27 ноября 2026, 15:57
Как Минпромторг хочет изменить расчет утильсбора для авто из ЕАЭС в 2027 году
Как Минпромторг хочет изменить расчет утильсбора для авто из ЕАЭС в 2027 году
Минпромторг предлагает иначе считать утильсбор для машин из ЕАЭС. Экономия на оформлении может сократиться, а некоторые владельцы уже ввезенных автомобилей сталкиваются с требованиями доплат. До покупки особенно важны документы и подтверждение платежей.
Некоторые владельцы уже ввезенных автомобилей сталкиваются с требованиями доплат за утильсбор. Минпромторг предложил изменить порядок расчета платежа для машин, оформленных через страны ЕАЭС. Споры могут затронуть даже автомобили, которые успели зарегистрировать. Проект касается расчета, уплаты и взыскания утилизационного сбора, а не изменения конструкции автомобилей.
Инициатива пока не стала действующим правилом. Проект постановления Минпромторга опубликовали для общественного обсуждения 10 ноября 2026 года. Ведомство предлагает объединить правила администрирования утильсбора и отдельно установить порядок для автомобилей, ранее оформленных за пределами России, в том числе в Беларуси, Казахстане, Киргизии и Армении. В публикациях предполагаемой датой начала действия изменений называют 1 мая 2027 года. Проектный статус документа означает, что сроки и условия могут измениться.
Предлагаемый механизм предусматривает расчет с учетом разницы между расчетными таможенными платежами и налогами и суммами, фактически уплаченными в стране ЕАЭС. К табличной сумме может добавляться положительная разница между расчетными и фактическими платежами. Претензии могут возникнуть, если таможенную стоимость занизили или применили ставки, отличающиеся от ставок единого таможенного тарифа ЕАЭС. Без подтверждающих документов платежи за границей могут не учесть при расчете.
Потенциальный эффект касается популярных иномарок, включая Toyota, Volkswagen, Audi и BMW. Особенно заметным изменение может стать для дорогих машин с мощными двигателями. Размер возможной доплаты рассчитывают индивидуально: он зависит от автомобиля, его возраста, мощности или рабочего объема двигателя, таможенной стоимости и истории оформления. Поэтому проект не устанавливает автоматическую доплату в миллион рублей для всех машин этих марок.
Маршрут через Киргизию, Казахстан, Армению или Беларусь использовали при параллельном импорте после изменения официальных каналов поставок. В отдельных случаях расходы на оформление снижались из-за заявленной стоимости автомобиля, особенностей расчета платежей и применяемых процедур. Российские власти последовательно пересматривают правила, чтобы убрать финансовое преимущество таких схем. Однако сам факт ввоза автомобиля через другую страну ЕАЭС не означает нарушения и не создает безусловной обязанности доплачивать сбор.
Предлагаемые изменения не затрагивают двигатель, трансмиссию, батарею, системы помощи водителю, подвеску или тормоза. Технические характеристики имеют значение лишь постольку, поскольку мощность и другие параметры автомобиля могут влиять на ставку утильсбора. Проект также предусматривает использование ведомственных справочников средней стоимости автомобилей. Их планируется обновлять не реже одного раза в квартал. Подобный расчет может иметь значение, если заявленная стоимость занижена или документы неполны.
Споры о платежах создают отдельный риск для покупателя. Человек мог считать обязательства исполненными после оформления документов и уплаты рассчитанных сумм, но позже могут возникнуть претензии к таможенной стоимости или размеру сбора. Если обязательные платежи рассчитаны правильно и внесены полностью, оснований для доплаты быть не должно. Таможенная история важна и при возможной перепродаже; подробнее она разобрана в материале о цене перепродажи.
Перед сделкой стоит проверить историю ввоза, страну первичного оформления, таможенную стоимость, подтверждения уплаты пошлин и налогов в государстве ЕАЭС, а также сведения о российском утильсборе. Важны договор купли-продажи, таможенные документы и бумаги, использованные при регистрации. Покупка до 2027 года сама по себе не избавляет от риска: продавцы могут использовать ожидание перемен для искусственного ажиотажа.
