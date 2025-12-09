Автомобилисты в ожидании: что скрывает новая отсрочка по маркировке? Неужели снова сюрпризы от регулятора?

9 декабря 2025, 15:27
Минпромторг продлит эксперимент с маркировкой автотоваров до конца лета 2026 года
Минпромторг продлит эксперимент с маркировкой автотоваров до конца лета 2026 года
Минпромторг решил не спешить с обязательной маркировкой автотоваров. Эксперимент продлят до августа 2026 года. Ожидаются новые правила и возможные сборы. Подробности и последствия для рынка пока не раскрыты.
Министерство промышленности и торговли России решило не торопиться с введением обязательной маркировки автотоваров и комплектующих. Как сообщает Автостат, ведомство подготовило проект постановления, согласно которому эксперимент по добровольной маркировке продлится до 31 августа 2026 года. Изначально планировалось завершить его уже в феврале, но теперь участникам рынка дали еще полтора года на подготовку.
В список товаров, попавших под эксперимент, входят не только автозапчасти, но и различные устройства с двигателями внутреннего сгорания, а также самоходные машины. Минпромторг объясняет свое решение необходимостью дать отрасли время для адаптации к новым требованиям. По их мнению, это позволит избежать сбоев при переходе к обязательной маркировке, которая, если правительство не изменит планы, стартует с сентября следующего года.
Отсрочка связана и с тем, что в автомобильной сфере много нюансов. Производителям и поставщикам нужно не только освоить новые технологии нанесения идентификационных средств, но и наладить взаимодействие с государственной системой маркировки. Ведомство уверено: дополнительное время поможет выработать оптимальные схемы работы и избежать хаоса на старте обязательной процедуры.
Стоит отметить, что параллельно в Госдуме рассматривается законопроект о введении госпошлины за внесение сведений о маркированных товарах в систему «Честный знак». Если документ примут, с января 2026 года за каждую партию автотоваров придется платить дополнительный сбор. Как это скажется на ценах и доступности запчастей, пока неясно, но эксперты уже предрекают рост расходов для бизнеса и, возможно, для конечных потребителей.
По информации Автостат, участники рынка сдержанно оценивают инициативу Минпромторга. С одной стороны, отсрочка дает шанс подготовиться и избежать штрафов за несоблюдение новых правил. С другой — неопределенность с окончательными требованиями и возможными издержками сохраняется. Многие компании опасаются, что после завершения эксперимента им придется срочно перестраивать бизнес-процессы и нести дополнительные расходы.
Если Вы не знали, Минпромторг России — ключевое ведомство, отвечающее за развитие промышленности и торговли в стране. Оно курирует внедрение новых стандартов, регулирует рынок автотоваров и занимается поддержкой отечественных производителей. В последние годы министерство активно продвигает цифровизацию и внедрение современных технологий в промышленности, в том числе систему маркировки товаров для повышения прозрачности рынка и борьбы с контрафактом.
Похожие материалы
-
09.12.2025, 17:16
Как Mazda в 90-х создала чемодан на колесах, способный разгоняться до 30 км/ч
В начале 90-х Mazda удивила мир необычным проектом. Компания создала чемодан, который мог ездить. Эта идея опередила время и до сих пор вызывает интерес. Почему японцы решились на такой шаг? Как это связано с современными трендами мобильности? Ответы — в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 16:12
10 подержанных авто, которые владельцы не спешат менять даже спустя годы
Некоторые автомобили остаются у первых владельцев дольше семи лет. Эксперты выяснили, какие модели не спешат менять. В списке нет ни одной китайской машины. Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
09.12.2025, 15:51
Tesla заняла последнее место в рейтинге надежности подержанных авто
Американские эксперты составили новый рейтинг. Они изучили надежность старых машин. Результаты оказались весьма неожиданными. Один популярный бренд стал аутсайдером. Узнайте, кто возглавил этот список.Читать далее
-
09.12.2025, 15:13
Регистрации грузовиков в России: падение замедлилось, но рынок все еще в минусе
Рынок грузовиков в России снова удивил аналитиков. Динамика регистраций изменилась не так, как ожидали эксперты. Что стало причиной замедления падения? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 14:53
LADA Niva Travel с новым мотором и светодиодами: старт продаж у дилеров
LADA Niva Travel вернулась в салоны с доработанным двигателем и свежим экстерьером. Новые комплектации уже доступны для заказа. Покупатели удивлены изменениями. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
09.12.2025, 14:11
Импорт подержанных автомобилей из Китая в Россию бьет рекорды
Рынок подержанных авто меняется. Импорт из Китая показывает взрывной рост. Поставки выросли в несколько раз. Какие машины теперь везут в страну? Список лидеров оказался весьма неожиданным.Читать далее
-
09.12.2025, 13:54
Новый автомобиль из салона оказался битым: как не стать жертвой обмана дилера
Покупка нового авто может стать лотереей. Дилеры иногда скрывают серьезные дефекты. Узнайте, как защитить свои деньги. Простые советы помогут избежать обмана. Не дайте испортить радость от покупки.Читать далее
-
09.12.2025, 13:49
Chrysler Pacifica 2027 года: обновленный дизайн и современные технологии в новом рестайлинге
Chrysler готовит Pacifica к очередному обновлению. Американский бренд обещает свежий дизайн и новые решения. Внутри и снаружи минивэн станет современнее. Какие перемены ждут поклонников марки – интрига сохраняется. Следите за новостями, чтобы узнать подробности.Читать далее
-
09.12.2025, 12:31
Ford и Renault будут вместе выпускать доступные автомобили в Европе
Два автогиганта заключили важное соглашение. Ford и Renault готовят совместный проект. Они выпустят новые доступные электромобили. Производство наладят в Европе. Что это значит для автомобильного рынка?Читать далее
-
09.12.2025, 11:16
Hyundai готовит возвращение i30 N с гибридной технологией в 2026 году
Hyundai планирует возродить i30 N уже через год после снятия с производства. Модель может получить гибридную силовую установку. Официальных подтверждений пока нет, но слухи активно обсуждаются. Подробности держатся в секрете, интрига сохраняется.Читать далее
