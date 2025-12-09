Автомобилисты в ожидании: что скрывает новая отсрочка по маркировке? Неужели снова сюрпризы от регулятора?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дмитрий Новиков

9 декабря 2025, 15:27

Министерство промышленности и торговли России решило не торопиться с введением обязательной маркировки автотоваров и комплектующих. Как сообщает Автостат, ведомство подготовило проект постановления, согласно которому эксперимент по добровольной маркировке продлится до 31 августа 2026 года. Изначально планировалось завершить его уже в феврале, но теперь участникам рынка дали еще полтора года на подготовку.

В список товаров, попавших под эксперимент, входят не только автозапчасти, но и различные устройства с двигателями внутреннего сгорания, а также самоходные машины. Минпромторг объясняет свое решение необходимостью дать отрасли время для адаптации к новым требованиям. По их мнению, это позволит избежать сбоев при переходе к обязательной маркировке, которая, если правительство не изменит планы, стартует с сентября следующего года.

Отсрочка связана и с тем, что в автомобильной сфере много нюансов. Производителям и поставщикам нужно не только освоить новые технологии нанесения идентификационных средств, но и наладить взаимодействие с государственной системой маркировки. Ведомство уверено: дополнительное время поможет выработать оптимальные схемы работы и избежать хаоса на старте обязательной процедуры.

Стоит отметить, что параллельно в Госдуме рассматривается законопроект о введении госпошлины за внесение сведений о маркированных товарах в систему «Честный знак». Если документ примут, с января 2026 года за каждую партию автотоваров придется платить дополнительный сбор. Как это скажется на ценах и доступности запчастей, пока неясно, но эксперты уже предрекают рост расходов для бизнеса и, возможно, для конечных потребителей.

По информации Автостат, участники рынка сдержанно оценивают инициативу Минпромторга. С одной стороны, отсрочка дает шанс подготовиться и избежать штрафов за несоблюдение новых правил. С другой — неопределенность с окончательными требованиями и возможными издержками сохраняется. Многие компании опасаются, что после завершения эксперимента им придется срочно перестраивать бизнес-процессы и нести дополнительные расходы.

Если Вы не знали, Минпромторг России — ключевое ведомство, отвечающее за развитие промышленности и торговли в стране. Оно курирует внедрение новых стандартов, регулирует рынок автотоваров и занимается поддержкой отечественных производителей. В последние годы министерство активно продвигает цифровизацию и внедрение современных технологий в промышленности, в том числе систему маркировки товаров для повышения прозрачности рынка и борьбы с контрафактом.