Переходные правила для автомобилей, оформление которых уже началось, в опубликованном описании проекта пока не определены окончательно. Поэтому новый порядок нельзя считать действующим или автоматически распространять на все ранее зарегистрированные машины. Если поправки примут, часть маршрутов через ЕАЭС может стать менее выгодной. Пока покупателю важно отличать предложение Минпромторга от действующих требований и проверять актуальные правила вместе с полной стоимостью оформления автомобиля.
Похожие материалы Тойота, Фольксваген, Ауди, БМВ
-
27.11.2026, 21:02
Почему Mazda RX-8 не отпускает фанатов: история одной страсти
В жизни автолюбителей случаются неожиданные повороты. Иногда страсть к машинам не знает границ. Впереди рассказ о необычном выборе и новых планах. Не пропустите детали этой истории.Читать далее
-
27.11.2026, 06:22
В Абакане нашли «капсулу времени»: 22-летний Land Cruiser продают за 18,3 млн рублей
В Абакане за 18,3 млн рублей продают Toyota Land Cruiser 100, который сошел с конвейера в далеком 2004 году, был куплен новым у российского дилера и с тех пор проехал всего 30 км. Рассказываем о состоянии «капсулы времени» с дизелем 1HZ, механикой и лебёдкой.Читать далее
-
26.11.2026, 22:53
Плюсы и минусы нового кроссовера Jeland J6 из Шушар: разбор комплектаций
Александр Виноградов разобрал сильные и слабые стороны кроссовера. Цена версии Актив ниже 2,5 млн рублей. Полный цикл сборки налажен в Шушарах. У полноприводного J6 клиренс составляет 175 мм.Читать далее
-
26.11.2026, 21:46
Какой 7-местный минивэн Toyota привозят в Россию по цене Lada Largus
Японский семиместный компактвэн под заказ стоит от 1,4 млн рублей, заметно дешевле трехрядных китайских моделей. Но у Sienta правый руль. За эту сумму предлагают версию Z 2023 года.Читать далее
-
26.11.2026, 20:48
Как купить новый кроссовер Volkswagen в России дешевле 2 млн рублей
В России уже есть в наличии несколько сотен Volkswagen Tharu XR. В Красноярске и Кемерове цены начинаются с 2,15 млн рублей, а заказ из Китая обходится дешевле. Для турбоверсии льготный утильсбор недоступен, это меняет итоговую стоимость.Читать далее
-
26.11.2026, 15:15
Что нужно проверить в китайском кроссовере по VIN, чтобы не замерзнуть зимой?
Разбираемся, как рынок сборки и скрытые нюансы комплектации влияют на запуск мотора и работу обогревов в мороз. Рассказываем, что именно нужно проверить по VIN перед покупкой.Читать далее
-
26.11.2026, 13:38
Полный привод до миллиона: почему X-Trail, Duster и ASX требуют разной проверки перед покупкой
В подборке представлены пять полноприводных моделей с ценами от 550 тысяч рублей до отметки в миллион. У каждой свои ограничения: у одних важнее состояние кузова, у других - обслуживание автомата или вариатора.Читать далее
-
26.11.2026, 00:24
Стоит ли брать китайскую Mazda CX-50 вместо нового официального «китайца»
Цена китайского кроссовера начинается от 2,8 млн рублей. Mazda CX-50 рассматривают как японскую альтернативу. Китайская версия получила атмосферный мотор на 155 л.с. Эксперт объяснил риски для форсунок и автомата.Читать далее
-
25.11.2026, 20:05
Как автоюристы и хитрые покупатели разоряют автодилеров через суды
В автосалонах России нарастает тревога. Владельцы авто выбирают суд вместо ремонта. Юристы находят лазейки в договорах. Дилеры сталкиваются с неожиданными финансовыми рисками.Читать далее
-
25.11.2026, 18:53
Из какой страны еще реально успеть пригнать авто до повышения утильсбора
