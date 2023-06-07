Минпромторг: российская ABS появится в июле (что еще удалось импортозаместить?)

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В настоящее время в Костроме запускают локальное производство ABS. Оптовая отгрузка отечественным производителям стартует 1 июля, рассказал Василий Шпак в интервью РИА Новости. Он также уточнил, какую еще автомобильную электронику удалось импортозаместить российским производителям.

Сейчас удалось заместить электронные блоки управления, которые занимают основную часть электронной архитектуры в автомобиле, частично заменены датчики, разъемы жгутовой продукции, жгутовая продукция. В Минпромторге и дальше планируют увеличивать долю российских электронных компонентов в автопроме и локализовывать производство недостающей электронной архитектуры.

Напомним, весной 2022 года крупнейшие мировые производители автоэлектроники, Valeo, Bosch и Continental, прекратили поставки своей продукции в Россию. Отечественные автопроизводители столкнулись с необходимостью искать альтернативные варианты, а власти приняли упрощенный техрегламент, разрешающий выпускать автомобили без ABS, подушек безопасности и с двигателями пониженного экологического класса.

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