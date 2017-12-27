27 декабря 2017, 13:04
Минпромторг поддержит производство машин на сжиженном топливе
Министерство промышленности и торговли РФ подготовило особый проект, согласно которому программа субсидирования газомоторной техники расширится. В частности, ведомство намерено поддерживать покупку автомобилей, работающих на сжиженном газе.
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Российские власти вернулись к идее отмены транспортного налога. Правда, на сей раз речь идет о моделях с гибридными ...Читать далее
Так, правительство намерено возмещать порядка 30% от стоимости авто на СПГ. По расчетам ведомства, уже к 2030 году жидкий газ займет около трети российского авторынка.
Ранее российские власти вернулись к идее отмены транспортного налога для электрокаров и гибридов. По словам зам. министра транспорта РФ Николая Асаула, окончательного решения по этому предложению пока не принято. Дело в том, что отмена транспортного налога даже для определенной группы автомобилей заметно повлияет на доходную базу. А транспортный налог, как известно, источник пополняемости дорожных бюджетов.
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