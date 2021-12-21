Минпромторг вновь заговорил о льготных автокредитах и назвал сроки
Сейчас основные усилия Минпромторг сосредоточил на стимулировании локализации автомобильного производства. Уже запущено порядка 35 проектов локализации различных систем. С учетом всех изменений стоимость рабочей силы в российском автопроме оказывается на сегодняшний день дешевле на 30%, чем в Китае. Дешевле обходятся и базовые ресурсы, например, электричество.
В 2021 году льготные автокредиты выдавали по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Они предусматривали скидку в 10% (25% для Дальнего Востока) на первый взнос при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 млн рублей. Купить машину по льготному кредиту могли работники государственных медицинских учреждений, семьи с детьми и граждане, сдавшие свои автомобили старше шести лет в trade-in.
- 1 700 000 РAudi A5 2019 в Москве
- 420 000 РKIA Rio 2011 в Москве
- 120 000 РГАЗ Соболь 2752 2020 в Москве
- 1 865 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 620 000 РRenault Kadjar 2018 в Москве
- 570 000 РУАЗ Patriot 2017 в Москве
- 1 600 000 РKIA Optima 2017 в Москве
- 2 610 000 РMercedes E-класс 2016 в Москве
- 10 334 095 РLand Rover Range Rover 2021 в Москве
- 300 000 РNissan Cefiro 2002 в Москве
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