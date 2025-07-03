Минпромторг призвал дистрибьюторов лишить дилеров бонусов за продажу автомобилей

Ранее мы писали Минпромторг хочет резко увеличить утильсбор на мощные авто, ввозимые физлицами Министерство промышленности и торговли России предложило распространить коммерческий утилизационный сбор на ... Читать далее

По мнению Минпромторга, отказ от бонусов позволит прекратить искусственное формирование спроса, устранить ценовые искажения и стабилизировать финансовое состояние дилерских сетей. В обращении отмечается, что текущая система поощрений приводит к тому, что дилеры вынуждены закупать больше машин, чем могут реализовать, из-за установленных планов, не соответствующих реальному спросу. Это формирует избыточные складские запасы, повышает долговую нагрузку дилеров и в конечном итоге вызывает снижение рентабельности бизнеса. Минпромторг предложил перейти к более рыночным и взаимовыгодным отношениям между участниками рынка. Дистрибьюторы должны ответить на предложение ведомства до 11 июля.

Ситуация на рынке действительно сложная, пишет Expert. Продажи новых легковых автомобилей в январе–мае 2025 года упали на 26% по сравнению с прошлым годом и составили всего 440,3 тыс. единиц. При этом более 60% реализации приходится на пять брендов: Lada и четыре китайских – Haval, Chery, Geely и Changan. Склады у всех забиты нераспроданными автомобилями, общее число которых оценивается в 500 тыс. единиц. Покупателей завлекают огромными скидками, маржинальность дилеров стремится к нулю.

Фото: 110km.ru

Ранее мы писали АвтоВАЗ объяснил, почему Lada в России стоит дороже, чем за границей В последнее время российские автолюбители все чаще замечают, что автомобили Lada в соседней Беларуси стоят ... Читать далее

Эксперты подчеркивают, что решение проблемы требует комплексного подхода. Необходимо повышать производительность труда и развивать программы trade-in и льготного кредитования, тогда как директивное регулирование может негативно сказаться на всей системе дистрибуции.

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