До 1 января 2027 года остается 37 дней. Сравнили пять направлений для заказа автомобиля перед январской индексацией утильсбора. Рассказываем, через какие страны ещё можно успеть оформить ЭПТС по старым правилам и что обязательно зафиксировать в договоре до оплаты аванса.Читать далее
Похожие материалы Тойота, Фольксваген, Ауди, БМВ
-
27.11.2026, 21:02
Почему Mazda RX-8 не отпускает фанатов: история одной страсти
В жизни автолюбителей случаются неожиданные повороты. Иногда страсть к машинам не знает границ. Впереди рассказ о необычном выборе и новых планах. Не пропустите детали этой истории.Читать далее
-
27.11.2026, 06:22
В Абакане нашли «капсулу времени»: 22-летний Land Cruiser продают за 18,3 млн рублей
В Абакане за 18,3 млн рублей продают Toyota Land Cruiser 100, который сошел с конвейера в далеком 2004 году, был куплен новым у российского дилера и с тех пор проехал всего 30 км. Рассказываем о состоянии «капсулы времени» с дизелем 1HZ, механикой и лебёдкой.Читать далее
-
26.11.2026, 22:53
Плюсы и минусы нового кроссовера Jeland J6 из Шушар: разбор комплектаций
Александр Виноградов разобрал сильные и слабые стороны кроссовера. Цена версии Актив ниже 2,5 млн рублей. Полный цикл сборки налажен в Шушарах. У полноприводного J6 клиренс составляет 175 мм.Читать далее
-
26.11.2026, 21:46
Какой 7-местный минивэн Toyota привозят в Россию по цене Lada Largus
Японский семиместный компактвэн под заказ стоит от 1,4 млн рублей, заметно дешевле трехрядных китайских моделей. Но у Sienta правый руль. За эту сумму предлагают версию Z 2023 года.Читать далее
-
26.11.2026, 20:48
Как купить новый кроссовер Volkswagen в России дешевле 2 млн рублей
В России уже есть в наличии несколько сотен Volkswagen Tharu XR. В Красноярске и Кемерове цены начинаются с 2,15 млн рублей, а заказ из Китая обходится дешевле. Для турбоверсии льготный утильсбор недоступен, это меняет итоговую стоимость.Читать далее
-
26.11.2026, 15:15
Что нужно проверить в китайском кроссовере по VIN, чтобы не замерзнуть зимой?
Разбираемся, как рынок сборки и скрытые нюансы комплектации влияют на запуск мотора и работу обогревов в мороз. Рассказываем, что именно нужно проверить по VIN перед покупкой.Читать далее
-
26.11.2026, 13:38
Полный привод до миллиона: почему X-Trail, Duster и ASX требуют разной проверки перед покупкой
В подборке представлены пять полноприводных моделей с ценами от 550 тысяч рублей до отметки в миллион. У каждой свои ограничения: у одних важнее состояние кузова, у других - обслуживание автомата или вариатора.Читать далее
-
26.11.2026, 00:24
Стоит ли брать китайскую Mazda CX-50 вместо нового официального «китайца»
Цена китайского кроссовера начинается от 2,8 млн рублей. Mazda CX-50 рассматривают как японскую альтернативу. Китайская версия получила атмосферный мотор на 155 л.с. Эксперт объяснил риски для форсунок и автомата.Читать далее
-
25.11.2026, 20:05
Как автоюристы и хитрые покупатели разоряют автодилеров через суды
В автосалонах России нарастает тревога. Владельцы авто выбирают суд вместо ремонта. Юристы находят лазейки в договорах. Дилеры сталкиваются с неожиданными финансовыми рисками.Читать далее
-
25.11.2026, 18:53
Из какой страны еще реально успеть пригнать авто до повышения утильсбора
До 1 января 2027 года остается 37 дней. Сравнили пять направлений для заказа автомобиля перед январской индексацией утильсбора. Рассказываем, через какие страны ещё можно успеть оформить ЭПТС по старым правилам и что обязательно зафиксировать в договоре до оплаты аванса.Читать далее