27 декабря 2017, 13:04

Минпромторг поддержит производство машин на сжиженном топливе

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило особый проект, согласно которому программа субсидирования газомоторной техники расширится. В частности, ведомство намерено поддерживать покупку автомобилей, работающих на сжиженном газе.
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По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, газомоторное топливо, а в особенности сжиженный газ, числится в списке приоритетов. «Субсидии на автомобили на СПГ и на КПГ будут в одной программе, у потребителя будет выбор, какой транспорт взять с субсидией», - пишут «Известия».

Так, правительство намерено возмещать порядка 30% от стоимости авто на СПГ. По расчетам ведомства, уже к 2030 году жидкий газ займет около трети российского авторынка.

Ранее российские власти вернулись к идее отмены транспортного налога для электрокаров и гибридов. По словам зам. министра транспорта РФ Николая Асаула, окончательного решения по этому предложению пока не принято. Дело в том, что отмена транспортного налога даже для определенной группы автомобилей заметно повлияет на доходную базу. А транспортный налог, как известно, источник пополняемости дорожных бюджетов.

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Минпромторг поддержит производство машин на сжиженном топливе
{{material_120445}}По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, газомоторное топливо, а в особенности сжиженный газ, числится в списке приоритетов. «Субсидии на автомобили на СПГ и на КПГ будут в одной программе, у потребителя будет выбор, какой транспорт взять с субсидией», - пишут «Известия».Так, правительство намерено возмещать порядка 30% от стоимости авто на СПГ. По расчетам ведомства, уже к 2030 году жидкий газ займет около трети российского авторынка.Ранее российские власти вернулись к идее отмены транспортного налога для электрокаров и гибридов. По словам зам. министра транспорта РФ Николая Асаула, окончательного решения по этому предложению пока не принято. Дело в том, что отмена транспортного налога даже для определенной группы автомобилей заметно повлияет на доходную базу. А транспортный налог, как известно, источник пополняемости дорожных бюджетов.
2017-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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