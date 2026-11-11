За какое действие владельцам ввезённых авто теперь пересчитают утильсбор?

11 ноября 2026, 15:27
Что изменится в расчёте утильсбора при ввозе авто через страны ЕАЭС?
Что изменится в расчёте утильсбора при ввозе авто через страны ЕАЭС?
Минпромторг предлагает рассчитывать сбор для машин через ЕАЭС с учетом недоплаченных таможенных платежей. Проект меняет условия личного ввоза и оформления спецтехники. Базовые ставки ведомство предлагает сохранить.
Льгота при личном ввозе может обернуться перерасчетом, если владелец продаст автомобиль раньше чем через 12 месяцев после регистрации. Это условие включили в проект новых правил расчета и уплаты утильсбора, подготовленный Минпромторгом.
Для машин, которые ввозят через другие страны ЕАЭС и не оформляют на таможне в России, сбор предлагают рассчитывать с учетом разницы между суммой таможенных платежей, подлежащих уплате, и фактически внесенной суммой. Для расчета планируют использовать перечень средней стоимости автомобилей, обновляя его не реже одного раза в квартал. Если нужной модели в списке не окажется, документы на уплату сбора могут вернуть без оформления.
Условия льготного ввоза для личного пользования также уточняются. После оформления таможенного приходного ордера автомобиль потребуется поставить на учет в течение одного календарного месяца. Затем он должен оставаться зарегистрированным на владельца 12 месяцев. Если владелец продаст машину раньше, сумму сбора пересчитают.
Проект вводит единую форму расчета и электронную подачу документов. Если автомобиль проходит таможенное декларирование, комплект документов на утильсбор необходимо будет направить одновременно с декларацией. Таможенные органы должны проверять факт и размер платежа. В документе также прописали порядок доначисления недостающей суммы и возврата переплаты.
Отдельные положения касаются самоходной техники: для некоторых ее видов предлагают изменить классификацию, от которой зависит размер платежа. При определении категории предполагается учитывать конструкцию и назначение машины. Базовые ставки утильсбора Минпромторг предлагает сохранить, изменив порядок расчета для отдельных способов ввоза и категорий техники.
Для автомобилей старше 30 лет проект предусматривает подтверждение «статуса культурной ценности» при освобождении от сбора. В действующем правительственном перечне отдельного требования о признании машины культурной ценностью нет. Сохраняются требования к оригинальности двигателя и кузова. Отдельно оговорены рама и состояние автомобиля, а также запрет на его использование для коммерческих перевозок.
Проект не предусматривает продления на 2027 год действующих специальных отсрочек по уплате сбора для крупнейших производителей. Ранее Минпромторг подготовил отдельный проект постановления об отсрочке для крупнейших отечественных производителей автотехники. Отсрочка также касалась прицепов и самоходной техники, включая сельскохозяйственную.
Регуляторные проекты для автопрома затрагивают разные рынки: в материале о послаблениях для машин с ДВС речь шла о предложениях для ЕС после 2035 года. В России новые правила пока остаются проектом. Минпромторгу предстоит уточнить переходный порядок для автомобилей, ввоз которых начался до вступления изменений в силу, и сроки уплаты сбора за технику, не подлежащую государственной регистрации, как пишет Autonews.
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