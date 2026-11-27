Как Минпромторг хочет изменить расчет утильсбора для авто из ЕАЭС в 2027 году

Минпромторг предлагает иначе считать утильсбор для машин из ЕАЭС. Экономия на оформлении может сократиться, а некоторые владельцы уже ввезенных автомобилей сталкиваются с требованиями доплат. До покупки особенно важны документы и подтверждение платежей.

Минпромторг предлагает иначе считать утильсбор для машин из ЕАЭС. Экономия на оформлении может сократиться, а некоторые владельцы уже ввезенных автомобилей сталкиваются с требованиями доплат. До покупки особенно важны документы и подтверждение платежей.

Некоторые владельцы уже ввезенных автомобилей сталкиваются с требованиями доплат за утильсбор. Минпромторг предложил изменить порядок расчета платежа для машин, оформленных через страны ЕАЭС. Споры могут затронуть даже автомобили, которые успели зарегистрировать. Проект касается расчета, уплаты и взыскания утилизационного сбора, а не изменения конструкции автомобилей.

Инициатива пока не стала действующим правилом. Проект постановления Минпромторга опубликовали для общественного обсуждения 10 ноября 2026 года. Ведомство предлагает объединить правила администрирования утильсбора и отдельно установить порядок для автомобилей, ранее оформленных за пределами России, в том числе в Беларуси, Казахстане, Киргизии и Армении. В публикациях предполагаемой датой начала действия изменений называют 1 мая 2027 года. Проектный статус документа означает, что сроки и условия могут измениться.

Предлагаемый механизм предусматривает расчет с учетом разницы между расчетными таможенными платежами и налогами и суммами, фактически уплаченными в стране ЕАЭС. К табличной сумме может добавляться положительная разница между расчетными и фактическими платежами. Претензии могут возникнуть, если таможенную стоимость занизили или применили ставки, отличающиеся от ставок единого таможенного тарифа ЕАЭС. Без подтверждающих документов платежи за границей могут не учесть при расчете.

Потенциальный эффект касается популярных иномарок, включая Toyota, Volkswagen, Audi и BMW. Особенно заметным изменение может стать для дорогих машин с мощными двигателями. Размер возможной доплаты рассчитывают индивидуально: он зависит от автомобиля, его возраста, мощности или рабочего объема двигателя, таможенной стоимости и истории оформления. Поэтому проект не устанавливает автоматическую доплату в миллион рублей для всех машин этих марок.

Маршрут через Киргизию, Казахстан, Армению или Беларусь использовали при параллельном импорте после изменения официальных каналов поставок. В отдельных случаях расходы на оформление снижались из-за заявленной стоимости автомобиля, особенностей расчета платежей и применяемых процедур. Российские власти последовательно пересматривают правила, чтобы убрать финансовое преимущество таких схем. Однако сам факт ввоза автомобиля через другую страну ЕАЭС не означает нарушения и не создает безусловной обязанности доплачивать сбор.

Предлагаемые изменения не затрагивают двигатель, трансмиссию, батарею, системы помощи водителю, подвеску или тормоза. Технические характеристики имеют значение лишь постольку, поскольку мощность и другие параметры автомобиля могут влиять на ставку утильсбора. Проект также предусматривает использование ведомственных справочников средней стоимости автомобилей. Их планируется обновлять не реже одного раза в квартал. Подобный расчет может иметь значение, если заявленная стоимость занижена или документы неполны.

Споры о платежах создают отдельный риск для покупателя. Человек мог считать обязательства исполненными после оформления документов и уплаты рассчитанных сумм, но позже могут возникнуть претензии к таможенной стоимости или размеру сбора. Если обязательные платежи рассчитаны правильно и внесены полностью, оснований для доплаты быть не должно. Таможенная история важна и при возможной перепродаже; подробнее она разобрана в материале о цене перепродажи.

Перед сделкой стоит проверить историю ввоза, страну первичного оформления, таможенную стоимость, подтверждения уплаты пошлин и налогов в государстве ЕАЭС, а также сведения о российском утильсборе. Важны договор купли-продажи, таможенные документы и бумаги, использованные при регистрации. Покупка до 2027 года сама по себе не избавляет от риска: продавцы могут использовать ожидание перемен для искусственного ажиотажа.

Переходные правила для автомобилей, оформление которых уже началось, в опубликованном описании проекта пока не определены окончательно. Поэтому новый порядок нельзя считать действующим или автоматически распространять на все ранее зарегистрированные машины. Если поправки примут, часть маршрутов через ЕАЭС может стать менее выгодной. Пока покупателю важно отличать предложение Минпромторга от действующих требований и проверять актуальные правила вместе с полной стоимостью оформления автомобиля.