lada Granta после трех лет владения: опыт, затраты и эмоции владельцев
Два разных подхода к выбору авто: комфорт или экономия? Владельцы Haval Jolion и Lada Granta делятся опытом после трех лет и 40 тысяч километров. Какие плюсы и минусы проявились со временем? Сравниваем реальные расходы и впечатления.Читать далее
-
26.12.2025, 18:52
Почему автопроизводители забыли о деревянных рулях и тактильных ощущениях водителя
Дерево в интерьере автомобиля всегда вызывало особые эмоции. Но почему современные производители почти отказались от деревянных рулей? В чем секрет их привлекательности и что мы теряем, выбирая пластик и кожу? Погружаемся в детали и ищем ответы.Читать далее
-
26.12.2025, 18:01
Единственный в мире летающий XP-82 Twin Mustang уже пять лет ищет нового владельца
Уникальный XP-82 Twin Mustang снова появился на рынке. Этот самолет - настоящая легенда среди коллекционеров. Его конструкция поражает даже опытных пилотов. Почему же он до сих пор не нашел нового хозяина? Узнайте, что мешает продаже этой редкости.Читать далее
-
26.12.2025, 17:53
Виртуальная битва BMW M7 и Mercedes-AMG S 63: кто будет круче в 2027 году
Цифровой художник kelsonik представил, как могли бы выглядеть BMW M7 и Mercedes-AMG S 63 2027 модельного года в противостоянии будущего. Два роскошных седана демонстрируют разные подходы к дизайну и подчеркивают вечное соперничество немецких брендов. Как изменятся лимузины через пару лет? Читать далее
-
26.12.2025, 17:45
Peterbilt превратился в роскошный дом на колесах с прицепом для настоящих ценителей
Мощный Peterbilt стал не просто грузовиком, а настоящим домом на колесах. Внутри - комфорт и стиль, снаружи - внушительный вид. Такой автодом удивит даже опытных путешественников. Узнайте, чем он отличается от других. Оцените сочетание роскоши и силы.Читать далее
-
26.12.2025, 17:31
Виртуальный тюнинг Bugatti Tourbillon: как изменился гиперкар до старта продаж
Bugatti Tourbillon готовится к производству, но уже появился в виртуальном тюнинге. Рендеры показывают свежие аэродинамические решения и детали. Официальный выпуск намечен на 2026 год. Подробности о модификациях и характеристиках - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы
-
27.12.2025, 14:26
Неожиданный автодом Taiga Pathfinder удивил возможностями для бездорожья и автономии
Российский автодом Taiga Pathfinder способен удивить даже бывалых любителей кемпинга. Его создатели сделали ставку на автономность и проходимость. Не спешите делать выводы - этот дом на колесах действительно заслуживает внимания. Внутри скрыто множество интересных решений. Почему о нем говорят за рубежом? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 07:26
Покупка Cadillac Escalade ESV: как водитель нашел идеальный внедорожник после неудач
Путь к покупке идеального Cadillac Escalade ESV оказался полон сюрпризов. Сначала внедорожник не оправдал ожиданий, потом сделка сорвалась из-за забытого дома кошелька. Но теперь герой наконец-то нашел свой автомобиль. Как ему это удалось? Читайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.12.2025, 07:11
Камуфляжный КАМАЗ 5350: идеальный фургон-дом для охоты и рыбалки
Откройте для себя необычный фургон-дом на шасси КАМАЗ 5350. Этот автомобиль создан для охотников и рыбаков, ценящих комфорт и свободу. Внутри - все для автономной жизни. Узнайте, чем удивляет этот дом на колесах.Читать далее
-
27.12.2025, 06:25
Эксперт назвал плюсы и минусы Brilliance H530 как альтернативы Lada Granta
Brilliance H530 часто сравнивают с Lada Granta на вторичном рынке. Эксперт выделил четыре главных недостатка китайского седана. Узнайте, почему эта модель может стать неожиданной альтернативой и с какими трудностями столкнется владелец.Читать далее
-
27.12.2025, 05:24
Haval Jolion против Lada Granta после трех лет владения: опыт, затраты и эмоции владельцев
Два разных подхода к выбору авто: комфорт или экономия? Владельцы Haval Jolion и Lada Granta делятся опытом после трех лет и 40 тысяч километров. Какие плюсы и минусы проявились со временем? Сравниваем реальные расходы и впечатления.Читать далее
-
26.12.2025, 18:52
Почему автопроизводители забыли о деревянных рулях и тактильных ощущениях водителя
Дерево в интерьере автомобиля всегда вызывало особые эмоции. Но почему современные производители почти отказались от деревянных рулей? В чем секрет их привлекательности и что мы теряем, выбирая пластик и кожу? Погружаемся в детали и ищем ответы.Читать далее
-
26.12.2025, 18:01
Единственный в мире летающий XP-82 Twin Mustang уже пять лет ищет нового владельца
Уникальный XP-82 Twin Mustang снова появился на рынке. Этот самолет - настоящая легенда среди коллекционеров. Его конструкция поражает даже опытных пилотов. Почему же он до сих пор не нашел нового хозяина? Узнайте, что мешает продаже этой редкости.Читать далее
-
26.12.2025, 17:53
Виртуальная битва BMW M7 и Mercedes-AMG S 63: кто будет круче в 2027 году
Цифровой художник kelsonik представил, как могли бы выглядеть BMW M7 и Mercedes-AMG S 63 2027 модельного года в противостоянии будущего. Два роскошных седана демонстрируют разные подходы к дизайну и подчеркивают вечное соперничество немецких брендов. Как изменятся лимузины через пару лет? Читать далее
-
26.12.2025, 17:45
Peterbilt превратился в роскошный дом на колесах с прицепом для настоящих ценителей
Мощный Peterbilt стал не просто грузовиком, а настоящим домом на колесах. Внутри - комфорт и стиль, снаружи - внушительный вид. Такой автодом удивит даже опытных путешественников. Узнайте, чем он отличается от других. Оцените сочетание роскоши и силы.Читать далее
-
26.12.2025, 17:31
Виртуальный тюнинг Bugatti Tourbillon: как изменился гиперкар до старта продаж
Bugatti Tourbillon готовится к производству, но уже появился в виртуальном тюнинге. Рендеры показывают свежие аэродинамические решения и детали. Официальный выпуск намечен на 2026 год. Подробности о модификациях и характеристиках - в нашем материале.Читать далее