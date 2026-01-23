Какие автомобили еще можно купить со скидкой — полный список и нюансы

Минпромторг убрал Москвич 3 и Tenet T4 из льготных автокредитов из-за новых правил локализации

Две популярные модели лишились господдержки. Новые требования к локализации изменили правила игры. Какие авто остались в программе и кто теперь получит скидку - подробности в материале.

В 2026 году российский рынок автокредитования столкнулся с неожиданными переменами: из перечня машин, доступных по льготной программе, исчезли сразу две модели - «Москвич 3» и Tenet T4. Как сообщает Autonews, причиной стало ужесточение критериев по локализации производства. Теперь, чтобы попасть в список, автомобиль должен набирать не менее 2 500 баллов по специальной шкале, тогда как ранее было достаточно 2 000. Это решение Минпромторга уже вызвало бурную реакцию среди покупателей и дилеров.

Ограничение по стоимости автомобиля осталось прежним - не выше 2 миллионов рублей. Однако сам список участников программы заметно сузился. Теперь льготные кредиты доступны только на все модели Lada, а также на автомобили УАЗ и ГАЗ с полной массой до 3,5 тонн, включая их модификации. Для многих россиян это стало неприятным сюрпризом: «Москвич 3» и Tenet T4 пользовались спросом, особенно среди молодых семей и жителей крупных городов.

Условия предоставления скидок не изменились. Базовая ставка - 20% от стоимости машины с бензиновым или дизельным двигателем, а для жителей Дальнего Востока - 25%. Программа «Семейный автомобиль» по-прежнему дает 10% скидки семьям с тремя и более детьми. Кроме того, льготы доступны для медработников, педагогов, участников СВО и их семей, людей с инвалидностью, а также для семей с детьми при покупке авто в регионах ДФО (если в семье хотя бы один ребенок).

Интересно, что для электромобилей и последовательных гибридов действует отдельная поддержка. Здесь скидка может достигать 35%, но не более 925 тысяч рублей. В перечень таких моделей вошли: Evolute (i-Jet, i-Joy, i-Van, i-Sky, i-Space), Voyah (Dream, Free, Passion), «Москвич 3е», «Амберавто А5» и автомобили бренда Eonyx. Эта льгота распространяется на всех заемщиков без исключения, что заметно выделяет электрокары на фоне традиционных машин.

Федеральный бюджет на 2026 год выделил на программу льготного автокредитования внушительную сумму - 20 миллиардов рублей. По информации Autonews, в 2025 году россияне оформили 1,22 миллиона автокредитов на общую сумму 1,69 триллиона рублей. Средний ежемесячный объем выдачи составил почти 141 миллиард рублей. Эти цифры говорят о том, что спрос на автомобили с господдержкой остается стабильно высоким, несмотря на ужесточение условий.

Решение Минпромторга уже вызвало споры среди экспертов. Одни считают, что повышение требований к локализации - шаг к развитию отечественного автопрома. Другие уверены: это приведет к сокращению выбора для покупателей и росту цен на оставшиеся модели. В любом случае, ситуация на рынке меняется, и автолюбителям стоит внимательно следить за новостями и условиями программ.