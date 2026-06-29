Безопасность или дискриминация: почему вопрос об обучении на праворульных авто разделил водителей

29 июня 2026, 08:35
Минпросвещения и МВД оценят необходимость обучения вождению на правом руле
Минпросвещения и МВД оценят необходимость обучения вождению на правом руле
В России обсуждают, стоит ли вводить отдельные программы для обучения вождению автомобилей с правым рулем. Вопрос касается прежде всего регионов, где таких машин особенно много. Почему это важно именно сейчас, какие последствия ждут водителей и что уже известно о планах министерств - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что экзамен на права можно сдавать на любом авто автошколы.
Вопрос о том, нужны ли специальные программы для обучения вождению автомобилей с правым рулем, стал актуальным для многих российских регионов. Особенно остро он стоит на Дальнем Востоке и в Сибири, где доля таких машин заметно выше, чем в других частях страны. Для водителей это не просто формальность - речь идет о безопасности и адаптации к особенностям управления.
Как сообщает «Российская Газета», правительство поручило Минпросвещения, МВД и Минпромторгу оценить, насколько оправдано создание отдельных учебных программ для будущих водителей праворульных авто. Это решение закреплено в плане реализации Стратегии безопасности дорожного движения. К 2027 году ведомства должны представить доклад с выводами и предложениями.
По данным Госавтоинспекции, из 68,7 миллиона зарегистрированных транспортных средств в России только 2,6 миллиона имеют правый руль. Это примерно 3,8% от всего автопарка. Однако распределение таких машин по стране крайне неравномерное. На Дальнем Востоке из 4 миллионов автомобилей 1,3 миллиона - с правым рулем, что составляет почти треть. В Сибири на 8,2 миллиона машин приходится 0,9 миллиона праворульных, то есть около 11%. В Москве же таких авто всего 27 тысяч из 5,7 миллиона - менее 0,3%.
Несмотря на это, вопрос о необходимости новых программ вызывает споры. В ряде регионов, где праворульные машины распространены, автошколы уже давно обучают на таких автомобилях. Закон не запрещает использовать их для практических занятий, а экзамен в ГИБДД можно сдавать на любом транспортном средстве, которым располагает автошкола. Это подтверждает и опыт других сфер: например, владельцы редких моделей сталкиваются с особенностями обслуживания и обучения, что требует гибкости от учебных заведений.
Эксперты отмечают, что для большинства водителей разница между левым и правым рулем заключается в изменении привычек и внимательности на дороге. В то же время, в регионах с высокой долей праворульных авто уже сложилась практика, позволяющая будущим водителям получать необходимые навыки без дополнительных бюрократических процедур. По сути, автошколы подстраиваются под свой автопарк и спрос на обучение.
Важно понимать, что обсуждение новых программ связано не только с безопасностью, но и с возможным изменением структуры автопарка в будущем. Если доля праворульных машин будет расти, вопрос стандартизации обучения может стать более острым. Пока же, судя по имеющимся данным, существующая система позволяет готовить водителей к управлению любым типом транспорта без лишних сложностей. Итоги работы министерств станут известны не раньше 2027 года, и только тогда можно будет говорить о возможных изменениях в правилах подготовки водителей.
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