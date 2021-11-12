Минпромторг призвал автопроизводителей, страдающих от дефицита чипов, переходить на российские компоненты
В свою очередь, замглавы Минцифры Андрей Заренин подчеркнул, что «в России есть технологии, топологии, которые требуются для автокомпонентов, и заместить часть того, что производят зарубежные компании, можно». Проблема в том, что «эти компании поставляют сразу системами».
Серьезнее всего сбои в поставках ударили по АвтоВАЗу. Завод в Тольятти неоднократно в течение года останавливали из-за дефицита комплектующих. Накануне стало известно, что предприятие в Ижевске, выпускающее автомобили семейства Lada Vesta, в ноябре соберет на 25% меньше машин, чем планировалось.
- 1 460 000 РMercedes GL-класс 2014 в Москве
- 460 000 РKIA Sorento 2014 в Москве
- 900 000 РLexus RX 2017 в Москве
- 440 000 РВИС 2349 2020 в Москве
- 700 000 РKIA ceed 2019 в Москве
- 19 908 000 РLand Rover Range Rover 2021 в Москве
- 6 397 000 РLand Rover Discovery 2020 в Москве
- 1 350 000 РToyota Verso 2015 в Зеленограде
- 6 195 265 РLand Rover Range Rover 2017 в Москве
- 600 000 РУАЗ 469 1984 в Москве
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